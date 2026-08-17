Arturo Puig habló de su interpretación de San Martín con inteligencia artificial: “Es bueno desenmascarar a los próceres frente al bronce”

Arturo Puig le dio voz a José de San Martín en El Libertador, el cortometraje de Infobae que recrea con inteligencia artificial su encuentro con Sarmiento en Francia en 1846

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Arturo Puig se puso en la piel de José de San Martín para darle voz a El Libertador, el cortometraje de Infobae que recrea con inteligencia artificial el histórico encuentro entre el Libertador y Domingo Faustino Sarmiento en Francia, en 1846. En diálogo con Infobae al Regreso, el actor contó cómo construyó al personaje, qué fue lo más exigente de la interpretación y qué le produjo volver sobre un episodio que, según reconoció, él mismo desconocía.

La producción, dirigida por Opy Morales, director de Inteligencia Artificial de Infobae, reconstruye la conversación que mantuvieron ambos en Grand-Bourg, en las afueras de París. San Martín tenía entonces 68 años y llevaba varios años alejado de la vida política, mientras que Sarmiento, de 35, recorría Europa. A partir de los testimonios que el propio Sarmiento dejó sobre aquella visita, El Libertador imagina el encuentro y recupera el diálogo entre dos figuras centrales de la historia argentina.

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La voz de San Martín

Para Puig, uno de los principales desafíos fue encontrar la voz de un personaje cuya forma de hablar solo puede ser imaginada. El actor buscó alejarse de una representación excesivamente solemne y construir una voz que transmitiera la autoridad y la experiencia de San Martín. “Fue un placer hacer la voz de San Martín”, contó, y destacó además que compartir el proyecto con Juan Leyrado, encargado de interpretar a Sarmiento, hizo que la experiencia fuera todavía más especial: “Es un amigo y hemos trabajado juntos muchas veces, nos llevamos muy bien”.

El Libertador reconstruye la conversación entre San Martín y Sarmiento en Grand-Bourg a partir de los testimonios que el propio Sarmiento dejó sobre aquella visita (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia actoral apareció con mayor intensidad en las escenas vinculadas con la gesta militar. Puig explicó que lo más difícil fue interpretar “toda la arenga de San Martín a sus soldados, cuando están a punto de entrar en batalla”, porque debía encontrar “un tono muy enérgico, muy arriba, como supongo que debió ser en la realidad”. En ese proceso, la intención fue imaginar al hombre detrás de la figura histórica y darle una dimensión humana a una escena que forma parte del imaginario argentino.

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Esa búsqueda también atraviesa la manera en que Puig entiende al personaje. Para el actor, recuperar a los próceres implica sacarlos de la representación estática con la que suelen aparecer en los manuales y monumentos. “Es bueno desenmascarar a los próceres frente al bronce. Eran seres humanos como todos nosotros, con sus males y sus bienes, con sus errores y aciertos”, reflexionó.

Un encuentro que también sorprendió a Puig

La participación en el proyecto llevó a Puig a profundizar en un episodio de la vida de San Martín que no conocía. “Yo no sabía de este encuentro”, reconoció durante la entrevista. La sorpresa adquiere especial relevancia porque el cortometraje se construye precisamente alrededor de una conversación que no cuenta con registros audiovisuales y que quedó documentada a partir de los relatos posteriores de Sarmiento.

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El encuentro ocurrió en 1846, cuando Sarmiento llegó hasta la residencia de San Martín en Grand-Bourg durante su recorrido por Europa. El Libertador llevaba años instalado en Francia y alejado de la vida pública, mientras que el futuro presidente argentino se encontraba en una etapa de formación y búsqueda de experiencias vinculadas con la educación y la organización política. Aquella jornada permitió que dos hombres pertenecientes a generaciones diferentes intercambiaran ideas sobre la Argentina y sobre acontecimientos que habían marcado la historia del país.

El actor señaló que la escena más exigente fue la arenga de San Martín a sus soldados antes de la batalla, por el tono enérgico que requería la interpretación (El Libertador Infobae)

Para Puig, recuperar ese episodio permite también volver a mirar a los próceres desde un lugar diferente. Ya no como figuras distantes e inalcanzables, sino como hombres que tuvieron dudas, decisiones, aciertos y contradicciones. Esa perspectiva, según explicó, es precisamente una de las posibilidades que abre una recreación audiovisual de estas características.

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Una historia para las nuevas generaciones

La posibilidad de acercar ese episodio histórico a públicos jóvenes fue uno de los aspectos que más valoró Puig. El actor consideró que el lenguaje audiovisual puede funcionar como una puerta de entrada para quienes tienen una relación diferente con los contenidos históricos y sostuvo que El Libertador debería llegar también a las aulas.

“A mí me parece fundamental que este corto lo pasen en las escuelas para que los chicos lo vean, ya que ahora les cuesta tanto leer y entender. Esto los va a atrapar realmente”, afirmó. Su planteo parte de una idea que atraviesa buena parte de la conversación: utilizar herramientas contemporáneas para recuperar una historia del siglo XIX y presentarla de una manera capaz de despertar curiosidad en nuevas generaciones.

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Puig también quedó impactado por el resultado visual de la producción y por la posibilidad de reconstruir escenas que no fueron registradas por cámaras. Al referirse al trabajo realizado para recrear el cruce de los Andes y otros momentos de la vida del Libertador, resumió su impresión con una frase: “Es extraordinario lo que han hecho”.

El cortometraje de Infobae combina las voces de Arturo Puig y Juan Leyrado con inteligencia artificial para reconstruir escenas de la vida de San Martín sin registros de época

En ese sentido, El Libertador combina el trabajo de los actores con herramientas de inteligencia artificial. Las voces de Puig y Leyrado fueron registradas como parte central del proceso y sirvieron de base para la construcción posterior de las imágenes, de modo que la tecnología acompañara las interpretaciones en lugar de funcionar como un elemento separado de ellas.

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Del bronce a una historia viva

La mirada de Puig sobre San Martín también se vincula con una reflexión más amplia sobre la manera en que la sociedad recuerda a sus figuras históricas. Para el actor, volver a contar sus historias puede ser una oportunidad para recuperar valores que trascienden las fechas y los nombres que aparecen en los libros.

“Esos hombres dieron todo por la patria, que no pidieron nada, que no robaron nada. Fueron extraordinarios”, sostuvo al comparar el compromiso que atribuye a los próceres con las ambiciones que observa en la política contemporánea. Y agregó: “Hoy en día la política está pintada como de otras ambiciones”.

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La conversación también derivó hacia la transformación de los consumos culturales. Puig recordó la época en que la ficción televisiva ocupaba un lugar central en los hogares y contrastó aquel modelo con el presente, marcado por las plataformas y el consumo bajo demanda. “Se ha terminado la ficción tradicional en los canales. Era maravilloso, entraba en todos los hogares. Hoy está comprobado que la gente espera maratonear series, es otro mundo”, señaló.

En ese escenario, una producción como El Libertador busca combinar una historia conocida con una forma diferente de contarla. La inteligencia artificial permite reconstruir personajes y escenarios de los que no existen registros audiovisuales, mientras que la participación de actores como Puig y Leyrado aporta la dimensión humana necesaria para imaginar aquella conversación. “Creo que esto va a ser un hit. A la gente le va a encantar”, anticipó Puig sobre el resultado.

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El Libertador, con Arturo Puig como la voz de San Martín y Juan Leyrado como la voz de Sarmiento, puede verse en el canal de YouTube de Infobae. El cortometraje recupera el encuentro que ambos mantuvieron en Francia en 1846 y propone volver a poner frente a frente, casi dos siglos después, a dos protagonistas fundamentales de la historia argentina.

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