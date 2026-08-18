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El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La cantante compartió en Instagram una escena familiar entre sus hijos que desató un aluvión de reacciones. El momento

Jimena Barón compartió que Arturo, su hijo menor, pronunció por primera vez la palabra “Momo”, el apodo de Morrison (Video: Instagram)

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Jimena Barón compartió este lunes en su cuenta de Instagram uno de los momentos más emotivos desde que nació Arturo, su hijo menor de 1 año y 2 meses: el bebé pronunció por primera vez la palabra “Momo”, el apodo de Morrison, su hermano mayor. El video, publicado con la frase “Esto acaba de suceder”, superó los 325.000 “me gusta” en menos de una hora y generó una cascada de comentarios de seguidores y figuras del espectáculo.

En las imágenes se ve al pequeño Arturo repetir el nombre de su hermano con claridad, primero una vez y luego una segunda, mientras Morrison lo abraza visiblemente emocionado junto a su madre. Barón acompañó la publicación con un segundo comentario que no dejó lugar a dudas sobre lo que ese instante significó para ella: “Lo más lindo que me pasó en la vida”. Lizardo Ponce fue uno de los primeros en reaccionar: “Me estoy muriendo”, escribió, con varios emojis expresivos.

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El video llegó pocos días después de que la artista describiera con ironía y humor el ritmo agotador que impone la crianza del bebé. En sus historias de Instagram, Barón había contado que Arturo se duerme cerca de las 12 de la noche, una rutina que complica el descanso de toda la familia y reduce los espacios de intimidad con su pareja, Matías Palleiro. “Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana”, dijo entonces, en una de las frases que más circularon en redes.

Jimena Barón habló sin filtros sobre su vida en pareja y los problemas al tratar de tener intimidad (Video: Instagram)

En ese mismo descargo, la cantante había reflexionado sobre su rol como madre por segunda vez y admitido que la experiencia con Arturo no replica la que tuvo con Morrison. “No voy a ser tan buena madre de Arturo como fui de Morrison”, expresó, con el tono directo que caracteriza sus apariciones en redes. La frase no implicó una crítica a sí misma, sino un reconocimiento de que el nivel de control y atención que mantuvo con su primer hijo no es sostenible con el segundo.

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Morrison, conocido públicamente como Momo, tiene una presencia constante en el relato familiar que Barón construye en sus redes. Semanas atrás, la artista lo había puesto en el centro de otra historia doméstica, aunque con un tono muy distinto: exhibió su enojo después de que el adolescente realizara compras por miles de pesos sin consultarle durante una visita a La Rural. En las capturas que publicó, le reclamó los gastos en locales de artículos para cocina y botas de campo. El episodio incluyó un audio del propio Morrison y terminó con la promesa de Barón de mostrarle a sus seguidores todo lo que su hijo había comprado.

El video de Arturo también recibió comentarios de figuras del espectáculo y fue compartido por Matías Palleiro, pareja de Jimena Barón
El video de Arturo también recibió comentarios de figuras del espectáculo y fue compartido por Matías Palleiro, pareja de Jimena Barón

El contraste entre esos episodios y el video del lunes define bien el tipo de relato que Barón sostiene en sus redes: una mezcla de momentos cotidianos, frustraciones domésticas y escenas de vínculo familiar que alterna sin filtro. La primera palabra de Arturo dirigida a su hermano mayor se inscribe en esa lógica, pero con una carga emocional que superó la respuesta habitual de su comunidad digital.

La reacción del público fue inmediata. Además de Ponce, en la sección de comentarios del video se acumularon mensajes de otras figuras como Eugenia Tobal, Camila Galante, Carolina Trippar, Jaz Beccar, Sofía Gazzaniga y Bárbara Lombardo, entre algunas más. El posteo también fue compartido por Palleiro, quien atraviesa su primera experiencia como padre junto a Barón desde el nacimiento de Arturo.

La artista no había dado mayores detalles sobre el avance del desarrollo del bebé en las semanas previas, más allá de las referencias al cansancio y a la rutina nocturna del pequeño.

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