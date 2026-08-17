La fuerte versión sobre la carrera de Tini Stoessel tras su boda con Rodrigo de Paul: “Quiere dedicarse a tener hijos”

Pochi contó en el ciclo de Pampito y Matías Vázquez un rumor sobre el futuro de la cantante lejos de los escenarios (Video: Puro show/ Eltrece)

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El círculo cercano a Tini Stoessel confirmó que la cantante planea realizar un cambio drástico en su vida luego de la boda con Rodrigo De Paul. Según la panelista Pochi en Puro Show (Eltrece), la decisión implicaría pausar su carrera musical tras el casamiento, previsto para diciembre.

El evento tendrá lugar el 19 de diciembre en Haras Duhau, un espacio conocido por haber albergado celebraciones de figuras como Jorge Lanata, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Cande Tinelli y Coti Sorokin, así como Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La elección del sitio, explicó la periodista, responde al deseo de la pareja de evitar la exposición a los paparazzis.

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"Una vez que se case quiere pausar su carrera por dos o tres años y dedicarse a tener hijos y a la familia”, aseveró Pochi en Puro show (Instagram)

Durante el programa, Pochi abordó quiénes conforman la lista de invitados y desmintió rumores de distanciamiento entre Tini y su hermano Fran Stoessel. “Yo hablé con alguien del entorno y me contaron que con Fran no están peleados”, aclaró la panelista, despejando especulaciones recientes.

Entre los nombres seguros para la fiesta figuran Lizardo Ponce, descrito como “muy amigo de Tini”, y María Becerra. La Joaqui también fue mencionada por su cercanía y por haber expresado su emoción en redes sociales, enviando mensajes de apoyo a la artista.

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Uno de los puntos más consultados sobre el casamiento es el futuro profesional de Tini Stoessel. Según la información compartida, aunque la cantante venía trabajando en “un par de temas muy buenos”, su intención sería pausar la actividad musical durante dos o tres años después de la boda. “A mí me habían contado que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella una vez que se case quiere pausar su carrera por dos o tres años y dedicarse a tener hijos y a la familia”, aseveró.

Tini Stoessel mostró la intimidad de su viaje a Paris para hacer la primera prueba de vestido (Instagram)

Tini Stoessel compartió sus preparativos para probarse el vestido de novia en París

Hace unos días la cantante permitió a sus seguidores acompañarla en los detalles más íntimos de su viaje a París, donde realizó la primera prueba de su vestido de novia. A través de su cuenta secundaria de Instagram, La Triple T, compartió videos que documentan tanto el trayecto como las emociones previas al gran día.

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En los videos, Tini apareció junto a sus amigas Sofía Fernández y Carola Gil, además de su perrita Fifi. El grupo recorrió la ciudad en busca de un lugar para comer y aprovecharon para visitar la Torre Eiffel. Entre risas y nervios, la cantante alternó frases en francés y español, confesando: “Paris, Paris, je suis très contente d’être ici. Es lo mismo que digo siempre. Je m’appelle Martina y me voy a probar le vestido de novia”.

El anuncio del compromiso con Rodrigo De Paul había llegado poco antes. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini al publicar el video que confirmaba la noticia, mencionando al futbolista.

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La cantante Tini Stoessel y el diseñador Ludovic de Saint Sernin posaron juntos en un evento de moda

El registro comenzó en Argentina, donde Tini se mostró emocionada y un poco nerviosa antes de viajar: “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día”, explicó en cámara.

La artista relató entre risas el primer contratiempo: grabó un “unboxing” de todo lo que llevaba, pero el material no se guardó. “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, contó divertida.

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Al llegar a París, la tranquilidad de la espera la acompañó en la mañana de la prueba: “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”, relató mientras su amiga Carito le hacía trenzas. Explicó que esperaba ver solo telas, pero la diseñadora la sorprendió con el vestido ya armado en piezas: “Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara”, compartió emocionada.

Tini Stoessel asistió a un evento luciendo un conjunto de dos piezas a cuadros con detalles de cordones

El día anterior, las amigas protagonizaron un ritual de belleza con máscaras faciales. “Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, expresó la cantante. Horas después, resumió el momento decisivo: “Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia”.

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Durante el desayuno en el hotel, Tini detalló el menú parisino: “Por acá tenemos una galletita, dos juguitos verdes, un poquito de papita, un poquito de croissant. Para, no me estaría saliendo mucho. Tenemos acá un poquito de yogur”, enumeró con humor.