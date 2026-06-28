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El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”

La periodista murió el viernes por la noche a los 54 años luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa. A casi 12 horas de su muerte el joven de 22 años la despidió con dolor

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Mujer con cabello oscuro y vestido a rayas sentada en un sofá. Niño rubio en primer plano con sudadera turquesa, sosteniendo coches de juguete
La foto que eligió Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre en redes (Instagram)

La noticia de la muerte de Ernestina Pais continúa impactando a la comunidad del espectáculo. La conductora falleció este viernes a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar las vías con la barrera baja, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, partido de San Isidro.

La noticia sacudió a la comunidad del espectáculo y desató una ola de mensajes de despedida en las redes sociales de colegas, amigos y figuras del medio. Entre todos ellos, el que más golpeó fue el de Benicio, su único hijo, de 22 años.

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Benicio es fruto de la relación de la conductora con el fotógrafo Alejandro Guyot. Hace pocas horas, el joven publicó un posteo en sus redes sociales que, con una honestidad sin adornos, reconstruyó el vínculo que lo unía a su madre y el vacío que deja su partida. Lo acompañó con una foto de archivo: Ernestina sentada en un sillón oscuro, con un vestido de rayas coloridas y el pelo negro largo y ondulado, con una sonrisa serena. En primer plano, un Benicio pequeño, de cabello rubio y rizado, sostiene varios autitos de juguete con las manos.

Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, arrancó Benicio, antes de detenerse en uno de los rasgos que más extrañará de ella. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, escribió.

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La historia que compartió Benicio durante la mañana del sábado
La historia que compartió Benicio durante la mañana del sábado

El joven también trazó un retrato de la mujer detrás de la figura pública. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”, señaló.

Luego vino la confesión más íntima del texto, la que habla de un amor que Benicio reconoce no haber sabido expresar en vida. “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”, escribió.

El posteo también subrayó la coherencia de Ernestina con sus convicciones. “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore”, recordó su hijo.

Benicio también describió la particularidad de este duelo: la imposibilidad de escapar a la presencia de su madre en todos lados. “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil”, escribió.

Primer plano de una mujer y un joven abrazados. La mujer sonríe ampliamente y el joven tiene una sonrisa suave, lleva un anillo rojo.
Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot posan abrazados, mirando directamente a la cámara con expresiones faciales distintas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero en esa misma exposición encontró algo inesperado. “Trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto, fue real”, expresó.

El cierre del texto enumeró, uno por uno, los recuerdos con los que Benicio eligió quedarse de su madre. “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”, escribió.

Y cerró con una frase que resume todo: “Sos fuiste y serás eterna. Te amo mamá”. Con estas palabras el joven de 22 años expuso el dolor que siente por la repentina pérdida de su mamá.

El posteo no tardó en llenarse de respuestas. Guillermina Valdés y Rocío Igarzábal, compañeras de Ernestina en la obra de teatro en la que participaba al momento de su muerte, fueron de las primeras en dejar su mensaje. También escribieron Fede Popgold, Pepe Ochoa, Nazarena Vélez y Andrea Taboada, entre otras figuras del espectáculo.

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