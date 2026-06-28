El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

El mundo del espectáculo sigue atravesado por el dolor tras la repentina muerte de Ernestina Pais, a los 54 años. En las primeras horas del domingo, la casa velatoria de avenida Córdoba 5080 se llenó de abrazos, lágrimas y silencios compartidos, mientras familiares, amigos y colegas se acercaron para despedir a la artista que supo ganarse el cariño y el respeto de todos. El último adiós culminó pasadas las 11.30, cuando sus restos partieron hacia el Cementerio de la Chacarita, donde encontrará su descanso definitivo.
La ceremonia se vivió en un clima de profundo respeto y emociones a flor de piel. Figuras del ambiente, compañeros de trabajo y seres queridos acompañaron a la familia, compartiendo recuerdos de escenarios, giras, charlas y gestos cotidianos que quedarán grabados en quienes compartieron con Ernestina algún tramo de la vida. La conmoción y el vacío que deja su partida se siente en cada rincón del espectáculo argentino, donde su calidez, entrega y sonrisa permanecerán como parte de la memoria colectiva.
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Pasado el mediodía, el círculo cercano comenzó su ingreso al Cementerio de la Chacarita. Federica Pais, hermana de la actriz, llegó acompañada por su pareja, Facundo Echeguren, y se unió a los presentes, junto a su madre Milka Truol, quien se mostró profundamente conmovida.
En la puerta principal, figuras como Benito Fernández, Rafael Ferro e Iliana Calabró esperaron su momento para ingresar a la capilla donde se llevó a cabo el último responso de la actriz. También se pudo apreciar a su hijo Benicio y a quienes ya estuvieron presentes en la sala velatoria durante la mañana.
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El cortejo fúnebre se detuvo en la entrada, mientras allegados y seres queridos rodearon el vehículo que transportaba el féretro de Ernestina. El nombre de la periodista y conductora se pudo leer en la placa identificatoria, junto a flores y mensajes de despedida. Uno de los momentos más emotivos fue cuando varios de los presentes arrojaron lentejuelas plateadas al ingresar a la capilla, que se vio como una lluvia blanca sobre el féretro en un conmovedor gesto colectivo como símbolo de despedida.
Durante el responso, el entorno permaneció en la capilla, mientras el sacerdote avanzó con las oraciones y bendiciones dedicadas a Ernestina. Las muestras de respeto y las lágrimas fueron compartidas por todos los que se acercaron a acompañar a la familia en este tramo final. La atmósfera estuvo marcada por la presencia de colegas del espectáculo, familiares y amigos que se reunieron para brindar un último adiós.
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Tras la ceremonia religiosa, los familiares y amigos aplauden a la actriz como gesto de despedida. Entre los presentes se encuentran figuras del ambiente artístico y allegados que acompañan a la familia en este último tramo. Durante el cortejo fúnebre pueden verse a María Valenzuela, Diego Reinhold, Leticia Brédice y Malena Pichot, quienes se suman al grupo de familiares y amigos que despiden a Ernestina Pais. Cada uno de ellos se acercó al lugar para rendir homenaje y acompañar a los seres queridos de la actriz en el cierre de la ceremonia.
A poco tiempo de dar la una de la tarde, familiares y amigos acompañaron al cortejo fúnebre a su descanso final. Figuras como Gastón Pauls, quien previamente había sido visto en el velatorio, y Ana Costa se sumaron a las filas de gente que quisieron despedirse de la querida actriz.
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En los momentos finales del descanso final de Pais, familiares y allegados ingresan al sector de nichos del Cementerio de la Chacarita. El vehículo fúnebre permaneció junto a la entrada, mientras las personas cercanas a la actriz asistieron y acompañaron el cierre de la ceremonia. Algunos de los presentes caminaron tomados del brazo, otros se quedaron a un costado, en silencio, hasta que concluyó el último adiós.
La despedida en Chacarita sumó un nuevo capítulo a la conmoción que atraviesa el ambiente artístico desde el viernes, cuando se conoció la noticia del trágico fallecimiento de la actriz.
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