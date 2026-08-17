Malditos Nerds
Agregar Infobae enGoogle

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

El juego de terror de supervivencia llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series

The Sinking City 2, de Frogwares.
The Sinking City 2, de Frogwares.
Guardar

Frogwares reveló que Andrew Wheildon-Dennis y Gemma Elizabeth Whelan interpretarán a Calvin Rafferty y Faye Bennett, los protagonistas de The Sinking City 2. El anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler antes del lanzamiento del juego, previsto para el 18 de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Quiénes interpretan a Calvin y Faye

Wheildon-Dennis prestará su voz a Calvin, el personaje que recorrerá la devastada ciudad de Arkham para intentar rescatar a Faye. Entre los trabajos anteriores del actor aparecen Baldur’s Gate III, 007 First Light, Blue Prince e Invencible.

PUBLICIDAD

Whelan interpretará a Faye, una figura central para el conflicto que inicia la secuela. La actriz es conocida por su papel de Yara Greyjoy en Juego de Tronos, además de sus trabajos en videojuegos como Elden Ring, Mass Effect: Andromeda y Warhammer 40.000: Dawn of War III.

La historia comienza después de que un ritual sale mal y Faye queda atrapada en un sueño misterioso. Calvin tendrá que internarse en Arkham para buscar una forma de recuperarla, mientras intenta averiguar qué ocurrió en una ciudad marcada por las inundaciones, los edificios abandonados y la presencia de criaturas hostiles.

PUBLICIDAD

Qué muestra el nuevo tráiler

El avance presenta distintas zonas de Arkham y ofrece un recorrido por los componentes principales de la secuela: exploración, investigación, combate, puzles y administración de recursos. El juego pertenece al terror de supervivencia, un género en el que la munición y los objetos disponibles son limitados, por lo que cada enfrentamiento exige medir el riesgo.

Las calles inundadas y los interiores deteriorados funcionarán como espacios de exploración. Los jugadores podrán buscar pistas, resolver casos pequeños y descubrir secretos distribuidos por los escenarios. También habrá contenido opcional para quienes decidan revisar habitaciones y caminos alejados del recorrido principal.

Entre los enemigos mostrados aparecen los Slither, criaturas capaces de controlar los cuerpos de los muertos y utilizarlos como marionetas. El tráiler los sitúa en lugares como hospitales abandonados y calles parcialmente cubiertas por el agua, donde pueden sorprender al jugador mientras investiga o busca suministros.

El misterio alrededor de Faye será el motor del recorrido, pero el avance deja claro que Calvin también deberá reconstruir lo ocurrido en Arkham. La búsqueda de respuestas convivirá con amenazas físicas constantes y con la necesidad de decidir cuándo combatir, escapar o seguir explorando.

The Sinking City 2, de Frogwares.
The Sinking City 2, de Frogwares.

Investigación, recursos y combate

The Sinking City 2 tendrá un combate más directo que el de la primera entrega. Calvin podrá utilizar distintas armas inspiradas en la década de 1920, aunque la cantidad limitada de munición impedirá resolver todos los encuentros a disparos. Gastar demasiados proyectiles puede dejar al protagonista sin medios para enfrentar una amenaza posterior.

El inventario también tendrá una capacidad reducida. Durante la exploración será necesario recoger materiales y escoger qué objetos conservar, dejar atrás o reemplazar. Esta limitación afectará tanto la preparación para los combates como la posibilidad de recorrer áreas opcionales durante más tiempo.

La mayor presencia de armas no desplazará la investigación. Frogwares plantea una combinación entre enfrentamientos, búsqueda de pistas y resolución de puzles, con secretos repartidos por diferentes sectores de la ciudad. Esa estructura permitirá avanzar por la trama principal o dedicar más tiempo a casos y contenidos secundarios.

El nuevo tráiler es el último adelanto presentado antes de la salida. The Sinking City 2 estará disponible desde el 18 de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingThe Sinking City 2Frogwares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

House of the Dragon termina su tercera temporada aportando una velocidad inédita para lo que veníamos viendo

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

Amazon dejará ‘Lost Ark’ y ‘Throne and Liberty’ en manos de sus creadores

NCSoft y FirstSpark asumirán Throne and Liberty en el cuarto trimestre de 2026

Amazon dejará ‘Lost Ark’ y ‘Throne and Liberty’ en manos de sus creadores

Nintendo llevará Switch 2 y Switch a Indonesia en diciembre de 2026

El catálogo inicial tendrá cinco juegos, pero la eShop no estará disponible durante el estreno

Nintendo llevará Switch 2 y Switch a Indonesia en diciembre de 2026

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

En Steam tiene un 20% de descuento durante sus primeras dos semanas

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

El simulador de vida exclusivo de Nintendo Switch 2 colocó 2 millones de unidades en sus primeros cuatro días

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

Entrevistamos a J.J. Abrams y David Robert Michell, creativos de The End of Oak Street

Entrevistamos a J.J. Abrams y David Robert Michell, creativos de The End of Oak Street

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Scarlett Johansson y Adam Driver se reencuentran en el thriller ‘Paper Tiger’

Robert Pattinson persigue depredadores sexuales en el tráiler de ‘Primetime’

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

SERIES

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

Christopher Judge cuestiona a Amazon por cómo está adaptando God of War

El tráiler de ‘Tierra De Mafia’ lleva a los Harrigan a una guerra interna antes del regreso

Reacher tendrá su primer spin-off con ‘Neagley’ y ya hay tráiler oficial

La temporada 2 de ‘Leanne’ ya tiene fecha confirmada por Netflix