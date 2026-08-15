Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

La quinta fecha del Torneo Clausura continuará durante una cargada jornada del sábado que contará con seis partidos. San Lorenzo abrirá el día con Unión de Santa Fe, mientras que Aldosivi hará lo propio con Tigre. Luego del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, Belgrano recibirá al líder Independiente Rivadavia en Córdoba y Newell’s se enfrentará a Deportivo Riestra en Rosario. Boca Juniors y Platense bajarán el telón.
SAN LORENZO VS. UNIÓN
En medio de un contexto complejo tras la caída en el clásico, San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a Unión de Santa Fe a partir de las 14:30. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
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El Ciclón está obligado a ganar tras perder 2-0 contra Huracán en condición de local y los hinchas expresaran su descontento por el presente del equipo. Desde el arribo de Pipo Gorosito al banco de suplentes, los Cuervos quedaron eliminados de la Copa Argentina en manos de Riestra y cayeron contra Lanús, Central Córdoba y en el clásico. El único triunfo fue por 1-0 contra Lanús, aunque está último de la zona B con tres unidades.
Del otro lado, el Tatengue tuvo un arranque irregular en el segundo semestre. Perdió contra Independiente en Copa Argentina y únicamente suma cuatro unidades producto de un empate 2-2 contra Platense y un triunfo 2-1 sobre Lanús. Sin embargo, viene de perder 2-1 contra Central Córdoba en condición de local.
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Posibles formaciones
San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito
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Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Diego Ceballos
Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain
Hora: 14.30
TV: ESPN Premium
ALDOSIVI VS. TIGRE
Al mismo tiempo que el duelo en el Nuevo Gasómetro, Aldosivi se enfrentará a Tigre en Mar del Plata. Juan Pafundi será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.
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El Tiburón tiene una necesidad clara para escapar del descenso: todavía no ganó en todo el año de la Liga Profesional —solo contra River en Copa Argentina— y está en puestos de descenso. Bajo la conducción de Israel Damonte, Aldosivi suma únicamente nueve puntos, mismos que Estudiantes de Río Cuarto, y solamente le sacó un empate 1-1 a Defensa y Justicia.
En la vereda opuesta, Tigre viene tras perder en Victoria por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Montevideo City Torque. En el plano local, el equipo de Diego Dabove se ubica cuarto de la zona B con siete unidades.
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Posibles formaciones
Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte
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Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove
Árbitro: Juan Pafundi
VAR: Sebastián Habib
Estadio: José María Minella
Hora: 14.30
TV: TNT Sports
BELGRANO VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA
En medio de su participación en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia visitará al último campeón Belgrano en Córdoba desde las 19:00. El árbitro encargado del duelo será Nazareno Arasa y se podrá ver por ESPN Premium.
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Pese a una caída contra Argentinos Juniors, el Pirata tuvo un correcto arranque del segundo semestre al vencer 2-1 a Rosario Central, igualar sin goles contra Tigre e imponerse 2-0 frente a Banfield. La próxima semana, el equipo de Ruso Zielinski se enfrentará a Racing por Copa Argentina.
La Lepra mendocina, por su parte, viene de igualar sin goles en Brasil contra Fluminense por la ida de los octavos de la Libertadores. En el plano local, se mantiene en la cima de la tabla anual con 41 unidades, mismas que Argentinos Juniors, pese a su caída por 2-1 contra Sarmiento en Junín.
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Posibles formaciones
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Ramiro Hernandes, Francisco González Metilli, Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Jose Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Maximiliano Salas y Alex Arce. DT: Alfredo Berti
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Silvio Trucco
Estadio: Gigante de Alberdi
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
NEWELL’S VS. DEPORTIVO RIESTRA
Desde las 19:00, Newell’s recibirá a Deportivo Riestra en Rosario por un duelo clave en la parte baja de la tabla. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y el duelo será transmitido por TNT Sports.
Más allá de la situación de Estudiantes Río Cuarto y Aldosivi, ambos equipos se encuentran cerca de la zona de descenso: la Lepra marcha 27° en la Tabla Anual con 19 unidades, mientras que el Malevo está 28° con 17.
Newell’s suma cuatro unidades en el Clausura tras empatar 2-2 contra Boca Juniors y vencer 1-0 a Talleres de Córdoba. No obstante, perdió 1-0 frente a Independiente y 2-1 en su visita a Defensa y Justicia. Del otro lado, Riestra inició con una goleada por 3-0 frente al Xeneize, pero cayó contra el Halcón y Barracas Central. En su última presentación se repuso con una victoria por 2-0 frente a Estudiantes.
Posibles formaciones
Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Tomás Ríos; y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Celiz, Pablo Monje, Antony Alonso; y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Gastón Monsón Brizuela
Estadio: Coloso del Parque
Hora: 19.00
TV: TNT Sports
POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL
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