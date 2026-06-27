El último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte, el detalle que conmueve a sus seguidores: “Gracias vida”

Ernestina País compartió horas antes de su muerte una imagen en redes sociales, donde se mostró reflexiva

En las últimas horas, la trágica muerte de Ernestina Pais sacudió al mundo del espectáculo. Según confirmaron a Infobae, la periodista falleció en un accidente ferroviaria cuando su auto fue embestido por un tren. Antes de que se produjera el hecho, la comunicadora se había pronunciado en sus redes sociales. Fiel a su estilo, la conductora se había mostrado agradecida por el presente que vivía y por el hecho de poder disfrutar de su carrera como actriz.

De cara a sus más de 73 mil seguidores, Pais había compartido un flyer en donde anunciaba nuevas funciones de la obra El Divorcio del Año junto a Juan Palomino. “Se agregan destinos, gracias vida”, había escrito Ernestina en dicha publicación. La noche anterior, la actriz también había compartido un sensible posteo. En él se observaba a una pequeña persona que, mientras se preparaba para dormir, decía: “Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí”. Por último, el personaje se daba un beso a su mano y se lo ponía en su frente.

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La publicación cobra un nuevo significado tras el fallecimiento de la actriz, reflejando la satisfacción que tenía por su presente y el amor propio que se tenía. La muerte de la periodista ocurrió este viernes a las 19:25 en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde País conducía un Honda City e intentó cruzar las vías cuando la barrera se encontraba baja. El tren impactó de lleno sobre el lateral del conductor, provocando su fallecimiento en el acto.

De acuerdo con los primeros informes, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. Las fuentes consultadas precisaron que las imágenes captadas por los dispositivos de seguridad muestran que no había transeúntes presentes en el lugar durante el siniestro. Desde el municipio de San Isidro confirmaron que la barrera estaba baja cuando el vehículo de País atravesó el cruce.

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El último mensaje público de Ernestina País fue publicado poco antes del fatal accidente en San Isidro (Instagram)

Una cámara de seguridad clave registró la secuencia completa. El video revela que las dos barreras del cruce descendieron correctamente. Minutos antes de la colisión, otro auto cruzó en infracción y continuó su marcha. Detrás circulaba el Honda City que conducía Ernestina País, que avanzó en diagonal a través de las vías. A mitad de camino, el tren impactó el lateral del conductor, lo que provocó el desenlace fatal.

El cuerpo de la conductora será sometido a una autopsia y a análisis toxicológicos para determinar si había consumido alcohol o drogas. La fiscal María Paula Hertrig, a cargo de la investigación, ordenó la recopilación de todas las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el suceso. En el operativo intervinieron bomberos, peritos y efectivos de la policía bonaerense.

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La periodista dejó un posteo que generó impacto entre sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento (Instagram)

Este accidente fatal se produce pocos meses después de un incidente vial protagonizado por País en marzo de este año en Vicente López. En aquella oportunidad, la periodista chocó con su vehículo, el mismo Honda City, contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras. Tras el choque, que solo dejó daños materiales, agentes de la Policía Bonaerense y personal municipal intervinieron en el lugar. Cuando le solicitaron el test de alcoholemia, País se negó, lo que derivó en un acta de infracción por “positivo alcoholemia” y en el secuestro del auto. Luego del procedimiento, se retiró acompañada por su exmarido y su hijo.

La muerte de Ernestina País generó conmoción en el ámbito televisivo y en la comunidad de San Isidro, donde las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente. La investigación permanece abierta y se esperan los resultados de la autopsia y los peritajes para avanzar en el caso.

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