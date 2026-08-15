“Se terminó la joda”: el álbum de fotos que compartió Franco Colapinto en sus días libres antes del regreso de la Fórmula 1

Franco Colapinto disfrutó de sus días libres con Pechito López (@francolapinto)

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Franco Colapinto aprovechó los días libres por las vacaciones de la Fórmula 1. Antes de retomar la actividad oficial del calendario con Gran Premio de Países Bajos de la próxima semana, una cita que llega en horas decisivas para su futuro en Alpine, el argentino publicó varias imágenes de cómo disfrutó el receso de la categoría acompañado por el piloto argentino José María Pechito López.

Antes de volver a la pista, el piloto bonaerense de 23 años mostró en sus redes sociales parte de sus vacaciones. Publicó fotos y videos de sus últimos días de descanso en Francia, con una frase que resumió el fin de la pausa: “Se terminó la joda, dale que volvemos. Todo ready, qué ganas de unas carreritas”.

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Entre esas escenas apareció observando el impactante eclipse lunar del 12 de agosto con anteojos especiales, compartiendo tiempo con un perro y visitando un local de café, donde también se lo vio preparando medialunas y probando dulce de leche. En todas las actividades del receso se lo vio junto a José María Pechito López, con quien también salió a andar en bicicleta. En las imágenes también apareció un nuevo mate decorado con stickers de Lionel Messi.

Colapinto disfrutó del eclipse (@francolapinto)

El regreso deportivo empieza el viernes 21 de agosto en Zandvoort, con la única práctica libre del fin de semana y la clasificación para la carrera Sprint. El sábado 22 se correrán la Sprint y la clasificación de la prueba principal, y el domingo 23 se disputará el Gran Premio de Países Bajos.

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El reinicio de la temporada coincide con una etapa clave en la definición del vínculo del argentino con la escudería francesa. Como ya había adelantado el 25 de julio Infobae, el acuerdo para su continuidad estaba cerrado en un alto porcentaje y que el anuncio podía llegar en la semana posterior al compromiso en territorio neerlandés. Esa posibilidad se fortaleció en los últimos días. La chance de que Colapinto continúe como compañero de equipo de Pierre Gasly en la próxima etapa del proyecto ganó fuerza tras nuevos avances.

La razón principal de esa evaluación está en su rendimiento dentro del auto. El argentino cumplió con lo que le pidieron en la base de Enstone: cuidó el Alpine A526, completó todas las carreras y entre 2025 y 2026 acumuló 28 largadas con llegada a la meta. A esos registros sumó 19 puntos y figura como el tercer piloto con más vueltas completadas en 2026. Este año también consiguió sus mejores resultados en la categoría al terminar séptimo en Miami y sexto en Canadá.

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El argentino pasó tiempo junto a Pechito López

El pasado 23 de junio, Flavio Briatore había señalado que la decisión se tomaría antes del receso. El italiano fue una pieza central a fines de 2024 en la negociación con el jefe de Williams, James Vowles, para lograr la cesión por cinco años del piloto argentino, su llegada a Alpine y su ascenso como titular desde el 18 de mayo de 2025 en Imola, en reemplazo de Jack Doohan. El asesor ejecutivo siguió de cerca cada actuación del pilarense y fue afirmando su respaldo con el correr de las fechas. Ese apoyo también quedó expuesto en público, como en un mensaje de Instagram posterior al despiste en Hungría, cuando volvió a respaldarlo.

La evaluación interna incluyó otro dato que Briatore expresó sobre su evolución: sostuvo que el piloto mejoró 100 % respecto del año pasado. Ese crecimiento también empezó a ser valorado en el ambiente de la Fórmula 1, donde incluso algunos equipos habrían consultado por su situación a futuro.

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En los últimos días, Alpine difundió un video en el que se ve a Colapinto ensayando su firma. La señal alimentó las especulaciones sobre una oficialización inminente, que en principio llegaría después del Gran Premio de Países Bajos, aunque el avance reciente obliga a seguir de cerca también los próximos días.

LAS FOTOS QUE SUBIÓ FRANCO COLAPINTO EN MEDIO DE SUS DÍAS LIBRES

Franco Colapinto y Pechito López en un café en Francia

Como de costumbre, el ciclismo fue parte fundamental de las vacaciones del argentino (@francolapinto)

Colapinto volverá a tener actividad el próximo fin de semana (@francolapinto)

Colapinto tendría asegurada su continuidad en Alpine (@francolapinto)

El eclipse desde la perspectiva de Colapinto (@francolapinto)

El mate de Franco Colapinto (@francolapinto)

Franco Colapinto disfrutó de sus días libres (@francolapinto)

El perro que fue protagonista de la publicación de Colapinto (@francolapinto)

El perro que acompañó a Colapinto en sus vacaciones (@francolapinto)