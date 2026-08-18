La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

La cocinera celebró un nuevo año de vida acompañada por su familia y amigos (Video: Instagram)

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La noche del cumpleaños de Maru Botana se llenó de música, recuerdos y gestos familiares que marcaron un ambiente festivo desde el primer momento. La casa de la cocinera, que cumplió 57 años, se transformó en el escenario de una celebración donde cada detalle reforzó el cariño de sus seres queridos.

La galería principal apareció decorada con fotos que recorrían distintas etapas de la vida de la chef, desde su infancia hasta viajes recientes. Ella misma compartió la sorpresa: “Linda sorpresa de mis pollitos”, escribió al mostrar el mural improvisado realizado por sus hijos. Las imágenes pegadas en las ventanas crearon un recorrido visual por su historia personal, sumando emoción al festejo.

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La familia de Maru Botana la sorprendió con mariachis por su cumpleaños (Instagram)

Durante la velada, familiares y amigos se reunieron para acompañar a Maru en su día especial. El clima de alegría se potenció con la llegada de un grupo de mariachis que ofreció una serenata en vivo. La música reunió a todos en la casa, convirtiéndose en uno de los puntos altos de la noche y otorgando un matiz distintivo a la celebración.

El momento de soplar las velas cobró un significado especial cuando Maru eligió una de sus tortas favoritas, el rogel, como protagonista de la mesa. La repostera integró su pasión por la cocina en el ritual, fusionando su rol profesional con la intimidad familiar.

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La fiesta de cumpleaños de Maru Botana destacó por la espontaneidad y el entusiasmo de los presentes, donde las sorpresas preparadas por sus hijos y el acompañamiento de amigos crearon una atmósfera de cercanía. El festejo se vivió con risas, música y agradecimientos.

Maru y su hija Sofía Solá, a pura sonrisa en la fiesta de cumpleaños de la cocinera

La celebración dejó en evidencia cómo la combinación de pequeños gestos, música en vivo y la participación activa de los hijos puede convertir una fecha especial en un recuerdo lleno de alegría y unión. La fiesta reflejó el valor de los rituales familiares y la importancia de compartir momentos significativos rodeados de afecto.

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Siempre divertida, la empresaria bailó toda la noche acompañada por sus amigas al ritmo de canciones como “Thriller” de Michael Jackson, “Será que no me amas” de Luis Miguel y clásicos del rock nacional como “Buscando un símbolo de paz” de Charly García y “Brillante sobre el mic” de Fito Páez.

Otra de las sorpresas que recibió la animadora fue un grupo de mariachis para cantarles “Las mañanitas” y canciones famosas mexicanas. Contentísima, abrazada a sus hijos y a su marido, Maru se mostró encantada por el afectuoso gesto que le prepararon.

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El divertido regalo que Sofía Solá le entregó a su mamá

En sus redes sociales, Maru resumió el espíritu de la jornada: “¡Agradecida y feliz hoy día de mi cumple! Gracias por el amor que me dan mi familia, mis amigos, mis chicos y chicas que trabajan conmigo y todos ustedes que me dan tanto cariño. Ayer mis hijos me hicieron un hermoso festejo de cumple, con sus amigos y fui muy feliz”.

Entre los momentos que más llamaron la atención, el regalo de Sofía Solá a su madre se llevó gran parte de los comentarios, al mezclar originalidad y complicidad familiar en un solo presente.

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El obsequio que eligió Sofía consistió en una remera personalizada. En el centro de la prenda, una foto en blanco y negro del rostro de la cocinera enviando un beso y su firma estilizada capturaron todas las miradas. Justo debajo, la frase impresa “…alguna vez tu hija o la hija de tu hija preguntarán por ella” aportó un matiz de humor y ternura a la pieza.