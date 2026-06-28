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El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

Los restos de la actriz de 54 años recibieron el responso religioso en la capilla mientras una multitud acompañó el cortejo entre lágrimas y abrazos hacia su descanso final

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Los familiares de la actriz llevan el féretro de Ernestina hacia la capilla del cementerio
El círculo íntimo de la actriz llevó el féretro de Ernestina hacia la capilla del cementerio (RSFotos)

El mundo del espectáculo sigue atravesado por el dolor tras la repentina muerte de Ernestina Pais, a los 54 años. En las primeras horas del domingo, la casa velatoria de avenida Córdoba 5080 se llenó de abrazos, lágrimas y silencios compartidos, mientras familiares, amigos y colegas se acercaron para despedir a la artista que supo ganarse el cariño y el respeto de todos. El último adiós culminó pasadas las 11.30, cuando sus restos partieron hacia el Cementerio de la Chacarita, donde encontrará su descanso definitivo.

El hijo de la actriz, Benicio, se acerca al féretro con los restos de su madre
El hijo de la actriz, Benicio, se acercó al féretro para darle el último adiós a su madre

La ceremonia se vivió en un clima de profundo respeto y emociones a flor de piel. Figuras del ambiente, compañeros de trabajo y seres queridos acompañaron a la familia, compartiendo recuerdos de escenarios, giras, charlas y gestos cotidianos que quedarán grabados en quienes compartieron con Ernestina algún tramo de la vida. La conmoción y el vacío que deja su partida se siente en cada rincón del espectáculo argentino, donde su calidez, entrega y sonrisa permanecerán como parte de la memoria colectiva.

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Iliana Calabro se presentó entre los allegados de la actriz que esperan despedirse en el cementario
Iliana Calabro se presentó entre los allegados de la actriz que la despidieron en el cementario

Pasado el mediodía, el círculo cercano comenzó su ingreso al Cementerio de la Chacarita. Federica Pais, hermana de la actriz, llegó acompañada por su pareja, Facundo Echeguren, y se unió a los presentes, junto a su madre Milka Truol, quien se mostró profundamente conmovida.

En la puerta principal, figuras como Benito Fernández, Rafael Ferro e Iliana Calabró esperaron su momento para ingresar a la capilla donde se llevó a cabo el último responso de la actriz. También se pudo apreciar a su hijo Benicio y a quienes ya estuvieron presentes en la sala velatoria durante la mañana.

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Rafael Ferro, entre los presentes en el funeral de Pais, espera el comienzo de la ceremonia religiosa
El actor Rafael Ferro esperó su momento para ingresar a la ceremonia religiosa

El cortejo fúnebre se detuvo en la entrada, mientras allegados y seres queridos rodearon el vehículo que transportaba el féretro de Ernestina. El nombre de la periodista y conductora se pudo leer en la placa identificatoria, junto a flores y mensajes de despedida. Uno de los momentos más emotivos fue cuando varios de los presentes arrojaron lentejuelas plateadas al ingresar a la capilla, que se vio como una lluvia blanca sobre el féretro en un conmovedor gesto colectivo como símbolo de despedida.

El auto fúnebre donde viajaron los restos de Ernestina Pais
Los allegados de la actriz durante su ingreso a la capilla del cementerio (RSFotos)
El auto fúnebre donde viajaron los restos de Ernestina Pais
El auto fúnebre donde viajaron los restos de Ernestina Pais
Benicio, el hijo de Ernestina Pais y Alejandro Guyot, llega al Cementerio de la Chacarita para darle un último adiós a su mamá
Benicio, el hijo de Ernestina Pais y Alejandro Guyot, caminó hasta la capilla
Federica Pais, hermana de la actriz, junto Facundo Echeguren, esperan al comienzo de la ceremonia religiosa
Federica Pais, hermana de la actriz, junto Facundo Echeguren, al comienzo de la ceremonia religiosa
Charly Ronco, íntimo amigo de la actriz, y el reconocido diseñador Benito Fernández dieron el presente en el entierro en el cementerio
Charly Ronco, íntimo amigo de la actriz, su pareja, el artista Nicolás Pottery, y el reconocido diseñador Benito Fernández a las afueras de la capilla del cementerio

Durante el responso, el entorno permaneció en la capilla, mientras el sacerdote avanzó con las oraciones y bendiciones dedicadas a Ernestina. Las muestras de respeto y las lágrimas fueron compartidas por todos los que se acercaron a acompañar a la familia en este tramo final. La atmósfera estuvo marcada por la presencia de colegas del espectáculo, familiares y amigos que se reunieron para brindar un último adiós.

La capilla del Cementerio de Chacarita se prepara para el último adiós a Ernestina Pais
La capilla del Cementerio de Chacarita se preparó para el último adiós a Ernestina Pais (RSFotos)
Madre de Ernestina Pais
Milka Truol acompañó hasta los últimos momentos el cortejo fúnebre de su hija
Benicio, el hijo de Ernestina Pais, vivió de cerca la ceremonia de su madre, quien falleció el viernes pasado en un accidente vial
Benicio, el hijo de Ernestina Pais, vivió de cerca la ceremonia de su madre, quien falleció el viernes pasado en un accidente vial

Tras la ceremonia religiosa, los familiares y amigos aplauden a la actriz como gesto de despedida. Entre los presentes se encuentran figuras del ambiente artístico y allegados que acompañan a la familia en este último tramo. Durante el cortejo fúnebre pueden verse a María Valenzuela, Diego Reinhold, Leticia Brédice y Malena Pichot, quienes se suman al grupo de familiares y amigos que despiden a Ernestina Pais. Cada uno de ellos se acercó al lugar para rendir homenaje y acompañar a los seres queridos de la actriz en el cierre de la ceremonia.

El círculo íntimo de la actriz aplaudió a la actriz luego de que finalizó la ceremonia religiosa
El círculo íntimo de la actriz aplaudió a la actriz luego de que finalizó la ceremonia religiosa
Daniel Reinhold se sumó a los allegados de Ernestina para despedirla por última vez
Daniel Reinhold se sumó a los allegados de Ernestina para despedirla por última vez
María Valenzuela fue vista durante el cortejo fúnebre de Pais
María Valenzuela fue vista durante el cortejo fúnebre de Pais
Leticia Brédice dio el presente durante la despedida de la actriz en el Cementerio de la Chacarita
Leticia Brédice dio el presente durante la despedida de la actriz en el Cementerio de la Chacarita

A poco tiempo de dar la una de la tarde, familiares y amigos acompañaron al cortejo fúnebre a su descanso final. Figuras como Gastón Pauls, quien previamente había sido visto en el velatorio, y Ana Costa se sumaron a las filas de gente que quisieron despedirse de la querida actriz.

Malena Pichot también acompañó a los familiares y amigos de Ernestina Pais durante el funeral
Malena Pichot acompañó a los familiares y amigos de Ernestina Pais durante el funeral
Tras el velatorio, Gastón Pauls fue al Cementerio de la Chacarita para despedirse de Pais
Tras el velatorio, Gastón Pauls fue al Cementerio de la Chacarita para despedirse de Pais
La actriz y humorista Ana Acosta se despidió de Pais en el Cementerio de la Chacarita
La actriz y humorista Ana Acosta se despidió de Pais en el Cementerio de la Chacarita

En los momentos finales del descanso final de Pais, familiares y allegados ingresan al sector de nichos del Cementerio de la Chacarita. El vehículo fúnebre permaneció junto a la entrada, mientras las personas cercanas a la actriz asistieron y acompañaron el cierre de la ceremonia. Algunos de los presentes caminaron tomados del brazo, otros se quedaron a un costado, en silencio, hasta que concluyó el último adiós.

Benicio se dirigió al sector de los nichos, donde los restos de su madre tendrán su descanso final
Benicio estuvo presente para acompañar los restos de su madre en su descanso final (RSFotos)
Las afueras de la capilla del Cementerio de la Chacarita
Bajo el cielo nublado del domingo, el círculo íntimo de la actriz acompañó sus restos hacia su descanso final en el Cementerio de la Chacarita (RSFotos)

La despedida en Chacarita sumó un nuevo capítulo a la conmoción que atraviesa el ambiente artístico desde el viernes, cuando se conoció la noticia del trágico fallecimiento de la actriz.

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