Matías Bertolotti enfrentó a Ricardo Canaletti al aire: “Después si te insultan sos el primero en llorar”

Matías Bertolotti cruzó a Ricardo Canaletti en TN y lo acusó de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate (Video: TN)

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Este lunes, la pantalla de TN fue escenario de un tenso cruce. Matías Bertolotti, el meteorólogo de la señal de noticias, le apuntó directamente a su colega Ricardo Canaletti al aire, lo acusó de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate y le lanzó una advertencia. La producción del programa cortó para publicidad de manera inmediata, sin esperar el final habitual del bloque.

El detonante había ocurrido el día anterior, el domingo 16 de agosto, tras el triunfo de River Plate por 2 a 0 ante Argentinos Juniors. Mientras TN cubría el partido desde los alrededores del estadio Monumental, Canaletti —periodista de policiales y conocido hincha de Boca Juniors— hizo una serie de comentarios que encendieron la mecha. Cuestionó el resultado argumentando un gol en offside y un penal inexistente, y disparó contra los hinchas del Millonario con una frase que no pasó inadvertida: “Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River”.

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El cruce en TN estalló después de los dichos de Ricardo Canaletti tras el triunfo de River Plate ante Argentinos Juniors en el Monumental (Video: TN)

Bertolotti, fanático declarado de River, llegó al lunes con esos dichos en mente. Su participación en Mesa de plateístas, la sección futbolera del noticiero matutino que conduce Mario Massaccesi, arrancó con aparente calma. Pidió mesura por la victoria y reconoció que una sola victoria no era suficiente para el festejo. Pero minutos después, algo cambió. Hizo el gesto de comillas con los dedos y lanzó: “Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal. Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...”.

Massaccesi, quizás sin medir las consecuencias, lo instó a ser más preciso: “Nombralo”. Bertolotti no vaciló: “¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio”. El conductor intentó suavizar el momento con una referencia afectuosa: “Mi amigo Ricardo Canaletti”. La respuesta del meteorólogo fue a los gritos y sin filtro: “No. ¡Amigo las pelotas!”. El resto de los presentes en el estudio reaccionó con evidente incomodidad.

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A partir de ese momento, Bertolotti sostuvo su descargo mirando fijo a cámara, con un tono que combinó indignación y advertencia. “Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave”, dijo. La referencia al cementerio de La Chacarita apuntaba directamente a los dichos de Canaletti del día anterior.

En Mesa de plateístas, Matías Bertolotti pidió mesura por la victoria de River Plate antes de apuntar contra Canaletti al aire

El cierre del descargo fue el momento de mayor tensión. Bertolotti le lanzó una advertencia directa a su colega: “Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto”. La frase, pronunciada con el índice apuntando hacia adelante, fue el punto final de un monólogo que nadie en el estudio esperaba.

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La producción del programa no esperó más y fue directo a la pausa comercial. Al regreso al aire, Massaccesi intentó descomprimir el ambiente con humor, preguntándole a Bertolotti si él podía tener amigos. Desde fuera de plano, el meteorólogo respondió: “Obviamente. Y te quiero mucho”. La aclaración dejó en claro que su molestia era exclusiva contra Canaletti y no contra el conductor ni el resto del equipo.

El cruce generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde el clip del momento se viralizó rápidamente. El periodista Hernán Castillo también se sumó a las críticas contra Canaletti, calificando sus dichos del domingo como “una barbaridad” y acusándolo de haber mentido sobre el partido.

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