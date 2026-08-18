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Benjamín Vicuña habló después de las escandalosas declaraciones de Mauro Icardi: “Enfocado en mi familia”

Después de las historias que encendieron la polémica, el actor eligió una respuesta breve y marcó distancia del cruce público. Su palabra

Benjamín Vicuña respondió al comunicado de Mauro Icardi con un mensaje en el que afirmó que está enfocado en su trabajo y en su familia (Video: SQP, América TV)
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Tras el duro mensaje que Mauro Icardi publicó en Instagram contra Benjamín Vicuña, el actor chileno rompió el silencio con una respuesta escueta pero deliberada: no quiere hablar del tema y prefiere mantenerse al margen del cruce público. La palabra de Vicuña llegó a través del programa SQP (América TV), que intentó conseguir una nota con él y recibió, en cambio, una declaración enviada por mensaje que cerró cualquier posibilidad de diálogo mediático.

“Entiendo que estén haciendo su trabajo en buscarme, pero yo estoy muy enfocado en el mío, que me está yendo muy bien, y en mi familia”, dijo el actor en el texto que le envió al movilero del ciclo, Rodrigo Bar. La frase, breve y sin fisuras, fue la única respuesta que Vicuña estuvo dispuesto a dar frente a un ataque que lo señaló públicamente como un padre ausente y lo acusó de construir una imagen que no coincide con los hechos. Al referirse a “mi familia”, el actor dejó en claro que sus cinco hijos son el eje de su vida en este momento, sin entrar en la disputa que Icardi intentó instalar.

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Benjamín Vicuña evitó hablar del cruce con Mauro Icardi y decidió mantenerse al margen de la disputa pública
Benjamín Vicuña evitó hablar del cruce con Mauro Icardi y decidió mantenerse al margen de la disputa pública

En el piso de SQP, Yanina Latorre aportó su lectura sobre el silencio de Vicuña. “Él le tiene pánico a la contrarrespuesta de Mauro, porque hay un momento que Mauro y la China te llegan a psicopatear y vos decís: ‘¿Si sigo hablando, qué van a hacer?’”, dijo la presentadora. Majo Martino completó el pensamiento: “¿Qué van a mostrar?”. La lectura de ambas apunta a que el actor evalúa los riesgos de escalar el conflicto antes de hacer cualquier declaración pública.

El contexto del cruce es el siguiente: el pasado Día del Niño, Icardi publicó una serie de historias en Instagram en respuesta a la aparición de Vicuña en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que se emite por Telefe. Allí, el actor había hablado con emoción sobre la distancia que lo separa de Magnolia y Amancio, sus dos hijos menores con la China Suárez, que viven con su madre y el futbolista en Turquía. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, había dicho Vicuña en el programa.

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La reacción de Icardi fue inmediata y punzante. “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió el futbolista en su cuenta. A eso sumó una cifra que buscó desacreditar el relato del actor: según Icardi, los niños llevan cerca de 80 días en Argentina y Vicuña estuvo presente con ellos apenas entre 15 y 20 de esos días. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, sostuvo.

Mauro Icardi cuestionó en Instagram el relato de Benjamín Vicuña y afirmó que el actor vio a sus hijos entre 15 y 20 días de casi 80 en Argentina
Mauro Icardi cuestionó en Instagram el relato de Benjamín Vicuña y afirmó que el actor vio a sus hijos entre 15 y 20 días de casi 80 en Argentina

Icardi también cuestionó las motivaciones detrás de las declaraciones televisivas de Vicuña: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”. El texto cerró con un tono burlón y un saludo de Día del Niño. Minutos después, el futbolista publicó una segunda historia con la foto de un baño de mármol y tres emojis de carcajadas, con la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez como fondo musical. Uno de los versos de esa canción dice “Si yo hablara, vos te irías del país”, una frase que, en ese contexto, fue leída como una advertencia velada hacia Vicuña.

Frente a ese escenario, la decisión del actor de no responder públicamente tomó mayor peso. En PH, Vicuña había reflexionado sobre la paternidad a distancia con una honestidad que generó empatía: “Cuando están acá, trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”. También había reconocido que el contacto diario es irremplazable y que intenta mantenerlo a través de llamadas. Días antes, había dedicado un posteo en redes a Amancio por su cumpleaños número 6, que su hijo mayor, Bautista, comentó comparando al pequeño consigo mismo de niño.

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