Las imágenes del bochornoso final en Vélez-Defensa: los técnicos Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se pelearon en el túnel

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Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia igualaron 1-1 en Liniers por la quinta fecha del Torneo Clausura, pero el resultado quedó en un segundo plano por el bochornoso final: los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se terminaron trenzando a golpes en el túnel que lleva a los vestuarios y fueron los futbolistas de uno y otro lado los que tardaron varios minutos en intentar apagar la gresca.

El Fortín se había puesto en ventaja al inicio con tanto de Manu Lanzini, mientras que la visita igualó a través de Leandro Fernández a 11 minutos del epílogo, con un remate que se le escurrió al arquero Tomás Marchiori. En el medio, los equipos se repartieron el dominio un tiempo cada uno, en el contexto de un encuentro disputado e intenso, con algunos roces, sobre todo, de banco a banco.

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Es que, en la etapa complementaria, Vaccari y los Mellizos ya habían mantenido una áspera discusión. Sacado, el ex técnico de Independiente vociferó de cara al banco local: “Yo no te hablé. Es un maleducado, me dijo que cierre el orto”. A su lado, Gastón Machín, ayudante de campo, añadió: “Vos armás el quilombo”, señalando a alguien del staff dueño de casa. “A mí no me faltés el respeto, a mí no me faltés el respeto”, repitió Vaccari, con el índice derecho enarbolado. “Los Mellizos pusieron cara de ‘¿qué está usted diciendo’“, aportaron desde la transmisión de TNT Sports.

Pero lo peor llegó cuando el árbitro Nicolás Ramírez decretó el final del pleito. Cuando Vaccari descendió al túnel, Guillermo salió disparado a buscarlo y lo tomó del cuello. La discusión se mudó a golpes de puño y ambas delegaciones corrieron hacia ese sector para separar.

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Ocurrió en Liniers, cuando todavía el Fortín se imponía por 1-0. Luego, igualó el Halcón

Varios de los jugadores que se arrojaron de un salto al túnel para frenar el conflicto hablaron tras el encuentro, pero no clarificaron los hechos. “Estoy igual de sorprendido, no vi nada, no sé lo que pasó. Son situaciones de un partido un poco picado, espero que quede acá nomás y listo”, dijo Lanzini. “Traté de calmar las aguas, pero no vi nada”, sumó Thiago Silvero.

Vaccari fue el primer orientador que se sentó en conferencia. Y buscó esquivar el tema. “No sé qué pasó, no pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó”, gambeteó primero. Ante la insistencia periodística, agregó: “No pasó absolutamente nada, lo que pasa en un partido. Salís y te encontrás, cuando hay mucha gente parece que no se puede explicar nada. Absolutamente nada importante. Nada que contar. Un partido de fútbol, se terminó. Nos juntamos y se terminó“.

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Guillermo lo siguió en su alocución y lo acompañó en el discurso. “No pasó nada, discusión típica después de un partido caliente, nada importante, cosas que no debieran ocurrir, pero no son importantes ni tiene que ver con el juego mismo”, apuntó. “Hubo discusiones, empujones, la verdad es que uno está grande y no debiera prestarse a esa situación, uno debería estar en el partido, atento al resultado. Uno está nervioso y ansioso, de repente te equivocás o se equivocan con una palabra, pero hay que entender que quedó ahí, no pasó nada, nada más allá de lo que pasa cuando se da un partido disputado y en el que uno quiere ganar, nada más”, martilló. Habrá que esperar el informe del árbitro para determinar si el Tribunal de Disciplina de la AFA puede sancionar a los técnicos.

Con la igualdad, Vélez no pudo treparse a la cima del Grupo A del Clausura: quedó segundo con 11 puntos, uno menos que el sorprendente líder, Instituto de Córdoba. El Halcón, por su parte, alcanzó la línea de los ocho puntos y está en zona de clasificación a los playoffs para dar batalla por el título.

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