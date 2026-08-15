El Salvador le pone sello oficial a la plataforma Certifícate con más de 37 rutas de formación

El gobierno de El Salvador firmó un convenio entre Incaf y la Secretaría de Innovación para certificar más de 37 rutas de formación profesional en Certifícate./ (Secretaría de Prensa)

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El Gobierno de El Salvador, a través del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf) y la Secretaría de Innovación, firmó un convenio para certificar más de 37 rutas de formación profesional disponibles en la plataforma de cursos certificate.gob.sv. Este acuerdo busca facilitar que los salvadoreños puedan validar los conocimientos adquiridos en más de 2,000 cursos virtuales, permitiendo así la obtención de una certificación respaldada oficialmente por Incaf, lo que constituye un paso relevante en el fortalecimiento de la formación y el desarrollo profesional de la población.

Durante la firma del convenio, el secretario de Innovación, Daniel Méndez, destacó que este esfuerzo responde a un anuncio realizado por el presidente Nayib Bukele en 2025, en el que se prometió la creación de la plataforma Certifícate. Esta herramienta fue concebida para garantizar el acceso gratuito, asincrónico y virtual a la educación, sin requerir la presencia física de los participantes ni la inversión de recursos financieros. Méndez subrayó que la iniciativa busca democratizar la educación de calidad en el país, permitiendo que cualquier salvadoreño, sin importar su ubicación geográfica, pueda acceder a oportunidades de aprendizaje y certificación.

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La presidenta de Incaf, Rebeca Parker, explicó que las 37 rutas formativas que serán certificadas a través del convenio son gratuitas y cuentan con procesos de inscripción sencillos, de modo que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas sin barreras administrativas. El proceso consiste en completar las rutas de formación identificadas en la plataforma y, posteriormente, solicitar la emisión de la certificación correspondiente ante Incaf. El secretario de Innovación invitó a la población a utilizar la plataforma y a aprovechar la oportunidad de certificar sus competencias de manera formal.

Daniel Méndez, secretario de Innovación, firmó el convenio con Incaf. Previamente aseguró que Certifícate retoma el anuncio de Nayib Bukele en 2025 para ofrecer educación gratuita, asincrónica y virtual en El Salvador./ (Secretaría de Prensa)

Certifícate es una plataforma digital de formación lanzada en 2025 por el Gobierno salvadoreño, cuyo objetivo es brindar acceso a cursos en línea en diversas áreas del conocimiento. La propuesta del programa es innovadora en el contexto nacional, ya que integra la oferta de cursos virtuales con la posibilidad de obtener una certificación oficial avalada por una institución gubernamental. Entre las rutas formativas más demandadas se encuentra el aprendizaje del idioma inglés, que ofrece tres niveles de certificación, reflejando el interés de la población en mejorar sus competencias en áreas estratégicas para el mercado laboral.

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El convenio firmado abarcando áreas clave como tecnología, idiomas, emprendimiento, habilidades blandas, gestión administrativa y otras disciplinas relevantes para el desarrollo económico y social del país. Los cursos disponibles en Certifícate están diseñados bajo un enfoque pedagógico flexible, permitiendo que los participantes avancen a su propio ritmo y adapten su formación a sus horarios y necesidades personales.

El lanzamiento de Certifícate en 2025 marcó un hito para la educación virtual en El Salvador. La plataforma nació como una respuesta a la necesidad de ofrecer soluciones inclusivas, especialmente para aquellos sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a la educación presencial. Además, la modalidad asincrónica elimina las restricciones de horarios fijos, facilitando el acceso a quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

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A través de la plataforma certificate.gob.sv se validan los conocimientos adquiridos en más de 2,000 cursos virtuales con certificación oficial de Incaf./ (Secretaría de Prensa)

A través de la certificación respaldada por Incaf, los usuarios de la plataforma podrán demostrar formalmente sus competencias ante empleadores o instituciones educativas, fortaleciendo su perfil profesional y mejorando sus oportunidades laborales. Según las autoridades, la expectativa es que miles de salvadoreños accedan a la certificación durante los próximos meses, consolidando a Certifícate como una herramienta central en la estrategia de formación continua del país.

La alianza entre Incaf y la Secretaría de Innovación representa un modelo de colaboración interinstitucional enfocado en el desarrollo humano y la empleabilidad. El Gobierno ha reiterado su compromiso de ampliar la oferta formativa y de mantener el acceso gratuito a la certificación, promoviendo así una cultura de aprendizaje permanente en la sociedad salvadoreña.

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