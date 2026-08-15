Preocupación por la revelación de Novak Djokovic tras sufrir un malestar en su derrota ante el argentino Thiago Tirante

El serbio debió pedir asistencia durante el choque contra el argentino Thiago Tirante

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El regreso de Novak Djokovic al circuito terminó de la manera menos esperada. El serbio, de 39 años, sufrió un fuerte malestar físico durante su partido ante el argentino Thiago Tirante y, después de pedir asistencia médica, mostró claros problemas en cancha durante la derrota por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El ex número 1 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slams había tenido un buen comienzo. Con un juego solvente y sin fisuras, se llevó el primer set por 6-2. Sin embargo, cuando transcurría el segundo parcial comenzaron a aparecer las dificultades.

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Después de mantener su servicio para ponerse 2-1, Djokovic solicitó la presencia del médico y evidenció signos de malestar. El episodio sorprendió todavía más porque había transcurrido poco más de una hora de partido. Nole continuó en la cancha, pero ya no logró mostrar la versión dominante del primer set.

En medio de las dificultades, Djokovic protagonizó una escena impactante: sentado en su silla y junto a una asistente, se cubrió con una toalla con síntomas de descompostura mientras le controlaban la presión. El malestar coincidió con unas condiciones exigentes en Cincinnati, donde la combinación de temperatura y humedad puede representar un desafío físico importante para los tenistas con más de 30°.

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“Antes que nada, felicito a mi oponente. Sinceramente, no fue un partido agradable para mí. Así me sentí. No es la primera vez, supongo que no será la última, pero así son las cosas”, aclaró según replicó el sitio oficial del torneo. Cuando le preguntaron si las condiciones climáticas lo habían afectado, sorprendió con su declaración: “No, es simplemente un problema de salud que tengo. Me ha estado molestando durante los últimos años. Tengo muchos problemas, especialmente cuando hay mucha humedad y calor”. El jugador de 39 años reconoció que “sabía” que el calor y la humedad serían una desventaja: “Pero también están todos los demás factores: los nervios y todo lo que conlleva un partido. Todo eso empeora aún más la situación, y eso es exactamente lo que pasó”.

Novak Djokovic tuvo un debut difícil en Cincinnati y Thiago Tirante se llevó el triunfo de su vida (Crédito: Reuters)

Para el actual número 5 del mundo, la derrota significó además un duro golpe en su regreso a la competencia: no jugaba oficialmente desde las semifinales de Wimbledon, donde había caído ante Jannik Sinner, y había elegido Cincinnati como parte de su preparación rumbo al US Open, último Grand Slam de la temporada.

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El torneo estadounidense también tenía un significado especial para él: Djokovic regresaba a Cincinnati después de haber conquistado allí el título en 2023, cuando protagonizó una recordada final ante Carlos Alcaraz.

No es la primera vez que el serbio atraviesa un episodio físico de este tipo en un torneo estadounidense durante esta temporada. En su debut en Indian Wells, Djokovic también había necesitado atención durante un partido ante el polaco Kamil Majchrzak, aunque en aquella ocasión pudo remontar el partido y llevarse la clasificación.

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La diferencia esta vez fue que el malestar provocó una merma más visible en su rendimiento y, frente a un Tirante en un gran nivel y decidido a aprovechar cada oportunidad, Djokovic no encontró la manera de revertir la situación.

La derrota también rompe con una estadística particular del serbio frente a los argentinos. Djokovic había perdido por última vez ante un tenista albiceleste en 2016, cuando Juan Martín del Potro lo derrotó en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Tirante terminó con una racha de diez años sin celebraciones ante Nole.

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Hasta este sábado, su historial ante jugadores argentinos era de 60 victorias y 7 derrotas. Ahora, a esa lista se suma Tirante, quien consiguió un triunfo que difícilmente olvidará.

El platense, que atraviesa su mejor temporada y días atrás alcanzó por primera vez el Top 50, entendió que tenía una oportunidad que no podía dejar pasar. Tirante, de 25 años, que ya había conseguido triunfos resonantes esta temporada, se mantuvo competitivo incluso cuando Djokovic parecía tener el control del encuentro.

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El tenista nacional recuperó terreno en el segundo set y consiguió llevar la definición a una tercera manga. Allí volvió a hacerse fuerte con el servicio y la derecha, sus mejores armas, y mostró fortaleza mental para lidiar con la presión de enfrentar a una leyenda.

Tirante terminó imponiéndose 2-6, 6-4 y 6-4, después de una batalla que se extendió durante 2 horas y 44 minutos, y que terminó con una de las victorias más importantes de su carrera.

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Thiago Tirante saluda a Novak Djokovic tras derrotarlo en Cincinnati (Crédito: Reuters)

“Fue el mejor triunfo de mi carrera. Hice un buen trabajo y manejé bien los nervios de jugar contra una leyenda. Tuve la oportunidad de quebrar muchas veces y no podía, pero seguí creyendo en mi saque, en mi derecha”, dijo Tirante luego del partido. Y agregó: “En este momento pienso en mi equipo, en mi familia, en mis amigos. Este triunfo me da mucha confianza para lo que viene”.

“Nunca había jugado ni entrenado contra él. La clave fue seguir intentando siempre y creer en mí”, concluyó el argentino.