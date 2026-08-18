Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

La panelista confirmó, a través de un video del momento en el que se realiza un test, la noticia de la llegada de su primer hijo con el empresario Félix Orsatti

Estefi Berardi confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a Félix Orsatti (Video: Instagram)

Guardar

Estefi Berardi confirmó este lunes que espera su primer hijo junto a su pareja, el empresario Félix Orsatti. La periodista y panelista de Bendita (El Nueve) eligió sus redes sociales para dar la noticia y publicó en Instagram el video del momento exacto en que realizó el test de embarazo y descubrió el resultado positivo, junto a la reacción de ambos ante la confirmación.

“Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas. Gracias a Dios por hacerlo posible”, escribió Berardi junto a la publicación, que acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios. El video muestra a la periodista frente al test, el instante en que lee el resultado y la reacción inmediata: “¡Me muero! Es resultado positivo. Me descompongo... ¡Estoy recontra embarazada!”, se la escucha decir. La respuesta de Orsatti fue inmediata: “¡Estás embarazada, señora!”, celebró él, y ambos se fundieron en un abrazo.

PUBLICIDAD

La noticia también fue adelantada en televisión por Ángel de Brito durante la emisión de LAM (América TV), quien reveló algunos detalles sobre cómo se enteró la futura mamá. Según contó el conductor, Berardi transita la semana 10 de embarazo y descubrió el embarazo tras notar un atraso. “Se fue a hacer el test, grabó el momento, lo hizo junto a su pareja, porque él se iba al mundial. Ella estaba trabajando, acá, en Buenos Aires. Viajó a contarle a toda su familia y a la familia de él también”, detalló De Brito en el programa.

La periodista de Bendita publicó el video del test de embarazo positivo y mostró la reacción que compartió con su pareja
La periodista de Bendita publicó el video del test de embarazo positivo y mostró la reacción que compartió con su pareja

El conductor también precisó que Berardi había tomado previamente la decisión de congelar óvulos, aunque finalmente no fue necesario utilizarlos. “Ella había congelado óvulos, me contó, pero finalmente no lo necesitaron”, aclaró. Ambos tienen 36 años y llevan casi dos años de relación.

PUBLICIDAD

Félix Orsatti es un empresario oriundo de Mar del Plata, ciudad natal de Berardi, vinculado al mundo del pádel. La pareja se conoció en un asado organizado por la actriz Ailén Bechara y su marido Agustín Jiménez, amigo cercano de Félix. Según contó la propia periodista, ese primer encuentro fue casual y sin ninguna intención romántica de por medio. Lo que siguió fue una cadena de coincidencias: una cena en Cañuelas y un cruce inesperado en la calle, cerca de un local de uñas que Berardi frecuenta y que, resultó, está ubicado en el mismo edificio donde vive Orsatti. “Después de los asados nos chocamos en la calle de casualidad, fue otra coincidencia”, relató ella en su momento.

Desde ese primer encuentro, la relación avanzó con discreción. En diciembre de 2025 viajaron juntos a Nueva York y en junio de 2026 fueron fotografiados a la salida de la obra Sottovoce, confirmando que el vínculo seguía firme. La noticia del embarazo llega como el paso siguiente en una relación que fue ganando visibilidad de manera gradual.

Estefi Berardi y Félix Orsatti se conocieron en un asado organizado por Ailén Bechara y Agustín Jiménez
Estefi Berardi y Félix Orsatti se conocieron en un asado organizado por Ailén Bechara y Agustín Jiménez

La publicación de Berardi generó una ola de mensajes de felicitación. Ailén Bechara, quien ofició de nexo involuntario entre la pareja, fue una de las primeras en reaccionar: “¡Qué emoción, qué alegría me da! Me emociono boludaaaaa!! Les deseo la mayor de las felicidades!!! Los amo”, escribió. También felicitaron a la futura mamá Alejandra Maglietti, Pampito, Virginia Gallardo y Nazarena Di Serio, entre otros colegas y ex compañeros de pantalla.

Desde el piso de Bendita, la conductora Edith Hermida también celebró la noticia en vivo: “¡Chicos, Estefi Berardi está embarazada! El test dio positivo. Le mandamos un beso muy grande. Nos pone muy contentos”, dijo, en un momento que quedó registrado en el programa donde Berardi trabaja habitualmente.

Por el momento, la pareja no dio a conocer el sexo del bebé ni la fecha probable de parto. Berardi tampoco precisó cuándo compartirá más detalles sobre el avance del embarazo, aunque su decisión de publicar el video del test desde el primer momento anticipó que seguirá compartiendo esta etapa con sus seguidores.

Temas Relacionados

Estefi Berardi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El festejo íntimo de Moria Casán por sus 80 con Sofía Gala y sus nietos en Parque Leloir: “Soy infinita”

La diva mostró la celebración de su cumpleaños en su mansión con su hija, Helena y Dante y sus amigos más cercanos, en una velada para su círculo más íntimo pero con guiños a su universo

El festejo íntimo de Moria Casán por sus 80 con Sofía Gala y sus nietos en Parque Leloir: “Soy infinita”

Cami Homs vende en una feria la ropa que dejó de usar: de calzas por 10 mil pesos a “conjuntos medio polémicos”

La influencer mostró en Instagram cómo armó la selección con ropa deportiva, abrigos y accesorios de marcas reconocidas

Cami Homs vende en una feria la ropa que dejó de usar: de calzas por 10 mil pesos a “conjuntos medio polémicos”

La emoción de Sergio Lapegüe al despedir a su hijo Franco antes de viajar a Estados Unidos para estudiar en Harvard

La familia del periodista vivió un emotivo momento en Ezeiza, y expresó mensajes de orgullo a través de sus redes

La emoción de Sergio Lapegüe al despedir a su hijo Franco antes de viajar a Estados Unidos para estudiar en Harvard

Adabel Guerrero, en guerra eterna con Moria, reveló que fue llamada para interpretarla en su serie

La bailarina afirmó que fue contactada al inicio de la producción para personificar a la diva, papel que quedó en manos de Griselda Siciliani

Adabel Guerrero, en guerra eterna con Moria, reveló que fue llamada para interpretarla en su serie

Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

En medio del tenso panorama entre el actor chileno y el futbolista, la arquitecta sorprendió con un sentido posteo repleto de reflexiones y postales emotivas

Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

AMÉRICA

Imponen tres meses de prisión preventiva a dos sujetos detenidos en Costa Rica vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Imponen tres meses de prisión preventiva a dos sujetos detenidos en Costa Rica vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Envían a juicio a la exreina de belleza “La Barby del Sur” por narcotráfico en Guatemala

El “modelo Bukele” inspira a América Latina, pero ningún país logra replicar sus resultados, dice organismo

Un dron con explosivos y un mapa de la mayor cárcel de Ecuador revelaron una nueva amenaza del crimen organizado

Relevos en Salud: Asume nuevo viceministro en Guatemala

MALDITOS NERDS

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Ewan McGregor quiere dedicar otra década a Obi-Wan Kenobi en Star Wars

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

DEPORTES

Qué dijeron Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari sobre su escandalosa pelea a golpes en el túnel del Amalfitani

Qué dijeron Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari sobre su escandalosa pelea a golpes en el túnel del Amalfitani

Franco Colapinto se subió al podio de un ranking clave de la Fórmula 1: los únicos dos pilotos que lo superaron

Sacó del medio y convirtió: el golazo que abrió el debate sobre si es el más rápido de la historia del fútbol argentino

Las imágenes del bochornoso final en Vélez-Defensa: los técnicos Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se pelearon en el túnel

Expulsión, tackle del árbitro y gresca: el escandaloso final del partido entre Independiente y Lanús