La primera misión de la ONU en Guatemala sobre empresas y derechos humanos y el examen de las reglas del juego

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos iniciará el 18 de agosto su primera visita oficial a Guatemala para examinar el cumplimiento de los Principios Rectores. (DCA)

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El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos iniciará este 18 de agosto su primera visita oficial a Guatemala paraexaminar el cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La delegación, compuesta por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, mantendrá reuniones hasta el 28 de agosto con representantes de diversos sectores.

El objetivo de la misión es analizar las acciones del Gobierno de Guatemala y del sector privado en relación con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, informó a través de un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

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Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que, por ahora, no se ha definido alguna cita con las emisarias de la ONU, aunque comentaron que se dará a conocer de forma oportuna cualquier aspecto relacionado con este tema.

El alcance de la visita

Durante su estadía, el Grupo de Trabajo recorrerá la ciudad de Guatemala y otros departamentos del país, incluyendo Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

El Grupo de Trabajo recorrerá la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa durante su visita oficial, donde visitará empresas y hablará con diferentes sectores sociales. (DCA)

El itinerario contempla encuentros con ministerios, autoridades locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, sindicatos, la comunidad académica y delegados de empresas y asociaciones industriales.

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Los Principios Rectores y el mandato del Grupo

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en 2011 por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establecen la referencia global para que gobiernos y empresas prevengan, mitiguen y reparen los impactos negativos sobre los derechos humanos derivados de la actividad empresarial.

Estos principios buscan clarificar las expectativas sobre la conducta estatal y corporativa, detalló la ACNUDH.

El Grupo de Trabajo, creado ese mismo año por el Consejo, está compuesto actualmente por Robert McCorquodale (presidente), Fernanda Hopenhaym (vicepresidenta), Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakulevičienė.

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Fernanda Hopenhaym encabezará las reuniones hasta el 28 de agosto con actores de distintos sectores en Guatemala. (Civicus)

El mandato forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor conjunto de expertos independientes en la materia, quienes rinden cuentas ante el Consejo y la Asamblea General.

Participación y metodología

Las expertas que lideran la misión no forman parte de la plantilla de Naciones Unidas ni representan a ningún gobierno u organización. Realizan su labor de manera independiente y sin remuneración, conforme a las normas del sistema de Procedimientos Especiales.

El trabajo de campo incluye la recolección de testimonios, revisión de políticas públicas y evaluación de prácticas empresariales en contextos locales.

Lyra Jakulevičienė es parte del equipo que estará en Guatemala del 18 al 28 de agosto. (Facebook)

Durante la visita, se espera que el Grupo de Trabajo identifique desafíos, avances y posibles áreas de mejora en la protección de los derechos humanos frente a las actividades empresariales. El informe final con los hallazgos y recomendaciones se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027.

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La revisión abarca cuestiones relacionadas con la consulta previa a comunidades indígenas, el respeto a los derechos laborales, el acceso a la justicia y los mecanismos de reparación.

La atención internacional sobre el cumplimiento de los Principios Rectores por parte de Guatemala y los actores empresariales constituye un factor de seguimiento para organizaciones y observadores de derechos humanos.