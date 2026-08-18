Qué dijeron Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari sobre su escandalosa pelea a golpes en el túnel del Amalfitani

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Julio Vaccari y Guillermo Barros Schelotto se pelearon a golpes de puño en el túnel del estadio José Amalfitani al término del empate 1-1 entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia, pero ambos técnicos se presentaron en conferencia de prensa con el mismo libreto: minimizar el episodio y dar vuelta la página. Ninguno de los dos quiso profundizar en lo ocurrido.

El incidente tuvo su antecedente en el segundo tiempo del partido, cuando los bancos técnicos protagonizaron un cruce verbal que escaló rápidamente. Vaccari, visiblemente alterado, vociferó de cara al banco local: “Es un maleducado, me dijo que cierre el or... A mí no me faltés el respeto”.

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Al pitazo final, Guillermo salió disparado hacia el túnel a buscar a Vaccari y la discusión derivó en golpes de puño. Fueron los futbolistas de ambos equipos quienes tardaron varios minutos en separar a los protagonistas. Manuel Lanzini y Thiago Silvero dijeron no haber visto nada desde la cancha.

Vaccari fue el primero en sentarse ante los periodistas y buscó esquivar el tema. “No sé qué pasó, no pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó”, respondió ante las primeras preguntas. Ante la insistencia, amplió: “Absolutamente nada, lo que pasa en un partido. Salís y te encontrás, cuando hay mucha gente parece que no se puede explicar nada. Absolutamente nada importante. Nada que contar. Un partido de fútbol, se terminó. Nos juntamos y se terminó”.

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Guillermo Barros Schelotto lo siguió en el estrado y acompañó el discurso de su par. “No pasó nada, discusión típica después de un partido caliente, nada importante, cosas que no debieran ocurrir, pero no son importantes ni tienen que ver con el juego mismo”, apuntó el DT del Fortín. Luego fue más explícito sobre su propia conducta: “Hubo discusiones, empujones, la verdad es que uno está grande y no debiera prestarse a esa situación. Uno debería estar en el partido, atento al resultado. Uno está nervioso y ansioso, de repente te equivocás o se equivocan con una palabra, pero hay que entender que quedó ahí, no pasó nada, nada más allá de lo que pasa cuando se da un partido disputado y en el que uno quiere ganar, nada más”.

El episodio podría tener consecuencias institucionales. Habrá que aguardar el informe del árbitro Nicolás Ramírez para determinar si el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abre un expediente y aplica sanciones a los técnicos involucrados.

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El contexto del partido no ayudó a calmar los ánimos. Vélez había abierto el marcador a los cuatro minutos con un gol de Manuel Lanzini —el más rápido del Torneo Clausura 2026— y mantuvo la ventaja durante casi todo el encuentro, pero Leandro Fernández igualó a falta de diez minutos del final con un remate que se le escurrió al arquero Tomás Marchiori. Con el 1-1, el Fortín quedó segundo en la Zona A con 11 puntos, a uno del líder Instituto de Córdoba.