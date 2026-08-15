La reacción de Maxi López a los fuertes dichos de una modelo uruguaya: “Me mandaba fotos subidas de tono”

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Cuando Maxi López parecía atravesar una etapa armónica en su vida privada, entre la familia que formó con Daniela Christiansson y la buena relación que logró sostener con Wanda Nara, la madre de sus hijos mayores, surgió un inesperado conflicto mediático. La polémica escaló después de que la influencer uruguaya Anto Lima afirmara que mantuvo conversaciones privadas con el exfutbolista y difundiera una captura de pantalla como prueba. La reacción pública de Maxi López llegó a través de sus redes sociales, donde se mostró junto a su pareja y sus hijos, una manera sutil de hacer frente a los rumores.

Anto Lima se presenta en sus redes como “modelo, comunicadora, empresaria, actriz y mamá de Faustina y Juanfra”. Su nombre ya había tomado cierta notoriedad por su vínculo con el ambiente del fútbol, ya que estuvo casada con un futbolista, y también por un cruce mediático con la China Suárez a raíz de una situación en redes sociales vinculada a su entonces marido.

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El episodio actual tomó fuerza a partir de la entrevista que la joven le dio a Pilar Smith en LAM (América), donde sostuvo que el contacto con López comenzó por Instagram hace cerca de dos meses. Según su relato, el exdelantero empezó a seguirla, luego le respondió historias y más tarde avanzó con mensajes privados. Lima dijo que en un primer momento le llamó la atención que él la contactara y que no respondió de inmediato.

La mujer aseguró que Maxi López le envió mensajes intentando seducirla (Video: LAM América)

Durante esa conversación, la mediática aseguró que el exjugador la invitó a una “cena privada” en Buenos Aires con la idea de conocerse. También señaló que él le propuso un encuentro en la capital argentina porque ambos eran personas públicas. En la entrevista, afirmó además que el intercambio se extendió durante dos semanas y que, en ese lapso, hablaban de sus rutinas diarias.

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Además, la uruguaya señaló que López le habría enviado fotos durante sus conversaciones privadas. “Él estaba con un tema de que estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo y me preguntaba qué tal estaba”, contó. Cuando le preguntaron si le mostraba su cuerpo, respondió: “Sí, algo así. Fotos un poco subidas de tono”. Y ante la consulta sobre si había imágenes en traje de baño, ropa interior o desnudo, agregó: “Hubo de todo”.

“No tenía ni idea si estaba en pareja o no”, dijo Anto Lima al explicar por qué aceptó continuar la charla. De acuerdo con su versión, ella consultó por la situación sentimental de López, aunque él evitó responder de forma directa. Lima sostuvo que interpretó ese silencio como una señal de que no estaba en una relación.

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La uruguaya también explicó que decidió hacer público parte del intercambio cuando advirtió que Maxi López seguía en pareja con Daniela Christiansson, la madre de sus hijos Elle y Lando. En ese contexto, contó que se sintió incómoda con la situación y aseguró que revisó el chat y encontró mensajes eliminados. “Ahí me di cuenta que sí, que estaba en pareja”, razonó.

Anto Lima aseguró que Maxi López la contactó por Instagram

La joven se presenta como "modelo, comunicadora, empresaria, actriz y mamá de Faustina y Juanfra"

Entre los elementos que se exhibieron al aire apareció una captura en la que se veía un mensaje atribuido al exfutbolista sobre la hija de Lima. El texto decía: “Tu bebé es hermosa. Salió a la mamá”. Esa imagen fue presentada como una de las pruebas del vínculo, aunque en el estudio de LAM el conductor Ángel de Brito y su panel pusieron en duda su peso como evidencia suficiente para confirmar una infidelidad.

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En el programa también repasaron una historia que había sido publicada en redes y luego eliminada, donde apareció la frase “Un amor, Maxi, la sueca debe ser más fría que hamaca de plaza a las tres de la mañana”. Según explicó la propia Anto Lima, ese posteo no lo subió ella sino una persona de su entorno que le administra la cuenta. Esa aclaración abrió otro frente de debate dentro del panel, donde cuestionaron tanto el contenido del mensaje como la solidez del material mostrado.

La familia de Maxi López y Daniela Christiansson posa al aire libre con sus dos hijos en un saludo por Ferragosto.

Durante el programa recordaron el perfil público de Anto Lima, que ya había tenido episodios de exposición mediática por su vida personal, en especial por su anterior relación con un futbolista.

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Entre esos antecedentes, recordaron un cruce público con la China Suárez, a quien Lima acusó de mirar las historias de Instagram de su entonces marido. Según contó en la entrevista con Pilar Smith, esa situación derivó más tarde en mensajes privados e insultos por parte de la actriz.

Frente a ese escenario, Maxi López evitó responder de forma explícita a la denuncia. La única señal pública que apareció en medio del revuelo fue una historia de Instagram con una foto familiar, publicada durante el feriado italiano de Ferragosto, donde se lo vio junto a su pareja y sus hijos menores. Esa imagen funcionó como su reacción pública hasta el momento, sin declaraciones sobre las acusaciones ni referencias al material que difundió Lima, pero entregando una postal de armonía familiar.

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