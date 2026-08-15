Marixa Balli debutó como conductora de Pasión de Sábado en reemplazo de Marcela Baños: "No vengo a serruchar a nadie"

Así fue la presentación de Marixa Balli en Pasión de Sábado en reemplazo de Marcela Baños

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Marixa Balli debutó este sábado como conductora de Pasión de Sábado por América TV, en reemplazo de Marcela Baños, quien se tomó unas semanas de vacaciones en Ilha Grande, Brasil. El regreso de Balli al ciclo tropical —del que fue parte durante años— estuvo precedido por un clima de tensión mediática que ella misma se encargó de desactivar desde el primer momento, con la misma energía que la caracterizó siempre en ese piso.

El programa arrancó con la elogiosa presentación que le hizo el co conductor Alejandro Beltzer y un video de presentación que repasó su trayectoria como actriz, bailarina y conductora, al ritmo de una canción que la define: “Es la cachaca, un ritmo tropical”. Las imágenes la mostraron en distintas facetas: gran bailarina, buena compañera, laburante y talentosa, según rezaban los títulos del clip. Cuando Balli pisó el estudio, el público la ovacionó. “Muy buenas tardes, América. Dormilones, a despertarse, porque hoy siempre sábado”, fue su saludo de apertura, tan directo y desenfadado como su estilo de siempre.

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Marixa Balli y el co conductor de Pasión de Sábado, Alejandro Beltzer

El momento más emotivo llegó cuando Balli agradeció la bienvenida y reconoció el peso simbólico de estar en ese lugar. “Gracias, Pablo Serantoni. Una maravilla volver a esta casa que fue parte de mi vida mucho tiempo también”, dijo con visible emoción. Mencionó el camarín que le prepararon —con fotos de recuerdos de otras épocas— y fue cuidadosa en aclarar el alcance de su presencia: “No venimos a serruchar nada. Venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando viejas épocas mías”.

Beltzer, a su turno, subrayó el peso histórico del ciclo y el vínculo de Balli con él. “Son 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también”, señaló. Y fue más allá al justificar la elección: “Sos la persona propicia e ideal que hoy puede estar en este lugar por el conocimiento que tenés”. Aclaró, además, que la conductora estará al frente del programa este sábado y el siguiente. Balli, fiel a su tono, pidió no adelantarse: “Transitemos minuto a minuto”.

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Marixa Balli al frente de Pasión de Sábado

A su lado, Beltzer no tardó en elogiarla: “Muy linda está”, dijo apenas la vio. El comentario le valió un grito inmediato del público, que le gritó “traidor”. Beltzer lo tomó con humor y rápidamente desestimó el episodio. “Traidor está... no sé. Dijeron ahí: ‘Están gritando traidor’. No te hagas cargo, Pablo”, le dijo al productor del ciclo. Balli, por su parte, optó por no engancharse: “Ya empiezan los quilombos de entrada”, lanzó entre risas, y luego prefirió cerrar el tema. “Vino del más allá”, remató.

El telón de fondo de la jornada fue la relación tirante entre Balli y Baños, que arrastran diferencias desde hace más de una década. El primer capítulo público de esa disputa se dio en Intrusos, cuando Baños le reprochó a Balli que no la saludaba pese a haber sido su primera bailarina. El conflicto tuvo otro capítulo en mayo de 2023, durante una emisión de LAM. La semana pasada, Baños reconoció que se enteró del reemplazo por ese mismo programa: “Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a Serantoni y no me atendía”, dijo la conductora en diálogo con Pasó en América. Baños también aclaró que la producción le había presentado una lista de posibles reemplazantes —Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Balli— y que no influyó en la elección final.

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Marcela Baños, la histórica conductora de Pasión de Sábado, con Cacho Deicas

Balli, en tanto, salió al cruce antes del debut en Desayuno Americano. “¡Dejen de joder con eso! Qué ganas de arruinarle las vacaciones a Marcela Baños”, respondió al ser consultada por los comentarios que circularon bajo la expresión “Traición de sábado”. Descartó cualquier intención de desplazar a su colega y fue tajante: “Traición es serruchar y no hay ninguna intención de serrucho”. Su objetivo, dijo, era hacer “dos buenos programas”, divertirse y asumir el desafío “con pasión y mucho respeto”.

También dejó en claro que no hubo contacto previo entre ellas. “No hablé con ella y no tengo su teléfono”, aseguró. Y ante quienes sugerían que debería agradecer la oportunidad, respondió con ironía: “¿Yo tengo que agradecer? Si ella se fue de vacaciones. ¿Por qué tengo que agradecer? Estoy trabajando, me llamaron y arreglaron entre los canales”. Sobre la vieja diferencia, recordó que Baños se había molestado porque Balli contaba que había sido su primera bailarina. “Cuando uno habla de alguien es para destacarlo, no para minimizar”, sostuvo. Y remató: “Yo soy bailarina principalmente, entonces creo que la que se minimiza es ella, no yo”.

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De regreso en el piso de Pasión de Sábado, con el público a favor y el historial de tensiones como contexto, Balli demostró que sabe moverse en ese terreno tan bien como en una pista de baile.