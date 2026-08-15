Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

El día se abrirá con los encuentros entre San Lorenzo-Unión y Aldosivi-Tigre. Más tarde, desde las 19:00, Belgrano recibirá a Independiente Rivadavia y Newell’s hará lo propio con Riestra

Previas Torneo Clausura
La jornada del sábado contará con seis partidos
Guardar

La quinta fecha del Torneo Clausura continuará durante una cargada jornada del sábado que contará con seis partidos. San Lorenzo abrirá el día con Unión de Santa Fe, mientras que Aldosivi hará lo propio con Tigre. Luego del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, Belgrano recibirá al líder Independiente Rivadavia en Córdoba y Newell’s se enfrentará a Deportivo Riestra en Rosario. Boca Juniors y Platense bajarán el telón.

SAN LORENZO VS. UNIÓN

Previas Torneo Clausura
San Lorenzo chocará contra Unión
                                                 

En medio de un contexto complejo tras la caída en el clásico, San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a Unión de Santa Fe a partir de las 14:30. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

PUBLICIDAD

El Ciclón está obligado a ganar tras perder 2-0 contra Huracán en condición de local y los hinchas expresaran su descontento por el presente del equipo. Desde el arribo de Pipo Gorosito al banco de suplentes, los Cuervos quedaron eliminados de la Copa Argentina en manos de Riestra y cayeron contra Lanús, Central Córdoba y en el clásico. El único triunfo fue por 1-0 contra Lanús, aunque está último de la zona B con tres unidades.

Del otro lado, el Tatengue tuvo un arranque irregular en el segundo semestre. Perdió contra Independiente en Copa Argentina y únicamente suma cuatro unidades producto de un empate 2-2 contra Platense y un triunfo 2-1 sobre Lanús. Sin embargo, viene de perder 2-1 contra Central Córdoba en condición de local.

PUBLICIDAD

Posibles formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

ALDOSIVI VS. TIGRE

Previas Torneo Clausura
Aldosivi se medirá contra Tigre en Mar del Plata

Al mismo tiempo que el duelo en el Nuevo Gasómetro, Aldosivi se enfrentará a Tigre en Mar del Plata. Juan Pafundi será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Tiburón tiene una necesidad clara para escapar del descenso: todavía no ganó en todo el año de la Liga Profesional —solo contra River en Copa Argentina— y está en puestos de descenso. Bajo la conducción de Israel Damonte, Aldosivi suma únicamente nueve puntos, mismos que Estudiantes de Río Cuarto, y solamente le sacó un empate 1-1 a Defensa y Justicia.

En la vereda opuesta, Tigre viene tras perder en Victoria por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Montevideo City Torque. En el plano local, el equipo de Diego Dabove se ubica cuarto de la zona B con siete unidades.

Posibles formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Sebastián Habib

Estadio: José María Minella

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

BELGRANO VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Previas Torneo Clausura
Belgrano recibirá a Independiente Rivadavia en Córdoba

En medio de su participación en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia visitará al último campeón Belgrano en Córdoba desde las 19:00. El árbitro encargado del duelo será Nazareno Arasa y se podrá ver por ESPN Premium.

Pese a una caída contra Argentinos Juniors, el Pirata tuvo un correcto arranque del segundo semestre al vencer 2-1 a Rosario Central, igualar sin goles contra Tigre e imponerse 2-0 frente a Banfield. La próxima semana, el equipo de Ruso Zielinski se enfrentará a Racing por Copa Argentina.

La Lepra mendocina, por su parte, viene de igualar sin goles en Brasil contra Fluminense por la ida de los octavos de la Libertadores. En el plano local, se mantiene en la cima de la tabla anual con 41 unidades, mismas que Argentinos Juniors, pese a su caída por 2-1 contra Sarmiento en Junín.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli, Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Jose Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Maximiliano Salas y Alex Arce. DT: Alfredo Berti

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Gigante de Alberdi

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

NEWELL’S VS. DEPORTIVO RIESTRA

Previas Torneo Clausura
Newell's se enfrentará a Riestra en Rosario

Desde las 19:00, Newell’s recibirá a Deportivo Riestra en Rosario por un duelo clave en la parte baja de la tabla. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y el duelo será transmitido por TNT Sports.

Más allá de la situación de Estudiantes Río Cuarto y Aldosivi, ambos equipos se encuentran cerca de la zona de descenso: la Lepra marcha 27° en la Tabla Anual con 19 unidades, mientras que el Malevo está 28° con 17.

Newell’s suma cuatro unidades en el Clausura tras empatar 2-2 contra Boca Juniors y vencer 1-0 a Talleres de Córdoba. No obstante, perdió 1-0 frente a Independiente y 2-1 en su visita a Defensa y Justicia. Del otro lado, Riestra inició con una goleada por 3-0 frente al Xeneize, pero cayó contra el Halcón y Barracas Central. En su última presentación se repuso con una victoria por 2-0 frente a Estudiantes.

Posibles formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Tomás Ríos; y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Celiz, Pablo Monje, Antony Alonso; y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Coloso del Parque

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga Profesional de FútbolSan LorenzoUniónAldosiviTigreNewell'sIndependiente RivadaviaBelgranoDeportivo Riestra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Pincha tiene la cabeza en la Copa Libertadores y el Lobo quiere treparse a la cima de la Zona B. Desde las 16:45 por ESPN Premium

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visita a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Calamar concentran su mirada en la Copa Libertadores, pero no pueden dejar escapar puntos en el plano local. Desde las 21:15 por TNT Sports

Boca Juniors visita a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“No estoy listo para la NBA”: el duro relato de una joven figura de San Antonio Spurs

El alero Carter Bryant rememoró su fatídico segundo día en la franquicia texana

“No estoy listo para la NBA”: el duro relato de una joven figura de San Antonio Spurs

En un duelo clave por la cima de la MLS, el Inter Miami de Messi visitará a Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las Garzas se enfrentarán al líder de la Conferencia Este y podrían quedar como los únicos punteros en caso de ganar. Transmitirá Apple TV desde las 21:30

En un duelo clave por la cima de la MLS, el Inter Miami de Messi visitará a Nashville SC: hora, TV y formaciones

Thiago Tirante enfrenta a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

El platense, que atraviesa su mejor temporada en el circuito y viene de superar una batalla de casi tres horas en el debut, intentará dar el batacazo ante el serbio, número 5 del mundo y tres veces campeón del torneo. También se presentarán Tomás Etcheverry y Mariano Navone

Thiago Tirante enfrenta a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

ENTRETENIMIENTO

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

Selena Gomez y su madre son demandadas por fraude en su empresa de salud mental

Robbie Williams revela su diagnóstico de autismo a los 52 años: “Eso explica muchísimo”

Nicole Kidman se sincera sobre su divorcio de Keith Urban: “El futuro es completamente desconocido para mí”

INFOBAE AMÉRICA

Irán desafió a Trump y negó que EEUU controle el estrecho de Ormuz: “No se conquista con un tuit ni con portaaviones”

Irán desafió a Trump y negó que EEUU controle el estrecho de Ormuz: “No se conquista con un tuit ni con portaaviones”

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia

India anunció un plan para formar en inteligencia artificial a 10 millones de jóvenes en un año

Corea del Sur propuso al régimen de Kim Jong-un abrir un diálogo para poner fin al conflicto y frenar la amenaza nuclear

Delcy Rodríguez reconfiguró casi todo el mando militar territorial en Venezuela