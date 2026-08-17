Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

The Sinking City 2, de Frogwares.

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Frogwares reveló que Andrew Wheildon-Dennis y Gemma Elizabeth Whelan interpretarán a Calvin Rafferty y Faye Bennett, los protagonistas de The Sinking City 2. El anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler antes del lanzamiento del juego, previsto para el 18 de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Quiénes interpretan a Calvin y Faye

Wheildon-Dennis prestará su voz a Calvin, el personaje que recorrerá la devastada ciudad de Arkham para intentar rescatar a Faye. Entre los trabajos anteriores del actor aparecen Baldur’s Gate III, 007 First Light, Blue Prince e Invencible.

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Whelan interpretará a Faye, una figura central para el conflicto que inicia la secuela. La actriz es conocida por su papel de Yara Greyjoy en Juego de Tronos, además de sus trabajos en videojuegos como Elden Ring, Mass Effect: Andromeda y Warhammer 40.000: Dawn of War III.

La historia comienza después de que un ritual sale mal y Faye queda atrapada en un sueño misterioso. Calvin tendrá que internarse en Arkham para buscar una forma de recuperarla, mientras intenta averiguar qué ocurrió en una ciudad marcada por las inundaciones, los edificios abandonados y la presencia de criaturas hostiles.

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Qué muestra el nuevo tráiler

El avance presenta distintas zonas de Arkham y ofrece un recorrido por los componentes principales de la secuela: exploración, investigación, combate, puzles y administración de recursos. El juego pertenece al terror de supervivencia, un género en el que la munición y los objetos disponibles son limitados, por lo que cada enfrentamiento exige medir el riesgo.

Las calles inundadas y los interiores deteriorados funcionarán como espacios de exploración. Los jugadores podrán buscar pistas, resolver casos pequeños y descubrir secretos distribuidos por los escenarios. También habrá contenido opcional para quienes decidan revisar habitaciones y caminos alejados del recorrido principal.

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Entre los enemigos mostrados aparecen los Slither, criaturas capaces de controlar los cuerpos de los muertos y utilizarlos como marionetas. El tráiler los sitúa en lugares como hospitales abandonados y calles parcialmente cubiertas por el agua, donde pueden sorprender al jugador mientras investiga o busca suministros.

El misterio alrededor de Faye será el motor del recorrido, pero el avance deja claro que Calvin también deberá reconstruir lo ocurrido en Arkham. La búsqueda de respuestas convivirá con amenazas físicas constantes y con la necesidad de decidir cuándo combatir, escapar o seguir explorando.

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The Sinking City 2, de Frogwares.

Investigación, recursos y combate

The Sinking City 2 tendrá un combate más directo que el de la primera entrega. Calvin podrá utilizar distintas armas inspiradas en la década de 1920, aunque la cantidad limitada de munición impedirá resolver todos los encuentros a disparos. Gastar demasiados proyectiles puede dejar al protagonista sin medios para enfrentar una amenaza posterior.

El inventario también tendrá una capacidad reducida. Durante la exploración será necesario recoger materiales y escoger qué objetos conservar, dejar atrás o reemplazar. Esta limitación afectará tanto la preparación para los combates como la posibilidad de recorrer áreas opcionales durante más tiempo.

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La mayor presencia de armas no desplazará la investigación. Frogwares plantea una combinación entre enfrentamientos, búsqueda de pistas y resolución de puzles, con secretos repartidos por diferentes sectores de la ciudad. Esa estructura permitirá avanzar por la trama principal o dedicar más tiempo a casos y contenidos secundarios.

El nuevo tráiler es el último adelanto presentado antes de la salida. The Sinking City 2 estará disponible desde el 18 de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

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