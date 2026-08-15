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Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

Desde que confirmó de manera oficial su compromiso, la cantante comenzó a compatrir con sus seguidores los avences de su boda

La cantante mostró la intimidad de su viaje a Paris para hacer la primera prueba de vestido (Video: Instagram)

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Días después de hacer público su compromiso con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel no eligió una entrevista ni un posteo producido para contar lo que siguió. Eligió La Triple T, su cuenta secundaria de Instagram, y desde ahí compartió una serie de videos desde París, donde viajó con un propósito puntual: hacerse el vestido de novia.

La acompañaron Sofía Fernández y Carola Gil, dos de sus amigas de toda la vida, y Fifi, la perrita que adoptó. El grupo llegó a la ciudad francesa y lo primero que apareció en los videos fue la búsqueda de un lugar para comer.

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La secuencia arrancó con una voz que le preguntó dónde estaban. “Estamos en París”, respondió Tini. Y después, ante una nueva pregunta, amplió: “Estamos en París y vamos a tomar acá. Dicen que es un lugar muy conocido para tomarse un cafecito o... me parece que también comer”. La voz del otro lado confirmó que tenían hambre. “Estamos con hambruna”, dijo. Tini evaluó seguir caminando: “Vamos a seguir pasando un local más. Uno, una posta allá y ya está”.

El recorrido las llevó hasta la Torre Eiffel. Ahí, la misma voz le pidió que saludara en francés. La respuesta de Tini mezcló el idioma con la razón del viaje: “Paris, Paris, je suis très contente d’être ici. Es lo mismo que digo siempre. Je m’appelle Martina y me voy a probar le vestido de novia”.

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La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)

El anuncio del compromiso había llegado apenas unos días antes, cuando Tini puso fin a meses de rumores con un video en sus redes sociales que lo confirmó todo. Documentó el detrás de escena del viaje a París con la misma naturalidad con la que suele mostrar su vida cotidiana. El pie de foto no dejó lugar a dudas: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió junto a una mención a De Paul.

Pero antes de llegar a París, el registro arrancó en Argentina, antes de subir al avión. Tini apareció con la cámara en mano, emocionada y un poco nerviosa, anticipando lo que se venía. “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, prometió. Y aclaró, con humor, las limitaciones del registro: “Vieron que yo no soy muy buena para estas cosas, me traje la cámara y el celular. Lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan. Pero bueno, es lo que hay.”

El primer tropiezo llegó antes de despegar. Tini y su equipo habían grabado un unboxing completo con todo lo que llevaban al viaje, pero cuando quiso reproducirlo descubrió que no se había guardado nada. “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, dijo entre risas.

Mujer con cabello rubio, vestido blanco, chaqueta negra, posa en una escalera de mármol con alfombra roja y barandal dorado, ventana al fondo
Durante sus días en París, Tini lució un vestido blanco que rápidamente hizo pesar en una despedida de soltera

La llegada a París trajo la calma de la anticipación. “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”, contó Tini recién levantada, mientras Carito le hacía trenzas para que el pelo le quedara ondulado. “Faltan horas para probarme. No para probarme, pues siento que voy a ver lo del tema de las telas y qué sé yo. Pero bueno, es un gran avance”, dijo, convencida de que la cita sería solo para ver telas.

La noche anterior a la prueba, las dos amigas aparecieron con máscaras puestas, en modo ritual de belleza. “Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, dijo Tini. Y al día siguiente, camino al atelier, resumió el momento con tres palabras: “Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia.” Se llevó un trench y unos zapatos nuevos: “Estos zapatitos los adquirí anoche.”

La sorpresa llegó adentro del atelier. Tini esperaba ver telas y encontró el vestido ya construido en piezas. La diseñadora le explicó en inglés: “It’s all in pieces. The corset, the skirt, all separate, so we can just put the base and then start to build on and remove.” Tini no lo podía creer: “Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara.” Y ante la cámara, emocionada, cerró ese tramo con una sola frase: “No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando.”

Selfie de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Tini, con cabello castaño ondulado, sonríe y apoya su cabeza en el hombro de Rodrigo, quien mira a cámara
Los rumores de compromiso venían circulando hace tiempo y este video fue la confirmación oficial (Instagram)

La mañana siguiente arrancó con el desayuno parisino desplegado sobre la cama del hotel. “Por acá tenemos una galletita, dos juguitos verdes, un poquito de papita, un poquito de croissant. Para, no me estaría saliendo mucho. Tenemos acá un poquito de yogur”, inventarió Tini con precisión.

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