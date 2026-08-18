Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Laura Fernández visitó albergues y comunidades afectadas por las lluvias en Costa Rica y supervisó atención a familias

La presidenta recorrió centros de atención y conversó con personas afectadas por el temporal, mientras autoridades reportaron rescates, evacuaciones, cortes de electricidad, daños en rutas y problemas en los sistemas de agua potable.

La presidenta Laura Fernández recorrió albergues habilitados para atender a las familias afectadas por las lluvias en Limón. Crédito: Captura video Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández recorrió albergues habilitados para atender a las familias afectadas por las lluvias en Limón. Crédito: Captura video Presidencia de la República
Guardar

La presidenta de la República, Laura Fernández, recorrió este lunes diferentes albergues y comunidades afectadas por las lluvias en Limón, como parte de la supervisión de la atención que reciben las familias trasladadas a estos centros debido a las condiciones meteorológicas.

Durante la visita, la mandataria conversó directamente con personas afectadas y con representantes de las comunidades, además de revisar las condiciones de los albergues.

Fernández explicó que su presencia en las zonas afectadas forma parte de las labores de supervisión de la respuesta institucional.

“Mi deber como presidente de la República es precisamente estar en campo, velando porque las familias tengan la seguridad adecuada”, afirmó.

La mandataria señaló que durante la jornada estuvo supervisando los albergues para verificar las condiciones en las que permanecen las personas afectadas.

“He estado supervisando todo el día los albergues para ver que tengan las condiciones, los alimentos, la atención en salud, colchonetas”, indicó.

Durante uno de los recorridos, Fernández conversó con una mujer identificada como doña Esther y destacó la importancia de la coordinación entre las comunidades, los gobiernos locales y el Gobierno de la República.

PUBLICIDAD

“Estoy segura, como que me llamo Laura, que los problemas de este país los vamos a resolver cuando la comunidad, los gobiernos locales y el gobierno se ponen a trabajar codo con codo”, manifestó.

La mandataria también visitó casas afectadas por las fuertes lluvias en Costa Rica. Crédito: Captura video Presidencia de la República
La mandataria también visitó casas afectadas por las fuertes lluvias en Costa Rica. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Llamado a seguir las indicaciones de emergencia

Durante la visita, la presidenta también hizo un llamado a las personas que viven en las zonas afectadas para que atiendan las recomendaciones emitidas por las autoridades de emergencia.

“Hay que seguir las indicaciones de emergencia. Mi principal prioridad es velar por la seguridad de las familias de Limón y de todo Costa Rica”, expresó.

Fernández señaló además que las instituciones deben mantener actualizados los protocolos de emergencia y trabajar en coordinación con las autoridades municipales y las comunidades organizadas.

PUBLICIDAD

La presidenta también hizo referencia a las condiciones meteorológicas y pidió continuar con la coordinación institucional mientras persistan las lluvias.

Fernández conversó con personas que permanecen en los albergues y aseguró que contarán con atención médica, alimentación y condiciones adecuadas para permanecer en los centros. Crédito: Captura video Presidencia de la República
Fernández conversó con personas que permanecen en los albergues y aseguró que contarán con atención médica, alimentación y condiciones adecuadas para permanecer en los centros. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Más de 20 días de atención de emergencias

Durante el recorrido, representantes de las instituciones encargadas de la atención de las emergencias brindaron información sobre las acciones desarrolladas en las zonas afectadas.

En cuanto al sistema de alertas, las autoridades informaron que 12 cantones se encontraban bajo alerta naranja.

La situación también generó afectaciones en el servicio eléctrico. Según la información brindada durante la visita, hasta 10,000 clientes llegaron a estar afectados por interrupciones del suministro, principalmente en la región Huetar.

Autoridades del gobierno dieron el balance las emergencias atendidas. mCrédito: Captura video Presidencia de la República
Autoridades del gobierno dieron el balance las emergencias atendidas. mCrédito: Captura video Presidencia de la República

Afectaciones en rutas, centros educativos y agua potable

Las lluvias también provocaron afectaciones en diferentes vías nacionales. Para el fin de semana, las autoridades contabilizaron 24 rutas nacionales afectadas.

De ese total, 10 se ubicaron entre Cartago y Turrialba, una en la Zona Sur, seis en el Atlántico y siete en la Zona Norte.

Las instituciones también realizaron una evaluación del estado de los centros educativos de las zonas afectadas.

El análisis contempla tanto las condiciones de la infraestructura como el acceso y las posibilidades de comunicación de estudiantes y docentes.

En materia de logística, las autoridades informaron sobre el traslado de cinco camiones para apoyar las labores. Dos de ellos cuentan con tracción 4x4 y una capacidad de cuatro toneladas, mientras que los otros tres tienen capacidad para transportar 10 toneladas.

El servicio de agua potable también presentó afectaciones. De acuerdo con el reporte brindado durante la jornada, de 16 sistemas, 12 habían registrado una fuerte afectación.

El sistema de Golfo Centro fue señalado como el más afectado, mientras que alrededor del 60% de las personas no contó con agua potable durante el fin de semana.

Fernández aseguró que las instituciones se mantienen coordinadas para atender la emergencia y reiteró a las familias afectadas que pueden permanecer en los albergues mientras sea necesario.

Temas Relacionados

Costa RicaLimónlluviasLaura Fernándezalbergues

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Víctor Bisonó asume la Cancillería dominicana

La juramentación encabezada por Raquel Peña oficializó el relevo dispuesto por Luis Abinader y abrió una etapa de trabajo con Roberto Álvarez para mantener en marcha asuntos prioritarios de política exterior

Víctor Bisonó asume la Cancillería dominicana

Panamá realizará una movilización nacional para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti

Casa por casa los funcionarios asesorarán y colaborarán para detectar y retirar objetos o lugares que puedan retener agua y convertirse en criaderos del insecto

Panamá realizará una movilización nacional para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti

Inició la Semana de la Construcción 2026 con más de 700 asistentes en Ciudad de Guatemala

El congreso sectorial que organiza la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción lleva a primer plano iniciativas como Xochi, AeroMetro, Metro Riel y Corredor Verde, mientras empresas y autoridades discuten cómo reducir cuellos de botella administrativos

Inició la Semana de la Construcción 2026 con más de 700 asistentes en Ciudad de Guatemala

El Salvador refuerza apoyo a emprendedoras ante desafíos del cambio climático

El incremento de la sequía y las altas temperaturas en El Salvador ha impulsado a CONAMYPE a fortalecer programas que brindan financiamiento, capacitación y acceso a mercados a mujeres emprendedoras del sector agrícola, con el objetivo de hacer frente a los desafíos del cambio climático

El Salvador refuerza apoyo a emprendedoras ante desafíos del cambio climático

Régimen de Nicaragua exigirá a estudiantes rendir homenaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo en celebraciones de septiembre

Las orientaciones oficiales exigen pancartas y estandartes con sus rostros para los contingentes estudiantiles, además de tributos durante los recorridos, en actos que hasta ahora mantenían un perfil cívico

Régimen de Nicaragua exigirá a estudiantes rendir homenaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo en celebraciones de septiembre

TECNO

Cómo eliminar anuncios, menús y distracciones en Google Chrome para leer artículos sin pausas  

Cómo eliminar anuncios, menús y distracciones en Google Chrome para leer artículos sin pausas  

Cada cuánto tiempo se deben limpiar el altavoz y el micrófono del celular

Estudio de la Universidad de Sídney alerta sobre el uso de gafas inteligentes para acosar mujeres

Apple tiene una configuración peligrosa si tienes iPhone: está desde el año 2020 y debes apagarla ya

Extensiones de Google Chrome falsas tienen actualizaciones que infectan computadoras con malware

ENTRETENIMIENTO

Se confirma que ‘It: Bienvenidos a Derry’ ha sido renovada: la serie basada en la novela de Stephen King seguirá ampliando su universo

Se confirma que ‘It: Bienvenidos a Derry’ ha sido renovada: la serie basada en la novela de Stephen King seguirá ampliando su universo

Así fue la última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Tengo mucho más por vivir”

Drea de Matteo, estrella de ‘The Sopranos’ revela cómo OnlyFans la ayudó a evitar a perder su casa

Halle Berry cumple 60 años y celebra con fotografías en bikini desde la playa

Los fans de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg recuerdan la película que protagonizaron juntas antes de morir

MUNDO

Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso

Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso

Estados Unidos desvió más de 60 buques mercantes para hacer cumplir el bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán

Canadá se prepara para nuevos aranceles estadounidenses del 50% mientras continúan las diferencias comerciales con Washington

Irak investigará el ataque con drones iraníes contra la oficina del primer ministro del Kurdistán

Nueva escalada entre Moscú y Tokio por las islas Kuriles: Rusia convocó al embajador japonés por las críticas a Putin