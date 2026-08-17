El festejo íntimo de Moria Casán por sus 80 con Sofía Gala y sus nietos en Parque Leloir: “Soy infinita”

La conductora celebró sus 80 años junto a sus seres queridos (Video: Instagram)

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El domingo 16 de agosto, Moria Casán celebró sus 80 años en la intimidad de su casa de Parque Leloir, rodeada por su hija, sus nietos y un puñado de amigos cercanos. Sin fiesta multitudinaria, sin red carpet y sin protocolo: la diva eligió una noche puertas adentro con sushi, dos tortas personalizadas con sus frases más recordadas y el humor que la caracteriza desde siempre. Parte de esa celebración quedó registrada en sus historias de Instagram, donde sus más de dos millones de seguidores pudieron asomarse a una postal poco frecuente en su vida pública.

La decisión de festejar en pequeño no fue improvisada. Antes del cumpleaños, Casán había contado que inicialmente había contemplado organizar una gran fiesta, pero que terminó descartando la idea. “No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje. Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme”, había explicado a la Revista Gente. También había sido clara sobre los motivos: “En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto”. Finalmente, antes de ese viaje planeado, hubo celebración.

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Moria Casán celebró sus 80 años en la intimidad de su casa de Parque Leloir junto a su hija, sus nietos y amigos cercanos

Entre los presentes de la noche estuvieron Sofía Gala Castiglione, hija de la homenajeada, y los nietos Helena y Dante. También estuvo su amiga Zeta y otros integrantes de su círculo más íntimo. El menú que eligió Moria para la ocasión fue sushi: en los videos que compartió se la ve mostrando un barco con una gran variedad de piezas. “Bueno, gente, acá empezando con amigos y family. Empezando... terminando mi cumple con un delivery fabuloso”, dijo la diva frente a cámara.

Las tortas celebraron el espíritu de La One. Una de ellas, de base clara con detalles oscuros, llevaba inscriptas algunas de las frases que forman parte del vocabulario popular construido alrededor de su figura: “¿Quiénes son?”, “Soy el obelisco con tetas” y “El decorado se calla”. La segunda era de base rosa chicle, con el nombre “Moria” escrito en letras plateadas y una inscripción de “Happy Birthday” en la parte superior. Ambas fueron obra de un equipo al que la propia Casán agradeció públicamente en sus redes.

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Las tortas del cumpleaños de Moria Casán incluyeron frases como “¿Quiénes son?”, “Soy el obelisco con tetas” y “El decorado se calla”

Cuando llegó el momento de soplar las velitas, el tradicional “feliz cumpleaños” no terminó de convencer a la homenajeada. “Estoy harta de que me canten el feliz cumpleaños y el happy birthday”, lanzó. Fue entonces cuando Sofía Gala le pidió que reviviera a Rita Turdero, uno de sus personajes televisivos más recordados. Moria no necesitó que se lo repitieran: miró a cámara y disparó, “Yo soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos”, generando una ovación entre los presentes. “Ahora sí, ¡felices 80! Lo acostamos al ocho y ponemos el infinito. Soy infinita", lanzó, con su verborragia habitual.

La noche también tuvo su momento más íntimo. En uno de los videos, se escucha a Moria decirle a su hija “Gracias, mi amor”, y la respuesta de Sofía Gala fue directa: “¿Sabés que te amo mucho, no?”. Ese intercambio, breve y sin artificios, quedó registrado entre los festejos y circuló en redes con una recepción cargada de afecto por parte del público.

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El escenario también fue fiel al universo de la diva. Su casa de Parque Leloir mostró paredes con animal print, obras de arte de colores intensos, sectores intervenidos en el techo y luces violetas y azules. Flores, regalos y objetos personales completaron el ambiente. Entre los obsequios que recibió se distinguieron bolsas de firmas como Louis Vuitton y Dolce & Gabbana.

La diva descartó una gran fiesta de cumpleaños porque no quiso ser anfitriona de cientos de personas y priorizó un festejo reducido

Para vestir la noche, Casán eligió un vestido largo negro, ajustado y cubierto de brillos, con mangas largas semitransparentes y un escote en V terminado en encaje. Lo completó con aros largos, uñas largas en tono claro, su cabello oscuro lacio con flequillo recto y una mirada intensamente delineada en negro. El look fue coherente con su impronta de siempre: sin concesiones y sin grises.

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El cumpleaños llegó además en un momento de particular repercusión pública para Moria. Días antes había llegado a Netflix la serie biográfica Moria, que recorre distintas etapas de su vida con Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth como intérpretes en diferentes períodos. También participa Helena Tuñón, la nieta de la diva, en una escena vinculada a uno de los episodios más fuertes de su historia personal.

El cumpleaños de Moria Casán coincidió con el estreno en Netflix de la serie biográfica Moria y con saludos de figuras del espectáculo y de Gran Hermano

Los saludos del mundo del espectáculo se multiplicaron durante el día. Nora Cárpena recordó las “horas de camarines compartidas, charlas, llantos y risas”. Vicky Xipolitakis le agradeció su confianza. El periodista Ángel de Brito evocó las dos décadas compartidas en la pantalla de Bailando por un sueño. Incluso los participantes de la casa de Gran Hermano se sumaron a los festejos y le cantaron el feliz cumpleaños, en un momento que se viralizó en redes.

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