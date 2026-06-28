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El sentido posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, luego del funeral de su madre: “Gracias a todos”

Después del entierro en Chacarita, el joven eligió las redes para volver a homenajearla con una foto especial y emotivas palabras

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Ernestina Pais y su hijo Benicio
A pocas horas de la despedida, Benicio Pais agradeció el cariño recibido y publicó un sentido mensaje en honor a su madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repentina muerte de Ernestina Pais sigue dejando una marca profunda en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en su círculo íntimo. La actriz y conductora, que falleció a los 54 años en un trágico incidente vial el viernes pasado, fue despedida por familiares, amigos y colegas en el Cementerio de la Chacarita. A pocas horas del último adiós, su hijo Benicio eligió las redes sociales para volver rendirle un homenaje.

Después de la ceremonia en la que el círculo cercano de Ernestina se reunió para darle el último adiós, Benicio, fruto de la relación de la actriz con el fotógrafo Alejandro Guyot, publicó una imagen de su madre en sus historias de Instagram. En la foto, Ernestina apareciósonriente, mirando de frente a la cámara. La acompañó solo con un emoji de corazón rojo, una síntesis visual de su cariño y su dolor, reflejando la dimensión íntima de la despedida.

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Un rato más tarde, Benicio decidió compartir una foto propia en la que se mostró tras el velatorio y el entierro, instancias en las que no solo estuvo presente sino que fue uno de los encargados de llevar el féretro de su madre. “Gracias a todos por los mensajes hermosos”, escribió el joven, agradeciendo el acompañamiento virtual que recibió desde que se conoció la muerte de la actriz.

Mujer con cabeza rapada, anteojos y camisa estampada en un restaurante. Sonríe con las manos apoyadas en su rostro. Un corazón rojo digital sobre su mano
El hijo de Ernestina subió una foto suya sonríendo con el rostro apoyado en sus manos en un establecimiento gastronómico para recordarla tras despedirla (Instagram)

No es la primera vez que el muchacho se expresa públicamente tras la muerte de su mamá. El sábado, el joven ya había compartido un emotivo posteo acompañado de una foto retro junto a Ernestina. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, comenzó, dejando en claro que el vínculo y la huella de su madre permanecen vivos más allá de la ausencia física.

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A lo largo del texto, Benicio se detuvo en los detalles cotidianos y en los gestos que más extrañará de Ernestina. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, escribió, trasladando el registro privado de una relación madre-hijo a la esfera pública de las redes.

Primer plano de un joven con cabello rubio en un vehículo. Incluye texto "gracias a todos por los mensajes hermosos" y cinco corazones rojos
Benicio agradeció por los mensajes que recibió ante la muerte de su madre (Instagram)

En su mensaje, también se animó a trazar un retrato de la mujer detrás de la figura pública. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”, resaltó. Y agregó: “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”.

Benicio eligió destacar el carácter de su madre, sus convicciones y su forma de encarar la vida: “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore”, recordó. Y describió la particularidad de enfrentar un duelo atravesado por la exposición mediática: “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil”.

El último adiós a Ernestina Pais (RSFotos)
Benicio, el hijo de la actriz, ayudando a llevar el féretro funerario luego de la ceremonia religio en la capilla del cementerio (RSFotos)

El joven, sin embargo, encontró en el cariño de los demás una fuente de consuelo. “Trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto, fue real”, compartió con sus seguidores.

El cierre del texto fue una enumeración de recuerdos con los que Benicio eligió quedarse: “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”. Y concluyó: “Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá”.

Mujer con cabello oscuro y vestido a rayas sentada en un sofá. Niño rubio en primer plano con sudadera turquesa, sosteniendo coches de juguete
La emotiva imagen que eligió Benicio para homenajear su madre luego de la noticia de su muerte (Instagram)

El homenaje de Benicio en redes sociales se sumó a los gestos públicos y privados de despedida que marcaron las últimas horas. La despedida de Pais deja en evidencia la huella profunda que la actriz supo dejar, tanto en la pantalla como en la vida de sus seres queridos.

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