La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

Este domingo, la despedida de Ernestina Pais impregnó la mañana porteña de una atmósfera singular. El habitual bullicio de Av. Córdoba 5080 se volvió un murmullo contenido, interrumpido solo por la llegada de familiares, amigos y colegas que, abrigados y en pasos pausados, se acercaron a la casa velatoria. Los rostros reflejan una mezcla de dolor y conmoción, mientras los abrazos y las miradas cómplices tejen un entramado de recuerdos compartidos. Por un instante, la ciudad pareció detenerse para acompañar ese último adiós a la actriz, quien dejó una huella imborrable tras su trágica partida a los 54 años, en un cruce ferroviario de San Isidro.
Apenas pasadas las 10, Federica Pais, la hermana de Ernestina, llegó acompañada de familiares quienes la contuvieron en todo momento.
Una de las primeras figuras en llegar fue José María Muscari, quien fue su director en El divorcio del año. En el momento de morir, la actriz se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para trabajar en la obra, donde compartía elenco con figuras como Romina Gaetani, Diego Ramos, Rocío Igarzabal y Juan Palomino.
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Muscari eligió llegar junto a Mariela Asensio, la dupla con la que compartió la dirección de la última apuesta teatral de Pais. En las primeras horas del encuentro, los dos caminaron en silencio por la vereda porteña antes de entrar a la sala velatoria.
Minutos después, arribó Romina Gaetani, profundamente conmovida por la muerte de su compañera y amiga. También, la cantante y compositora María Eva Albistur se acercó a darle el último adiós.
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Cabe mencionar que el velatorio se lleva a cabo en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja. Familiares, amigos y personas cercanas están invitados a participar de la despedida, en una ceremonia que comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30. Durante ese lapso, quienes deseen rendir homenaje a la memoria de Ernestina podrán acercarse para ofrecer condolencias y compartir recuerdos junto a la familia. Al finalizar el velorio, está prevista la partida hacia el cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo el último adiós. La empresa encargada de la organización extendió la invitación a todos aquellos que quieran acompañar a los seres queridos de la periodista en este momento de despedida.
El viernes por la tarde, Pais conducía su automóvil Honda City rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche iba a presentarse como parte del elenco de la obra El divorcio del año. Horas antes, había publicado en sus redes sociales un flyer anunciando nuevas fechas para la gira y acompañó la imagen con el mensaje: “Se agregan destinos, gracias vida”. A las 19:25, al llegar a la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, atravesó un paso a nivel con la barrera baja. La formación UTA-8 del Tren de la Costa impactó el vehículo por el lado del conductor. Pais, de 54 años, falleció en el acto. En ese momento, el público comenzaba a ingresar al teatro para la función.
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Uno de los primeros en recibir la noticia fue Muscari, director y productor de la obra. Él se encontraba en el Gorriti Art Center, listo para otra función de Sex, cuando fue informado sobre el accidente. De inmediato, se trasladó al teatro Niní Marshall para comunicar lo sucedido a los compañeros del elenco, visiblemente afectados por la noticia. Mientras tanto, el público permanecía en sus butacas sin información sobre los motivos de la demora. Diego Ramos, quien esa noche reemplazaba a Fabián Vena en la obra, fue el encargado de salir al escenario y anunciar la suspensión de la función, sin entrar en detalles sobre el motivo.
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