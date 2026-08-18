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Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

El conductor recordó anécdotas compartidas con el músico y explicó con el pacto de discreción que lo une con el músico

El conductor contó con humor sus encuentros con el músico (Video: Otro Día Perdido/ Eltrece)
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Mario Pergolini comenzó el lunes en Otro día perdido en Eltrece con un relato cargado de humor cotidiano, guiños generacionales y una muestra de la intimidad que lo une a figuras centrales del rock argentino. Entre risas con su equipo, el conductor abrió la mañana reconociendo su afición a la impresión 3D y, casi sin transición, compartió recuerdos personales junto a Charly García, con quien mantiene una amistad forjada en décadas de música, medios y noches inolvidables.

La jornada comenzó con referencias a la rutina doméstica y los objetos impresos en 3D que inundan su casa, generando bromas internas sobre la paciencia de su esposa y los obsequios peculiares que reparte entre sus colegas. Sin embargo, el eje de la conversación giró rápidamente hacia el vínculo con García, a raíz del reciente reencuentro entre ambos y un saludo especial enviado al aire.

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“Ven la foto y decís: ‘Mamita’. Y abajo dice: ‘Así empezaba la noche’, y la foto eramos todos…”, recordó el conductor (Otro día perdido, Eltrece)

Pergolini relató con naturalidad la reciente coincidencia con Charly García, a quien describió como un espectador habitual del ciclo y un amigo de larga data. El conductor agradeció en vivo el saludo del músico: “Muchas gracias, Charly, muy amable”.

La conversación recordó el mito recurrente de “Charly que nos mira siempre”, una frase habitual entre quienes integran el universo del rock argentino y los medios. Pergolini y su equipo celebraron la autenticidad de ese lazo, remarcando la importancia de sostener la discreción sobre los detalles más personales. “Nunca hemos contado nada”, subrayó el conductor, dejando entrever un pacto tácito de lealtad forjado en el tiempo.

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La charla en Otro día perdido derivó hacia una reflexión sobre el paso del tiempo y la circulación de imágenes antiguas. Pergolini recordó una foto de juventud tomada durante un cumpleaños de García, en la que varios protagonistas de la escena local aparecen visiblemente jóvenes y despreocupados. “Ven la foto y decís: ‘Mamita’. Y abajo dice: ‘Así empezaba la noche’, y la foto eramos todos…”, relató, mientras imitaba los gestos de aquella imagen y generaba risas entre el equipo.

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Mario Pergolini y Alfredo Lois en el cumpleaños de Charly García de 1987 (Instagram/ Esquinacharlygarcia)

El conductor destacó cómo esas imágenes se convierten en argumento en las discusiones familiares. “Me pasaba siempre, sobre todo con el mayor. Cada vez que le gritaba, me mostraba una tapa de Rolling Stone”, lanzó, con mucho humor. La anécdota sirvió para ilustrar el contraste entre las aventuras de juventud y la responsabilidad paterna, así como la inevitable mirada inquisitiva de las nuevas generaciones sobre el pasado de sus padres.

“Hay que educar hijos así después, ¿eh? Cuando uno se sacó esa foto no pensaba que iba a tener hijos. Después cuando le decís a tus hijos algo, sacan la foto", agregó, divertido.

El vínculo entre Pergolini y García está atravesado por recuerdos que exceden la pantalla y los micrófonos. Entre las anécdotas que el conductor ha compartido en distintas etapas de su carrera, sobresale el concierto íntimo de pianos en el que logró convencer a García de tocar a solas, rodeado solo de teclados y sintetizadores. Pergolini rememoró el impacto de verlo ejecutar el piano de espaldas y sin mirar, una postal reservada para unos pocos.

Charly García en la fiesta de cumpleaños de 2025 junto al Zorrito Von Quintiero (Agustin Dusserre)
Charly García en la fiesta de cumpleaños de 2025 junto al Zorrito Von Quintiero (Agustin Dusserre)

A esas noches se suman las salidas improvisadas que terminaban en bares con piano, donde los dos compartían fogones musicales y charlas extendidas hasta la madrugada. El conductor evocó también la reciente aparición de material inédito: los demos originales de Parte de la religión, hallados por él mismo en los archivos de Vorterix. Este hallazgo renovó la conversación sobre el valor documental y emocional de ese repertorio, así como el peso de la historia en la vida cotidiana de ambos.

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