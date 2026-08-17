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Las duras escenas de Helena, la nieta de Moria Casán, en su debut actoral en la serie de la diva

La hija de Sofía Gala interpreta en la biopic ficcionalizada de Netflix la etapa adolescente de La One en un impactante episodio trascendental de la diva

La nieta de Moria Casán interpreta la adolescencia de la diva en el capítulo 6 de la biopic titulada “No hablen de mí” (Video: Moria, Netflix)
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Helena Tuñón, de 17 años, protagoniza una de las escenas más fuertes de Moria, la serie biográfica de Netflix: encarna a su abuela durante la terapia de electroshock que le aplicaron de niña, en un episodio que la propia diva mantuvo en secreto hasta días antes del estreno. La revelación llegó desde el programa La mañana con Moria, en El Trece, donde la vedette había anunciado la participación de su nieta como una primicia que no se sabía.

La escena en cuestión ocurre en el capítulo 6, titulado “No hablen de mí”. Allí, Helena interpreta a una Moria adolescente a quien sus padres llevan a una clínica luego de que los médicos la sometieran a un test psicológico por considerarla “diferente”, preocupados por su descubrimiento sexual.

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La secuencia muestra a la joven en los pasillos del establecimiento, resistiendo a dos enfermeras mientras llama a sus padres a los gritos. Después, la acción pasa a la camilla donde se le administra el tratamiento, y la escena registra la reacción física de la protagonista con un nivel de crudeza que la propia Moria anticipó como “muy fuerte”. Luego, el tiempo avanza dentro de la narrativa y quien ocupa la camilla es Sofía Gala Castiglione, actriz, madre de Helena e hija de Moria, que interpreta a una versión más adulta de la diva en la serie.

Helena Tuñón debutó en la serie biográfica de Moria Casán con una escena de electroshock (Netflix)
Helena Tuñón debutó en la serie biográfica de Moria Casán con una escena de electroshock (Netflix)

El episodio reconstruye un hecho que Moria Casán contó en distintas ocasiones con una mezcla de humor y naturalidad que desconcertó siempre a sus interlocutores. “Me hicieron primero un test psicológico, todo el electroshock. Le hicieron a Lou Reed, a todos los de esa edad”, explicó la vedette en Soñé Que Volaba, de OLGA, junto a Griselda Siciliani y la Negra Vernaci. Sobre su reacción ante el tratamiento, fue directa: “¿Y sabes lo que tuve? Un orgasmo”. Tendría alrededor de 13 años en ese momento.

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La decisión de que fuera Helena, y no una actriz profesional, quien encarnara esa etapa de su vida tuvo un fundamento claro para Moria: “Como yo no quise caretearle, quise jugar con la verdad”, dijo en su programa. La participación de la joven, hija de Sofía Gala y del músico y tecladista de Babasónicos, Diego Tuñón, suma a la producción una dimensión familiar que va más allá del casting habitual. Helena nació en 2008 y, hasta esta serie, había mantenido un perfil alejado de la exposición pública, a diferencia de su madre y su abuela.

La serie muestra a la joven Moria Casán en una clínica después de un test psicológico por ser considerada “diferente”
La serie muestra a la joven Moria Casán en una clínica después de un test psicológico por ser considerada “diferente”

La aparición de la joven no se limita a ese capítulo. En escenas del capítulo final de la serie, la adolescente vuelve a aparecer en una secuencia de gran emotividad. “Así que está todo el linaje”, resumió Moria al hablar de las presencias en la producción. La frase sintetiza la arquitectura familiar que atraviesa la serie: Sofía Gala interpreta una de las etapas de vida de su madre, mientras Siciliani y Cecilia Roth completan el arco temporal de la protagonista en distintos períodos.

El anuncio de la participación de la joven llegó horas antes de la avant premiere de la producción en el teatro Lola Membrives, en Buenos Aires. “Mi nieta Helena hace su debut. Que nadie lo sabe. Doy la primicia acá. Eso nadie lo sabe todavía”, había lanzado Moria en su ciclo televisivo, con evidente orgullo. Sin embargo, destacó que la adolescente está interesada en lo audiovisual, pero detrás de cámara, enfocada en la producción más que en la actuación como su madre y su abuela.

La serie, producida por Netflix y About Producciones, llegó a la plataforma el 14 de agosto en medio de críticas favorables y de convertirse en tendencia durante el fin de semana.

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