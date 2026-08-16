La Joaqui compartió una foto por el Día del Niño y lanzó una indirecta: “Cuando alguien es malo con vos”

La Joaqui publicó por el Día del Niño una foto inédita de su infancia junto a su abuela y sumó un mensaje que sus seguidores vincularon con su separación de Luck Ra

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El Día del Niño le sirvió a La Joaqui como marco para una publicación que no pasó inadvertida: una foto inédita de su infancia junto a su abuela, acompañada por un mensaje que sus seguidores leyeron como una respuesta velada a su separación de Luck Ra. Sin mencionar al cantante cordobés ni referirse de manera explícita a la ruptura, la artista eligió recordar una enseñanza de su abuela que, por el momento que atraviesa, resonó con fuerza en las redes.

“Te amo abuelita. Feliz Día del Niño a todos”, escribió La cantante en su historia de Instagram, junto a una foto analógica en la que aparece siendo una niña, sentada en el regazo de su abuela sobre un sillón de flores. La imagen, que nunca antes había circulado en sus redes, fue el punto de partida de un texto que fue más allá del saludo por la fecha.

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“Mi abuelita siempre me decía que cuando alguien es malo con vos, lo primero que tenés que hacer es ser amable, y si no funciona, ser más amable”, escribió. Y cerró con una frase que concentró todas las interpretaciones: “Gracias por jamás permitirme convertirme en lo que me hicieron y hasta el día de hoy es el regalo más valioso que recibí”.

La historia de Instagram de La Joaqui incluyó una enseñanza de su abuela sobre responder con amabilidad cuando alguien es malo con vos

La publicación llegó en uno de los momentos más agitados de su vida pública. La separación de Luck Ra se confirmó hace pocas semanas y desde entonces el vínculo entre ambos artistas quedó en el centro de la conversación mediática, con versiones cruzadas sobre los motivos del distanciamiento. Entre ellas, la que más circuló involucra a Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia por su cercanía con el cantante de cuarteto.

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La Joaqui tampoco nombró a Luck Ra en su historia del Día del Niño. Pero la frase “gracias por jamás permitirme convertirme en lo que me hicieron” fue suficiente para que sus seguidores la vincularan con la ruptura. La lectura fue casi unánime: un mensaje de resiliencia ante un daño recibido, con la figura de la abuela como ancla emocional y fuente de los valores que, según ella misma dijo, la sostuvieron a lo largo de su vida.

Luck Ra, por su parte, también tuvo su propio momento de exposición emocional durante el fin de semana. En un show, el cantante se largó a llorar frente al público y salió a responder las críticas que recibió desde que se conoció la separación. Su descargo, sin embargo, no apuntó a los rumores de infidelidad sino a los comentarios sobre su imagen física que circularon durante los últimos días.

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En medio de un show en vivo, Luck Ra sorprendió a su audiencia al hablarles a corazón abierto en medio de los tensos momentos que atraviesa luego de su separación de La Joaqui (El Ejército de LAM/Instagram)

“No es que me duela a mí, porque yo ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar y que es lo único donde tal vez me pueda llegar a entrar la bala. Y es que se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, comenzó diciendo el artista ante el público.

Con honestidad y sin filtros, el cantante continuó: “Y yo quiero aclarar algo... Se los juro por Dios que si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes burro de Shrek. Tengo un diente partido… Ni siquiera me lo quiero arreglar porque me lo he chupado un montón. Sinceramente, para mí el querer corregir algo... Yo no quiero nada de eso”.

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El artista fue más allá y llevó el mensaje directamente a los niños presentes en el festival. “Y quiero aclarar que en realidad uno... Yo creo que en la infancia también uno puede llegar a sufrir mucho de eso. Y solo quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es. Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas. Y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que esté en el corazón. Y cada imperfección que le digan es su marca personal. Así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal, hermano. Y después todo lo demás, bueno, no fue”, expresó, emocionado, ante el público.