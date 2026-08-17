Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Kernel Hearts, de Ephemera Games

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Kernel Hearts, el juego de acción y rol de Ephemera Games, llegará a la Epic Games Store y tendrá una colaboración especial con Fortnite. El estudio argentino se convirtió en el primero del país y de Latinoamérica en participar del programa de la tienda de Epic Games que busca ayudar a los desarrolladores a alcanzar nuevas audiencias a través del popular battle royale.

El título ya se encuentra disponible en su preventa y quienes lo compren durante este período recibirán como regalo el atuendo de la protagonista Fernet para Fortnite. Para obtenerlo será necesario realizar la compra utilizando la misma cuenta de Epic Games vinculada al juego. Además, durante la preventa, esta será la única manera de conseguir el atuendo.

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Kernel Hearts, de Ephemera Games.

La promoción continuará hasta el lanzamiento de Kernel Hearts, previsto para el 17 de septiembre. Quienes no accedan al atuendo mediante la preventa también tendrán otra oportunidad: Fernet llegará a la Tienda de Objetos de Fortnite el 26 de septiembre. De esta manera, el personaje creado por Ephemera Games podrá formar parte del universo de Fortnite más allá de la promoción inicial.

En cuanto al juego, Kernel Hearts propone una combinación de acción y rol con modalidad cooperativa. Los jugadores formarán parte de la Unidad M.A.H.O.U. y deberán ascender por la Torre de Babel mientras enfrentan a criaturas angelicales en un mundo cubierto de cenizas.

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Kernel Hearts, de Ephemera Games

Según Akira, fundador, diseñador del juego y director de Ephemera Games, la colaboración representa uno de los momentos más importantes de su carrera. “Empezamos este proyecto siendo cuatro amigos que simplemente querían hacer el juego que siempre habían querido jugar”, señaló, añaniendo que esto terminó llevándolos a trabajar junto a los equipos artísticos y de producción de Epic Games Store y Fortnite. Además, destacó el impacto que tuvo la noticia entre los niños con los que trabaja su madre, algunos de los cuales comenzaron a interesarse en desarrollar videojuegos después de conocer la historia.

La llegada de Kernel Hearts a la Epic Games Store y de Fernet a Fortnite representa así un paso importante para Ephemera Games y para el desarrollo independiente de videojuegos en Latinoamérica. El estudio destacó especialmente la posibilidad de que un proyecto nacido entre amigos en la región pueda alcanzar una audiencia global y, al mismo tiempo, inspirar a otras personas a animarse a crear sus propios juegos.

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