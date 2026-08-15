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Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

La intervención se realizó en una vivienda de la capital salvadoreña con apoyo de la unidad canina, y dejó además una balanza digital y tres teléfonos celulares que serán analizados para ampliar la investigación

Esposas metálicas y varios paquetes de cocaína envueltos en plástico sobre una mesa, con un fondo desenfocado.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó este sábado por medio de redes sociales la detención de tres personas en San Salvador durante un operativo ejecutado por de la Policía Nacional Civil (PNC) con apoyo de la unidad K9 (o unidad canina), en el que se incautaron 12 porciones grandes de marihuana, una balanza digital y tres teléfonos celulares.

“Los cobardes desde fuera sacrificando a sus reciclables de siempre. Solo que ahora la puerta giratoria judicial, que añoran algunos globalistas, está sellada”, declaró Villatoro al anunciar que Elmer O., Pedro G. y María O. serán acusados por tráfico ilícito de drogas.

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De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad, la intervención se realizó en una vivienda de San Salvador, donde las autoridades localizaron los paquetes de marihuana junto con otros objetos utilizados para la comercialización de estupefacientes. “Gracias al excelente trabajo de nuestra PNC, con el apoyo de nuestro agente K9, hemos capturado a tres sujetos”, señaló Villatoro en una publicación, difundida por medio de sus canales oficiales.

El operativo en San Salvador permitió incautar 12 porciones grandes de marihuana, una balanza digital y tres teléfonos celulares. (Retomado de: Gustavo Villatoro)
El operativo en San Salvador permitió incautar 12 porciones grandes de marihuana, una balanza digital y tres teléfonos celulares. (Retomado de: Gustavo Villatoro)

Endurecen la persecución contra el tráfico ilícito

El decomiso de una docena de paquetes de marihuana, la balanza digital y los teléfonos celulares permitirá a las autoridades profundizar en el análisis de redes de distribución en la capital y zonas aledañas.

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De igual manera, el ministro remarcó que en el “nuevo El Salvador que hemos construido, no tienen cabida los delincuentes, ni vendedores de drogas, a todos los pondremos en el lugar que pertenecen: tras las rejas”. Esta postura forma parte de la política de “tolerancia cero” impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que sostiene como prioridad la reducción de los índices de criminalidad y la persecución sistemática de los delitos relacionados con el narcotráfico.

Según el Ministerio de Seguridad, la puerta giratoria judicial mencionada por Villatoro hace referencia a la facilidad con la que, en el pasado, personas procesadas por delitos graves lograban salir en libertad. El funcionario afirmó que ese escenario ha cambiado con las reformas legales y la coordinación interinstitucional entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

El ministro de Seguridad, afirmó que firma que en el nuevo El Salvador no hay espacio para delincuentes ni vendedores de droga, (Retomado de: Ministerio de Seguridad)
El ministro de Seguridad, afirmó que firma que en el nuevo El Salvador no hay espacio para delincuentes ni vendedores de droga, (Retomado de: Ministerio de Seguridad)

De igual manera, las autoridades pertinentes presentarán la acusación formal contra los capturados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en diversos sectores del país para identificar y detener a quienes participen en la comercialización y distribución de sustancias ilícitas dentro del territorio salvadoreño.

El operativo en San Salvador se suma a otras acciones ejecutadas en los últimos meses, en una ofensiva permanente que busca desarticular puntos de venta y distribución de drogas. Por tal motivo, la utilización de la unidad canina y la incautación de herramientas reflejan la profesionalización de algunos grupos que cometen el delito de tráfico ilícito.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad destacaron que la estrategia para enfrentar el narcotráfico incluye tanto la persecución penal como la prevención, con el objetivo de cerrar espacios a la criminalidad y garantizar que, como insistió Villatoro, “a todos los pondremos en el lugar que pertenecen: tras las rejas”.

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