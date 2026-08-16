Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Moria Casán reconstruyó una vida sentimental con bodas en tres continentes, romances con hombres más jóvenes y una historia que aún no revela

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Moria Casán tuvo bodas en tres continentes, romances con hombres décadas más jóvenes, separaciones con escándalo televisivo y al menos una historia que se niega a revelar hasta hoy. La vida sentimental de Ana María Casanova —su nombre real— es tan extensa y variada como su trayectoria artística, y ella misma la reconstruyó en distintas entrevistas a lo largo de los años sin demasiados filtros. Maridos, amantes, vínculos clandestinos y un amor que llegó a los 80 años: el historial de la One es un recorrido por más de cinco décadas de pasiones públicas y privadas.

Antes de que su carrera despegara del todo, hubo un primer amor de adolescencia: un hombre de apellido Mayorano del que ella misma admitió en una emisión de Secretos Verdaderos que pasó prácticamente inadvertido. No dejó huella pública ni declaraciones de peso, pero forma parte del inicio de una historia sentimental que con los años se volvería cada vez más expuesta.

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El primero en dejar una marca profunda —y dolorosa— fue Juan Carlos Bojanich, un fabricante de ropa de origen yugoslavo con quien se casó cuando ella daba sus primeros pasos como vedette. La relación duró apenas tres meses y terminó de la peor manera. Años después, Moria reveló públicamente que Bojanich la había golpeado durante el vínculo. “Me golpeó pero por suerte pude reaccionar y me elegí. Me separé y se solucionó todo”, declaró la actriz, en el programa Secretos Verdaderos de América. La confesión derivó en una demanda judicial del empresario contra ella, que se extendió durante años hasta que en 2010 la Justicia argentina desestimó la acción y consideró sus declaraciones amparadas por la libertad de expresión.

Carlos Sexton fue, según Moria Casán, el hombre que más feliz la hizo y formó parte de una relación de una década que incluyó una etapa en Europa

Después llegó Carlos Sexton, empresario y representante de futbolistas, veinte años mayor que ella y casado cuando se conocieron. Fue, según la propia Moria, el hombre que más feliz la hizo. “Me fascinaba. Con él vivimos en Europa durante un tiempo”, contó en distintas ocasiones. Estuvieron juntos una década y Casán lo incluyó entre los tres hombres “de su vida”, junto a Mario Castiglione y Humberto Poidomani. La relación terminó sin el estrépito mediático de otras que vendrían después.

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Mario Castiglione fue el vínculo más trascendente para Moria Casán porque con él tuvo a Sofía Gala y porque lo definió como el hombre más importante de su vida

El vínculo más trascendente en términos personales fue el que mantuvo con Mario Castiglione, con quien tuvo a su única hija, Sofía Gala, nacida en 1987. Se conocieron a mediados de los 80 en una revista teatral, cuando ella todavía estaba casada con Sexton. La atracción fue gradual y clandestina. “Las primeras veces que íbamos a hoteles, súper clandestinos, no me hacía nada, no me tocaba un pelo, hablábamos de teología y me calentaba tanto”, contó Moria en una entrevista. Se casaron en 1986 y se divorciaron en 1990, no sin conflictos. Estuvieron casi ocho años sin hablarse, hasta que se reencontraron en el programa La noche de Moria. Castiglione murió en 2000, a los 54 años, por un cáncer de colon. Años después, ella le dedicó un texto en sus redes: “Quiero pedirte disculpas por lo mucho que me enojé con vos y no pude medir que me habías dado todo”. Pese a la distancia que los separó en vida, Moria lo reconoció como “el más importante” de sus hombres, porque la convenció de ser madre cuando ella no quería serlo.

Luis Vadalá protagonizó con Moria Casán una ruptura televisiva en el programa de Susana Giménez que derivó en acusaciones cruzadas durante años

Tras la separación de Castiglione, llegó Luis Vadalá, ex automovilista con quien se casó en Miami en 1990. Fueron diez años juntos, hasta que el vínculo implosionó en uno de los episodios más recordados del espectáculo argentino: Moria lo acusó públicamente de infidelidad en el programa de Susana Giménez, frente a las cámaras y sin aviso previo. La ruptura fue seguida de acusaciones cruzadas y peleas que se extendieron durante años. Vadalá murió en 2023, y ante la consulta de los medios, Casán fue escueta: “Yo estoy viva”.

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Gustavo Massud, empresario gastronómico, compartió un año de la vida de Moria Casán tras su separación de Vadalá

Lo que vino después fue una seguidilla de romances de distinta intensidad y duración. El empresario gastronómico Gustavo Massud, a quien conoció en un restaurante árabe, ocupó un año de su vida sin mayor repercusión pública. Luego habrían pasado por su historia Michael Willard, vicepresidente del Banco Nación sucursal Nueva York, y el estilista Fabio Cuggini, dos nombres que la propia Moria mencionó entre los vínculos de ese período sin entrar en detalles. Los tres quedaron en el margen de su biografía sentimental, eclipsados por lo que vino después.

Xavier Ferrer Vázquez cerró su relación con Moria Casán entre fotos comprometedoras y un juicio por cuatro autos de alta gama que la diva perdió

Xavier Ferrer Vázquez fue otro capítulo con final escandaloso. Lo conoció en 2002, fue un flechazo y se fueron a vivir juntos de inmediato. La separación llegó cuando se hicieron públicas unas fotos comprometedoras de él con una joven en Mar del Plata. El epílogo incluyó un juicio por la titularidad de cuatro autos de alta gama, que Moria perdió. Sobre él y sobre Vadalá, la diva fue igualmente terminante: “La pasé bien en un momento y después nada. No me morí de amor, tampoco me castigo por haber estado con ellos”.

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Bruno Spinetto y Moria Casán se llevaban casi treinta años de diferencia. Estuvieron juntos dos años, entre 2009 y 2011

En paralelo a esas relaciones más conocidas, La One también tuvo vínculos con hombres considerablemente más jóvenes que ella. En 2006 contó que salía con un joven llamado Rodrigo, de San Isidro, que la había conquistado desde las tribunas con un cartel: “Moria, ¿Querés salir conmigo, si o no? Animate”. Tres años después comenzó una relación con Bruno Spinetto, con quien se llevaba casi treinta años de diferencia. Duró dos años y terminó con una frase de ella que quedó en la memoria: “No soy una granja de rehabilitación. No tengo que bancar sus locuras”. También estuvo con Luciano Garbellano, su representante en ese momento, vínculo que se disolvió en 2012.

Luciano Garbellano fue representante y pareja de Moria Casán. El vínculo, que mezclaba lo profesional con lo personal, se disolvió en 2012

Uno de los capítulos más peculiares de su historia sentimental fue el de Humberto Poidomani, artista plástico radicado en Miami. Se conocieron en un restaurante, con Graciela Borges como presentadora involuntaria. La relación siguió a la distancia, por teléfono, hasta que él le propuso casamiento. Se encontraron en Roma, pasearon por Italia y se casaron en Florencia en diciembre de 2019. “Me casé un sábado y el domingo volví para la Argentina. No lo veo desde entonces”, contó ella meses después. En total, convivieron apenas quince días. Pese a todo, Moria lo incluyó entre los tres hombres “de su vida”, junto a Sexton y Castiglione, y definió el vínculo como un amor fundado en la admiración mutua y en lo que ella llamó “orgasmearse con la literatura”.

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Humberto Poidomani y Moria Casán se casaron en Florencia en diciembre de 2019, en una ceremonia simbólica y legal. Al día siguiente, ella volvió a la Argentina. En total, convivieron apenas quince días

El último gran amor llegó con Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente del peronismo, padre de Malena Galmarini y ex Secretario de Deportes durante la primera presidencia de Carlos Menem. El primer encuentro fue en los años 90, cuando Moria lo entrevistó en su programa A la cama con Moria. Hubo química, pero cada uno siguió su camino. El reencuentro ocurrió tres décadas después, en un curso sobre la historia del Partido Justicialista que él dictaba y al que ella asistía como alumna. “Tengo un crush con mi profe de historia”, dijo Casán cuando la relación empezaba a tomar forma. Confirmaron el noviazgo en 2022 y, poco después, revelaron que se habían casado de manera simbólica en una reunión íntima. “Somos la nueva longevidad, somos la pareja atemporal”, escribió ella en sus redes. El año pasado viajaron juntos a Europa en lo que describieron como su luna de miel.

Fernando Pato Galmarini se convirtió en el último gran amor de Moria Casán, con noviazgo confirmado en 2022 y una boda simbólica después del reencuentro

Sobre su propia historia amorosa, Moria fue tajante cuando le preguntaron quién había sido el amor de su vida. “No tengo amores. El amor de mi vida soy yo y mi extensión, que es mi familia. Y después, tengo relaciones diferentes con los hombres con los cuales he estado y estoy. Pero no tengo a nadie por el cual haya dejado de hacer”, declaró. Y agregó: “Si tenés una vida muy intensa es raro que tengas un solo amor. Cada relación te parece diferente y en cada una ponés una emoción distinta”.

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Hay al menos una historia que Casán se niega a contar. En una entrevista con la revista Gente, admitió haber tenido “una historia de amor profunda” con “un personaje argentino fuerte” cuya identidad no reveló. “Hay cosas que no puedo contar porque estaría faltando a un código mío, no porque oculte”, explicó. Se habla de políticos, empresarios y deportistas, pero ese nombre permanece fuera del registro público y, según ella misma anticipó, así seguirá.