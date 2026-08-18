Laura Fernández visitó albergues y comunidades afectadas por las lluvias en Costa Rica y supervisó atención a familias

La presidenta Laura Fernández recorrió albergues habilitados para atender a las familias afectadas por las lluvias en Limón. Crédito: Captura video Presidencia de la República

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La presidenta de la República, Laura Fernández, recorrió este lunes diferentes albergues y comunidades afectadas por las lluvias en Limón, como parte de la supervisión de la atención que reciben las familias trasladadas a estos centros debido a las condiciones meteorológicas.

Durante la visita, la mandataria conversó directamente con personas afectadas y con representantes de las comunidades, además de revisar las condiciones de los albergues.

Fernández explicó que su presencia en las zonas afectadas forma parte de las labores de supervisión de la respuesta institucional.

“Mi deber como presidente de la República es precisamente estar en campo, velando porque las familias tengan la seguridad adecuada”, afirmó.

La mandataria señaló que durante la jornada estuvo supervisando los albergues para verificar las condiciones en las que permanecen las personas afectadas.

“He estado supervisando todo el día los albergues para ver que tengan las condiciones, los alimentos, la atención en salud, colchonetas”, indicó.

Durante uno de los recorridos, Fernández conversó con una mujer identificada como doña Esther y destacó la importancia de la coordinación entre las comunidades, los gobiernos locales y el Gobierno de la República.

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“Estoy segura, como que me llamo Laura, que los problemas de este país los vamos a resolver cuando la comunidad, los gobiernos locales y el gobierno se ponen a trabajar codo con codo”, manifestó.

La mandataria también visitó casas afectadas por las fuertes lluvias en Costa Rica. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Llamado a seguir las indicaciones de emergencia

Durante la visita, la presidenta también hizo un llamado a las personas que viven en las zonas afectadas para que atiendan las recomendaciones emitidas por las autoridades de emergencia.

“Hay que seguir las indicaciones de emergencia. Mi principal prioridad es velar por la seguridad de las familias de Limón y de todo Costa Rica”, expresó.

Fernández señaló además que las instituciones deben mantener actualizados los protocolos de emergencia y trabajar en coordinación con las autoridades municipales y las comunidades organizadas.

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La presidenta también hizo referencia a las condiciones meteorológicas y pidió continuar con la coordinación institucional mientras persistan las lluvias.

Fernández conversó con personas que permanecen en los albergues y aseguró que contarán con atención médica, alimentación y condiciones adecuadas para permanecer en los centros. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Más de 20 días de atención de emergencias

Durante el recorrido, representantes de las instituciones encargadas de la atención de las emergencias brindaron información sobre las acciones desarrolladas en las zonas afectadas.

En cuanto al sistema de alertas, las autoridades informaron que 12 cantones se encontraban bajo alerta naranja.

La situación también generó afectaciones en el servicio eléctrico. Según la información brindada durante la visita, hasta 10,000 clientes llegaron a estar afectados por interrupciones del suministro, principalmente en la región Huetar.

Autoridades del gobierno dieron el balance las emergencias atendidas. mCrédito: Captura video Presidencia de la República

Afectaciones en rutas, centros educativos y agua potable

Las lluvias también provocaron afectaciones en diferentes vías nacionales. Para el fin de semana, las autoridades contabilizaron 24 rutas nacionales afectadas.

De ese total, 10 se ubicaron entre Cartago y Turrialba, una en la Zona Sur, seis en el Atlántico y siete en la Zona Norte.

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Las instituciones también realizaron una evaluación del estado de los centros educativos de las zonas afectadas.

El análisis contempla tanto las condiciones de la infraestructura como el acceso y las posibilidades de comunicación de estudiantes y docentes.

En materia de logística, las autoridades informaron sobre el traslado de cinco camiones para apoyar las labores. Dos de ellos cuentan con tracción 4x4 y una capacidad de cuatro toneladas, mientras que los otros tres tienen capacidad para transportar 10 toneladas.

El servicio de agua potable también presentó afectaciones. De acuerdo con el reporte brindado durante la jornada, de 16 sistemas, 12 habían registrado una fuerte afectación.

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El sistema de Golfo Centro fue señalado como el más afectado, mientras que alrededor del 60% de las personas no contó con agua potable durante el fin de semana.

Fernández aseguró que las instituciones se mantienen coordinadas para atender la emergencia y reiteró a las familias afectadas que pueden permanecer en los albergues mientras sea necesario.