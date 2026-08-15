Panamá entra en la recta final para el despliegue de la tecnología 5G

La ASEP estima que los dos operadores móviles podrían comenzar a ofrecer servicios 5G entre finales de 2026 y comienzos de 2027. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Panamá podría comenzar a ofrecer servicios comerciales de telefonía móvil 5G entre finales de 2026 y comienzos de 2027, luego de que los dos operadores que permanecen en el mercado avanzaran en la adquisición del espectro necesario.

La expectativa fue planteada por Edwin Castillo, subdirector de Redes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), durante una entrevista con el programa de radio Infoeconomía.

Castillo explicó que ambos operadores prácticamente han adquirido la cantidad de espectro que solicitaron, utilizando como referencia el mismo precio establecido para el proceso que buscaba incorporar a una tercera compañía.

Con esos avances, la ASEP estima que “a final de año o comienzo del otro” las empresas deberían estar ofreciendo 5G, aunque el funcionario no precisó una fecha específica para su lanzamiento.

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El 5G es la quinta generación de las redes móviles y supone un salto frente al 4G que actualmente domina las conexiones celulares. No se trata únicamente de navegar o descargar archivos a mayor velocidad: la tecnología reduce considerablemente la latencia —el tiempo que tarda la red en responder— y aumenta la capacidad para conectar simultáneamente grandes cantidades de dispositivos.

Los operadores existentes prácticamente han adquirido el espectro que solicitaron, uno de los pasos necesarios para avanzar en el despliegue de la nueva tecnología. (Foto: Difusión)

Esto abre posibilidades para automatización industrial, ciudades inteligentes, vehículos conectados, telemedicina e Internet de las Cosas, aplicaciones para las cuales las redes 4G enfrentan mayores limitaciones de capacidad y respuesta.

La llegada de esta tecnología supone, sin embargo, una inversión considerablemente mayor para las compañías de telecomunicaciones. Castillo explicó que mientras más alta es la frecuencia utilizada, menor es su cobertura, por lo que las redes 5G requieren instalar una mayor cantidad de radiobases o celdas para prestar el servicio, encareciendo su despliegue.

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Ese costo está influyendo además en la estructura mundial de la industria. Los operadores se están consolidando en diferentes mercados ante la cautela para comprometer nuevas inversiones, una tendencia que Castillo mencionó en países como Costa Rica, Brasil y Colombia, además de mercados de Europa y Asia.

El despliegue de las redes de quinta generación requiere inversiones de millones de dólares, incluso en territorios relativamente pequeños como Panamá.

A escala mundial, China, Corea del Sur, Estados Unidos, los países nórdicos y los Estados del Golfo se encuentran entre los mercados más avanzados en el desarrollo del 5G, según GSMA Intelligence.

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Panamá cuenta con alrededor de cinco millones de usuarios activos de telefonía móvil, de acuerdo con las cifras mencionadas por Edwin Castillo. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

China por sí sola concentra más del 40% de las conexiones 5G del planeta. En América Latina, Brasil se mantiene como el principal referente regional y la GSMA proyecta que para 2030 el 74% de sus conexiones móviles utilizarán esta tecnología, frente a un promedio latinoamericano cercano al 50%.

El país ya había preparado parte del terreno regulatorio. La ASEP realizó consultas públicas para atribuir las bandas de 3.5 GHz y 2.5 GHz, utilizadas para el despliegue de 5G, y asegura haber establecido un costo competitivo para el espectro. Estas condiciones también formaban parte de los incentivos diseñados para intentar atraer a un nuevo competidor al mercado panameño.

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La transformación tecnológica ocurre en un mercado que hace tres décadas tenía dimensiones completamente diferentes. La telefonía celular comenzó en Panamá en 1996 y las estimaciones iniciales apuntaban a alcanzar unos 100,000 usuarios en cinco años, recordó Castillo.

La realidad superó ampliamente esas proyecciones: en aproximadamente un año el mercado ya había llegado al millón de usuarios, convirtiendo al celular en un fenómeno de rápida expansión.

Actualmente, la ASEP calcula que existen alrededor de cinco millones de usuarios activos de telefonía móvil en Panamá, mientras la cobertura poblacional se sitúa aproximadamente en 96%.

Ninguna empresa presentó documentación para precalificar como potencial tercer operador móvil, pese a las consultas realizadas por algunas compañías antes del cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa cifra no significa que prácticamente todo el territorio tenga señal: la cobertura geográfica ronda apenas el 60%, una diferencia explicada por extensas zonas con poca o ninguna población.

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El tercer operador que no llegó

Mientras Panamá prepara el salto hacia el 5G, el intento de devolver un tercer competidor al mercado celular sufrió un tropiezo esta semana. El 11 de agosto estaba prevista la presentación de documentos para precalificar a las compañías interesadas en participar posteriormente en la licitación. Al cierre del proceso, ninguna empresa presentó una solicitud, confirmó Castillo.

El resultado ocurrió pese a que algunas compañías habían realizado consultas y expresado interés en conocer las condiciones del proceso. No era necesario comprar un pliego: la documentación estaba disponible en el micrositio habilitado por la ASEP y también podía solicitarse directamente en la institución. Ninguna de las consultas terminó convirtiéndose en una solicitud formal de precalificación.

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Castillo evitó identificar a las compañías que se acercaron, argumentando que las empresas prefieren mantener la confidencialidad sobre su interés. La ausencia de participantes tampoco significa que el proceso haya terminado definitivamente.

La ASEP conformó una comisión para revisar las condiciones ofrecidas y determinar si pueden mejorarse antes de intentar una segunda convocatoria.

La ASEP considera que un tercer operador daría una alternativa adicional a los consumidores, aunque sostiene que un mercado con dos compañías no necesariamente implica menor calidad. Tomada de X

El funcionario reconoció que es posible que potenciales interesados estén esperando condiciones más favorables. “Pudiera ser, eso no lo desestimamos”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

La institución continuará evaluando la documentación para determinar si existe margen para hacer más atractiva la propuesta y convocar nuevamente a las empresas.

La ASEP espera tomar una decisión en aproximadamente un mes o mes y medio sobre la posibilidad de realizar un nuevo llamado. Si finalmente se descarta una segunda convocatoria, Castillo aseguró que la estrategia será intensificar la fiscalización sobre los operadores existentes.

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La institución considera deseable incorporar un tercer competidor, pero sostiene que dos empresas no necesariamente implican un servicio deficiente.

La historia muestra cuánto cuesta entrar a este negocio. Cuando BellSouth comenzó operaciones, la concesión representó $76.2 millones, mientras la entrada posterior de Claro y Digicel involucró $86 millones, según recordó Castillo.

Mientras se define el futuro de la licitación, la autoridad asegura que reforzará las mediciones y controles sobre la calidad del servicio que reciben los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos montos correspondían únicamente al derecho de concesión y no incluían los millones adicionales necesarios para desplegar infraestructura y construir las redes móviles.

Para el nuevo proceso, el Estado buscó reducir esa barrera mediante uno de los costos de espectro radioeléctrico más competitivos de la región, según la ASEP. Aun así, ninguna compañía dio el paso definitivo.

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El episodio ocurre precisamente cuando los elevados costos del 5G están impulsando consolidaciones y mayor cautela entre operadores internacionales, modificando las condiciones bajo las cuales Panamá intenta recuperar un tercer participante.

En materia de precios, Castillo recordó que la ASEP no tiene facultades legales para regular directamente las tarifas de telefonía móvil, pero sí puede verificar los estándares de calidad.

Tras quedar nuevamente el mercado con solo dos compañías, la entidad asegura que aumentará las mediciones y fiscalizaciones para reducir las quejas y exigir el servicio por el cual pagan los usuarios.

El despliegue del 5G requiere una mayor cantidad de radiobases y celdas, lo que eleva significativamente las inversiones que deben realizar los operadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay que recordar que Claro y Digicel salieron del mercado panameño en procesos distintos que comenzaron a redefinir la telefonía móvil desde 2022.

Claro dejó de operar como competidor independiente tras la compra de sus operaciones por Cable & Wireless Panamá, transacción que se hizo efectiva posteriormente, mientras Digicel anunció en abril de 2022 su decisión de retirarse, al considerar que la consolidación reducía las condiciones para competir.

La empresa permaneció bajo intervención mientras se buscaba un nuevo concesionario y finalmente cerró sus operaciones en abril de 2024, dejando el mercado concentrado en +Móvil y Tigo.

El regulador tampoco considera que la falta de interesados pueda calificarse todavía como un fracaso. La prioridad inmediata será determinar por qué las consultas empresariales no terminaron convirtiéndose en propuestas concretas y decidir si existen condiciones que puedan modificarse.

Mientras esa revisión avanza, el mercado panameño se encamina hacia el 5G con los mismos dos operadores que actualmente compiten por sus cerca de cinco millones de usuarios.