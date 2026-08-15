Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

El entendimiento vigente sirve de marco mientras se ordenan tareas sobre reservas de biosfera, conectividad ambiental y una estrategia regional cuya dimensión aún se está negociando (Foto cortesía El Salvador Travel)

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La Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio acordó con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) una hoja de ruta para reforzar la conservación y el desarrollo sostenible en la región compartida por El Salvador, Guatemala y Honduras.

El plan definió tres ejes: corredores biológicos, participación de pueblos indígenas en reservas de biosfera y gestión del Acuífero Transfronterizo Ocotepeque-Citalá, además de nuevas gestiones de financiamiento y futuras reuniones técnicas.

Entre los próximos pasos quedaron fijadas reuniones para revisar los avances del proyecto de corredores biológicos, definir prioridades de una propuesta de financiamiento de mayor escala y coordinar la organización del Simposio de Pueblos Indígenas.

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La cooperación también seguirá bajo el Memorándum de Entendimiento vigente entre ambas partes.

Según la información difundida por Plan Trifinio el jueves, en su Perspectiva trinacional de julio, la reunión de trabajo reunió a la Secretaría Ejecutiva Trinacional y su equipo técnico con representantes de la Oficina Regional de la UNESCO para Centroamérica, con sede en San José, y de la División del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO en París.

El objetivo fue fortalecer la cooperación técnica e identificar nuevas oportunidades para impulsar iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en la región Trifinio.

Ejes de la hoja de ruta

La agenda acordada se ordenó en tres ejes estratégicos. El primero apunta al fortalecimiento de los corredores biológicos y la conectividad biocultural.

El segundo se centra en la promoción del conocimiento y la participación de los pueblos indígenas en las reservas de biosfera. El tercero aborda la gestión sostenible del Acuífero Transfronterizo Ocotepeque-Citalá.

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Como parte de los acuerdos, la Secretaría Ejecutiva Trinacional y el equipo técnico revisarán los productos desarrollados en el proyecto de corredores biológicos. La meta es construir una propuesta de mayor alcance que fortalezca la conectividad ecológica y biocultural de la región.

Ese proyecto fue financiado por el Fondo Kunming para la Biodiversidad y, de acuerdo con el reporte institucional, recibió una valoración positiva del donante. Esa evaluación abrió oportunidades para gestionar recursos orientados a ampliar su impacto.

En el marco de la implementación del Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, la UNESCO reiteró su respaldo técnico para fortalecer iniciativas vinculadas con corredores bioculturales, pueblos indígenas, cuencas hidrográficas y el monitoreo del acuífero.

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El apoyo toma como referencia experiencias internacionales de gestión de acuíferos compartidos.

El encuentro dejó tareas pendientes, apoyos vigentes y un calendario clave para ordenar decisiones sobre varias líneas estratégicas (Foto cortesía El Salvador Travel)

Revisión del plan 2026 y cierre del diplomado

La Secretaría Ejecutiva Trinacional y la Unidad Técnica Trinacional sostuvieron además una reunión con la Unidad Coordinadora del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad para analizar los avances del Plan Operativo Anual 2026. El encuentro se enfocó en definir acuerdos para optimizar el impacto de las acciones implementadas en el territorio trinacional.

Durante la jornada se realizó un análisis político-técnico para fortalecer la ejecución del proyecto y priorizar iniciativas vinculadas con el desarrollo sostenible y la conservación de la reserva. El equipo revisó además los avances del Resultado III, centrados en el proceso metodológico de Extensión Rural y Transición Agroecológica.

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Esa revisión incluyó los términos de referencia y una propuesta metodológica orientada a fortalecer capacidades de actores locales y promover prácticas productivas sostenibles.

En otra de las actividades reportadas en la Perspectiva trinacional de julio, la jornada de cierre de un diplomado integró aportes de grupos de trabajo para consolidar proyectos finales enfocados en las cadenas de café, aguacate, tomate, hortalizas y turismo.

El proceso permitió ajustar propuestas mediante intercambio de experiencias, construcción de acuerdos y elaboración de planes comerciales articulados.