Romina Gaetani habló sobre su denuncia por violencia de género: “Creo que se va a archivar como tantas”

Romina Gaetani desconfía de la prosecusión de la causacontra Cavanagh por las relaciones que, según ella, tiene su expareja en la justicia

La actriz Romina Gaetani habló sin filtros en Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi en la radio AM 1110 La Once Diez, y no dejó nada afuera: la denuncia por violencia de género contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh, el escepticismo sobre la justicia y el momento exacto en que decidió poner un límite.

Gaetani está en plena gira con El divorcio del año, la obra escrita y dirigida por José María Muscari, que la lleva por escenarios de toda la Argentina, donde comparte cartel con Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rocío Igarzabal. La pieza es una comedia sobre una mujer famosa que atraviesa un divorcio después de haber sido violentada, y Gaetani la protagoniza cinco meses después de haber presentado su propia denuncia. “Yo lo viví, así que trato de sobrevolar la obra sin que me toque un pelo, así fríamente lo digo”, le contó a Dlugi.

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Estudiar el texto fue otra historia. “A la hora de sentarme a estudiar, dije: ‘Ah, de esto se trataba la obra’. Yo que me cagué de risa toda la obra. Pero a la hora de estudiar y ver palabra por palabra, punto y coma, decís: ‘¿Esto lo tengo que estudiar?’”. Gaetani recordó que necesitaba una preparación de al menos tres horas antes de poder abrir el guion, y que hubo días en que solo pudo avanzar una página.

Gaetani con su expareja, Luis Cavanagh

Cuando Dlugi le preguntó por el estado legal de la causa, la actriz fue directa: “Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas”. Y explicó por qué: su ex tiene vínculos con una persona de mucho peso dentro del sistema judicial. “Tiene un parentesco muy, muy, muy pesado dentro de la justicia”, dijo, y aclaró que eso “no es un dato menor”. Reconoció confiar en su abogado, el doctor Ignacio Trimarco, pero el escepticismo se impuso: “Creo en la justicia divina, creo en la justicia que da el tiempo. Creo en que las cosas y las personas que obran mal caen por su propio peso. En esa justicia sí creo”. Gaetani contó que pasó enero y febrero enteros yendo de fiscalía en fiscalía, y que el mismo día de la entrevista le renovaron la perimetral y el botón antipánico.

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Sobre la posibilidad de que denunciar sea una forma de cortar una relación difícil, Gaetani no esquivó la pregunta pero tampoco la aceptó: “No sé contestar esa pregunta, porque una cosa es cortar una relación difícil y otra cosa es la violencia física. Donde uno tiene que tener muy en claro que tiene que llamar al 911 y hacer una denuncia“.

Gaetani sostiene: "Hay que hacer la denuncia"

Después vino el momento más duro de la charla. Dlugi le preguntó por su valentía al denunciar, y Gaetani respondió con una frase que resume todo: “Hice lo que hay que hacer. Mi límite lo descubrí en el momento que vi las manos de ese hombre que decía amarme sobre mi cuerpo”. Y agregó: “Ese fue mi límite. No vi el límite cuando vi el abuso emocional, el abuso físico, el abuso económico. No lo vi, no pude, porque creí, porque estaba enamorada, porque perdonaba y porque volvía cada vez que él me pedía volver a la relación. Y volvía a un ciclo repetitivo”.

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La actriz contó que no va a relatar los detalles del episodio porque no está en condiciones, pero sí explicó cómo reaccionó: “Hubo todo un hecho violento que hizo que yo pusiera mi teléfono en altavoz, llamara a mi amiga abogada Eliana Bazerman, quien fue la que llamó al 911, quien escuchó las cosas que pasaron adentro de esa casa. Y ese fue mi límite. Dije: ‘Hasta acá yo puedo llegar’“.

Al final, Gaetani habló de algo que pocas víctimas de violencia de género se animan a nombrar en público: la culpa. “Denunciar también genera culpa, vergüenza, arrepentimientos, todas esas cosas que las víctimas de violencia solemos todas decir. Sí, es verdad, se siente eso”. Y describió el mecanismo detrás de esa sensación: “Lo que justamente esa pareja te hizo sentir es que seas vos la culpable. Y ellos victimizarse. Entonces entendés que la culpa no es tuya, te la impusieron”.

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