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Batalla campal en el ascenso: los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminaron a las trompadas

A segundos del final, un cruce entre dos futbolistas encendió una gresca masiva en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí

El final del partido por la Primera B Metropolitana terminó en escándalo en el estadio Julio Humberto Grondona. Los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminaron a las trompadas
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La batalla campal que se vivió en el final del encuentro entre Talleres de Escalada y Arsenal de Sarandí por la trigésima fecha de la Primera B Metropolitana dejó imágenes impactantes y una serie de sanciones que marcaron el desenlace de una tarde caliente en el fútbol argentino. El tumulto se desencadenó justo cuando el árbitro Gastón Iglesias estaba por señalar el cierre del partido.

A segundos del pitazo final, una disputa entre Claudio Mosca y Alexis Payés cambió el rumbo de la jornada. Mosca, mediocampista de Talleres y con pasado en las divisiones juveniles de Arsenal, perdió la pelota ante una recuperación del joven defensor y su reacción fue inmediata: respondió con una patada, un empujón y hasta un manotazo que encendió la chispa de la trifulca.

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La reacción de los jugadores de Arsenal no se hizo esperar. Varios se acercaron a Mosca para reprocharle su actitud. El ambiente se tensó rápidamente y ambos equipos quedaron envueltos en un forcejeo generalizado. En la escena, se vio cómo desde el lado del conjunto de Sarandí varios futbolistas persiguieron a Eugenio Olivera, delantero de Talleres, en busca de represalias físicas.

El cruce entre Talleres de Escalada y Arsenal de Sarandí desató una batalla campal y terminó con la victoria del local (@ClubTalleresOk)
El cruce entre Talleres de Escalada y Arsenal de Sarandí desató una batalla campal y terminó con la victoria del local (@ClubTalleresOk)

El caos no se limitó a un solo foco. Mientras Mosca y algunos jugadores de Arsenal seguían empujándose, en otro sector del campo Olivera lanzó un manotazo a Uriel La Rosa. La situación escaló cuando, en un intento de alejarse, Olivera fue interceptado por Mariano Del Col, quien le propinó una patada y un golpe de puño, generando otra zona de conflicto en medio del campo de juego del estadio Julio Humberto Grondona.

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La tensión creció a tal punto que el personal de seguridad debió ingresar al campo para intentar separar a los protagonistas, mientras los suplentes de ambos equipos también irrumpían en la escena, multiplicando la cantidad de involucrados en la gresca.

El árbitro Gastón Iglesias, tras observar detenidamente el desenlace, optó por expulsar a Mosca una vez terminado el partido. La acción del mediocampista de Talleres, que había recibido una dura entrada cuando su equipo estaba en ventaja, no solo impidió que la jugada continuara, sino que desencadenó la pelea que empañó el cierre del cotejo.

A los 42 minutos del segundo tiempo, Pablo Cortizo capitalizó un centro y encontró el tanto del partido para quedarse con el triunfo 1-0

La expulsión fue solo una de las consecuencias disciplinarias. El clima alterado y la violencia registrada podrían derivar en nuevas sanciones para los protagonistas, dependiendo de los informes presentados por el cuerpo arbitral y la policía, quienes debieron intervenir para controlar la situación.

Antes del estallido, el partido había sido reñido y con escasas diferencias en el marcador. Pablo Cortizo fue el encargado de convertir el único tanto de la tarde. El mediocampista de Talleres aprovechó un rebote tras un tiro libre dentro del área y definió con un toque corto frente al arco cuando se jugaban 42 minutos de la segunda mitad.

Con este resultado, Talleres alcanzó la cima de la tabla junto a Excursionistas, ambos con 56 puntos. Este empate en la punta anticipa un duelo directo entre los líderes en la próxima fecha, en un partido que podría ser determinante para el desenlace del certamen. Por su parte, Arsenal quedó en la quinta posición con 53 unidades y deberá enfrentar a Argentino de Merlo en la siguiente jornada.

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