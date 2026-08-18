Ministerio de Seguridad de Panamá asegura que desactivó 59 pandillas

Dos agentes de la Policía Nacional de Panamá con uniformes oscuros y chalecos antibalas lucen la bandera nacional en sus hombros durante una operación de seguridad en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Seguridad de Panamá aseguró este lunes que desactivó 59 pandillas de las 180 identificadas desde el inicio de la actual administración y que más de 400 personas vinculadas a esas estructuras quedaron en prisión, según informó el ministro Frank Ábrego en declaraciones al medio local ecotvpanama.com.

Tras esas operaciones, las autoridades mantienen bajo registro otras 121 pandillas en el país. Ábrego explicó que la desarticulación exige investigaciones para reunir pruebas antes de ejecutar capturas y presentar a los sospechosos ante la justicia.

En la entrevista con ECOTV, el ministro dijo: “Hay más de 400 personas que han sido detenidas. Hoy día se encuentran en prisión producto de la desactivación de estas 59 pandillas… Quisiéramos poder decir que de las 121 pandillas que están hoy día bajo registro, pudiéramos desactivar una por día, pero el proceso de administración judicial nos permite tener que recabar la prueba, probar que la persona realmente es culpable o parte de una pandilla o que ha cometido un delito para entonces proceder a la detención”.

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Ábrego también informó que el país acumula 376 homicidios en lo que va del año, siete más que los 369 del mismo período del año anterior. De acuerdo con su explicación, una parte importante de esas muertes se vincula con crimen organizado, sicariato y pandillas, aunque aclaró que también hay casos derivados de conflictos personales y otras circunstancias.

Traslado de cabecillas a cárceles de máxima seguridad

Como parte de la estrategia de seguridad, el funcionario informó el traslado de 32 cabecillas de pandillas a Coiba y de otros 78 al centro penitenciario de máxima seguridad de Chiriquí, con el objetivo de limitar su capacidad de comunicación desde prisión.

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“En la isla de Coiba no hay señal de celular ni de radio. Nosotros lo hacemos a través de satelitales y hemos tomado una cierta medida de seguridad en el mismo centro de detención provisional para evitar acceder a comunicaciones incluso de las unidades nuestras que laboran en el sitio”, afirmó.

Reos esposados se encuentran dentro de las oscuras y musgosas mazmorras de piedra de la Isla Penal de Coiba en Panamá, un sitio conocido por sus severas condiciones penitenciarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia asociada a las pandillas en Panamá elevó los homicidios un 8% en el primer semestre de 2026, con 300 casos informados entre enero y junio, según datos del Ministerio Público (MP) citados por la agencia de noticias EFE. En igual periodo de 2025 se registraron 279 homicidios. Las autoridades atribuyen este repunte a disputas internas y la lucha por el control territorial de organizaciones criminales.

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Según EFE, la provincia de Panamá encabezó la estadística nacional del primer semestre con 133 homicidios, un alza del 7% frente al mismo período de 2025. San Miguelito ocupó el segundo lugar con 54 casos y un aumento del 4%, mientras Colón reportó 52 asesinatos, con una caída del 10%.

El mayor incremento proporcional se registró en Chiriquí, donde los homicidios pasaron de cinco a 17, un salto del 240%. Las autoridades atribuyen el deterioro a disputas internas y a la pugna por el control territorial entre pandillas.

El Ministerio Público y la Policía Nacional identifican como principales estructuras a Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4L, Killa, Mafia Filipina, HP o Manzana Cere y Sinaloa. Todas operan en Panamá, Oeste, Este, San Miguelito y Colón.

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Entre los hechos de mayor impacto del semestre figura el asesinato, el 17 de junio, de una niña de 10 años frente a su escuela en un ataque armado dirigido contra su padrastro, señalado por las autoridades como una persona con antecedentes penales. El caso provocó preocupación pública y llevó a reforzar la presencia de seguridad en centros escolares y zonas con mayores niveles de violencia.

Una celda oscura con rejas y una bandera de Panamá de fondo está acordonada por una cinta policial, simbolizando una escena de crimen o una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama también se alteró por la fuga de 195 reclusos de una prisión en las afueras de la capital el 1 de junio. La mayoría fue recapturada en poco más de un mes, según datos oficiales difundidos por el medio.

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El presidente de Panamá José Raúl Mulino anunció el 1 de julio la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la incorporación de drones para vigilar barrios identificados como focos de violencia. El mandatario afirmó: “La política de seguridad se endurecerá para enfrentar el crimen y proteger a la ciudadanía”.

Las autoridades mantienen operativos en la capital, el interior del país, Parque Lefevre, Panamá Viejo y sectores aledaños para identificar a los responsables de los dos homicidios más recientes y determinar si guardan relación con otras investigaciones abiertas sobre grupos dedicados al crimen organizado.