Sacó del medio y convirtió: el golazo que abrió el debate sobre si es el más rápido de la historia del fútbol argentino

El atacante Aitxuri Isasmendi, del equipo El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol argentino

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Tres segundos. Eso fue lo que tardó Aitxuri Isasmendi en escribir una página inédita del fútbol argentino. El atacante de El Cañón convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol local el pasado fin de semana, en el estadio Mario Della Torre de Mar del Plata, apenas el árbitro Ariel Mustafá dio el pitazo inicial del partido ante Nación, por la Zona C de la Liga Marplatense.

La secuencia fue tan veloz como improbable. Isasmendi se quedó posicionado en su propio campo, a pocos pasos del mediocampo, mientras observaba la ubicación del arquero rival. Al notar que el guardameta estaba adelantado, no esperó: ejecutó un disparo que atravesó el arco contrario antes de que la mayoría de los espectadores terminara de acomodarse en las tribunas.

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El tanto tiene respaldo fílmico, del medio local El Aguante MDP, lo que le otorga validez como récord oficial en el fútbol argentino y desplaza todos los antecedentes conocidos en distintas categorías del fútbol local, aunque el debate permanece abierto, dado que no hay un registro de todas las ligas del interior del país.

Aitxuri Isasmendi antes de su remate

Isasmendi celebró su proeza en su cuenta de Instagram cuando reposteó en sus historias todas las veces que se lo etiquetó, incluida una en la que el fotógrafo Gastón Insaurralde lo mencionó y se preguntó: “¿El gol del torneo?“.

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Silvio Maverino, estadígrafo y periodista de El Gráfico, reconstruyó el contexto histórico del registro y los casos que Isasmendi dejó atrás. En la Primera División, el antecedente más célebre data del 18 de marzo de 1979, cuando Carlos Dantón Seppaquercia, delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, batió al arquero Borzi de Huracán a los cinco segundos de iniciado el encuentro. Seppaquercia, formado en Flandria y con extensa trayectoria en el ascenso, era recordado por su potencia goleadora.

En el fútbol de ascenso, el registro de cuatro segundos tenía dos dueños. En la Primera D, Luis Torres lo había establecido el 19 de octubre de 1996, con la camiseta de Acassuso frente a Juventud Unida. Aquel delantero, con pasos por Tigre, Defensores de Belgrano y River Plate, había anticipado su hazaña con una frase que quedó en la memoria: “Adelántamela que le pego”.

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En la Primera C, la misma marca de cuatro segundos pertenecía a Julián Rodríguez Seguer, de J.J. Urquiza, quien en febrero de 2023 remató desde la mitad de la cancha ante Liniers tras visualizar la posición adelantada del arquero rival. Ambos casos fueron reconstruidos por Maverino en El Gráfico.

El escalafón se completaba con dos registros de siete segundos. El 30 de marzo de 2013, Luciano Vázquez abrió el marcador para Flandria ante San Telmo en la B Metropolitana. El 8 de diciembre de 2020, Gastón Scisci anotó para Argentino de Merlo en el clásico frente a Deportivo Merlo, tras una pantalla de Matías Coselli que lo dejó solo frente al arco.

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Todos esos nombres forman parte del listado junto a Isasmendi. El atacante de El Cañón no se conformó con el récord: convirtió los dos goles del triunfo 2 a 1 sobre Nación y dejó a su equipo como uno de los punteros de la Zona C con puntaje ideal.