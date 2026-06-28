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La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La casa velatoria de Av. Córdoba 5080 es escenario de abrazos, reencuentros y recuerdos en memoria de la actriz que murió trágicamente a los 54 años

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Familiares, amigos y colegas se acercaron a la sala velatoria a darle el último adiós a Ernestina Pais (RSFotos)
Familiares, amigos y colegas se acercaron a la sala velatoria a darle el último adiós a Ernestina Pais (RSFotos)

Este domingo, la despedida de Ernestina Pais impregnó la mañana porteña de una atmósfera singular. El habitual bullicio de Av. Córdoba 5080 se volvió un murmullo contenido, interrumpido solo por la llegada de familiares, amigos y colegas que, abrigados y en pasos pausados, se acercaron a la casa velatoria. Los rostros reflejan una mezcla de dolor y conmoción, mientras los abrazos y las miradas cómplices tejen un entramado de recuerdos compartidos. Por un instante, la ciudad pareció detenerse para acompañar ese último adiós a la actriz, quien dejó una huella imborrable tras su trágica partida a los 54 años, en un cruce ferroviario de San Isidro.

Apenas pasadas las 10, Federica Pais, la hermana de Ernestina, llegó acompañada de familiares quienes la contuvieron en todo momento.

Federica Pais, hermana de Ernestina, llegó visiblemente conmovida a darle el último adiós (RSFotos)
Federica Pais, hermana de Ernestina, llegó visiblemente conmovida a darle el último adiós (RSFotos)

Una de las primeras figuras en llegar fue José María Muscari, quien fue su director en El divorcio del año. En el momento de morir, la actriz se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para trabajar en la obra, donde compartía elenco con figuras como Romina Gaetani, Diego Ramos, Rocío Igarzabal y Juan Palomino.

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La madre de la fallecida actriz, Milka Truol, llegando a la casa velatoria donde se despiden los restos de su hija
La madre de la fallecida actriz, Milka Truol, llegando a la casa velatoria donde se despiden los restos de su hija
Fachada de la empresa Zuccotti Hnos. Velatorios en Avenida Córdoba 5080 con puertas de vidrio, carteles y dos aires acondicionados externos
La fachada de la empresa de sepelios Zuccotti Hnos. en Avenida Córdoba 5080 recibe a quienes participan del último adiós a Ernestina Pais (RSFotos)
José María Muscari, calvo y con gafas de sol y chaqueta negra, camina detrás de una mujer con saco negro y pantalón gris por una vereda. Reflejo de 'Salas Velatorias' en la puerta
José María Muscari caminando en la vía pública para dar al último adiós de Ernestina Pais

Muscari eligió llegar junto a Mariela Asensio, la dupla con la que compartió la dirección de la última apuesta teatral de Pais. En las primeras horas del encuentro, los dos caminaron en silencio por la vereda porteña antes de entrar a la sala velatoria.

Mujer con abrigo negro, pantalón gris, zapatillas y bolso. Hombre con chaqueta acolchada negra y botas. Fachada de granito y letrero en acera
Muscari estuvo acompañado de Mariela Asensio, con quien comparte la dirección de la última obra que integró la actriz

Minutos después, arribó Romina Gaetani, profundamente conmovida por la muerte de su compañera y amiga. También, la cantante y compositora María Eva Albistur se acercó a darle el último adiós.

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Mujer con cabello castaño, gafas de sol, suéter cuello tortuga beige y abrigo negro. De pie frente a una vidriera y un cartel blanco en la calle
La actriz Romina Gaetani transita por la calle con gafas de sol y un abrigo oscuro, en el contexto del último adiós a Ernestina Pais.
Dos mujeres caminan por una acera de ciudad. Una con chaqueta verde y gafas de sol, otra con poncho negro y gafas oscuras, junto a árboles y edificios
La bajista, compositora, cantante y productora María Eva Albistur acompañó la despedida de Ernestina Pais durante el velatorio (RSFotos)

Cabe mencionar que el velatorio se lleva a cabo en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja. Familiares, amigos y personas cercanas están invitados a participar de la despedida, en una ceremonia que comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30. Durante ese lapso, quienes deseen rendir homenaje a la memoria de Ernestina podrán acercarse para ofrecer condolencias y compartir recuerdos junto a la familia. Al finalizar el velorio, está prevista la partida hacia el cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo el último adiós. La empresa encargada de la organización extendió la invitación a todos aquellos que quieran acompañar a los seres queridos de la periodista en este momento de despedida.

El viernes por la tarde, Pais conducía su automóvil Honda City rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche iba a presentarse como parte del elenco de la obra El divorcio del año. Horas antes, había publicado en sus redes sociales un flyer anunciando nuevas fechas para la gira y acompañó la imagen con el mensaje: “Se agregan destinos, gracias vida”. A las 19:25, al llegar a la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, atravesó un paso a nivel con la barrera baja. La formación UTA-8 del Tren de la Costa impactó el vehículo por el lado del conductor. Pais, de 54 años, falleció en el acto. En ese momento, el público comenzaba a ingresar al teatro para la función.

El velorio a Ernestina Pais se producirá este domingo
El velatorio a Ernestina Pais se lleva a cabo este domingo hasta las 11.30 y luego sus restos serán llevados al Cementerio de la Chacarita

Uno de los primeros en recibir la noticia fue Muscari, director y productor de la obra. Él se encontraba en el Gorriti Art Center, listo para otra función de Sex, cuando fue informado sobre el accidente. De inmediato, se trasladó al teatro Niní Marshall para comunicar lo sucedido a los compañeros del elenco, visiblemente afectados por la noticia. Mientras tanto, el público permanecía en sus butacas sin información sobre los motivos de la demora. Diego Ramos, quien esa noche reemplazaba a Fabián Vena en la obra, fue el encargado de salir al escenario y anunciar la suspensión de la función, sin entrar en detalles sobre el motivo.

Noticia en desarrollo.

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