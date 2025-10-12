Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina

El emotivo video de Daniela Celis para Thiago Medina

Cuando el 12 de septiembre Thiago Medina tuvo el accidente que casi le cuesta la vida, iba a encontrarse con Daniela Celis. Por más que llevaban un tiempo separados, había algo que los unía y los unirá como familia. Sus hijas, las gemelas Laia y Aimé, siempre estuvieron a salvo de cualquier roce mediático. Cada uno a su manera, vive por y para ellas, y sobre esa unión indestructible empezó a escribirse la milagrosa recuperación del joven, que estuvo al borde de la muerte y un mes después lleva adelante su recuperación en la casa de su ex.

Daniela no lo dudó un segundo. Ni bien recibió el llamado del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informándole lo que había pasado con Thiago, puso en pausa su vida y dejó atrás cualquier resquemor que podría existir por la separación. Todos los días estuvo junto a la familia Medina atravesando la internación, acompañados por el apoyo, los rezos y el cariño de los seguidores que consiguieron desde que saltaron a la fama en Gran Hermano 2022. Y sus redes sociales se convirtieron en fuente de información sobre el estado de Thiago y, sobre todo, el canal movilizante para las cadenas de oración por la pronta recuperación de su expareja.

Desde el primer posteo hasta el último mensaje, el sentimiento fue el mismo: orar por la salud del joven y hacer fuerza para que se produzca el milagro. Como el de aquel día que hoy parece un siglo, pero fue hace menos de un mes: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, fue el primer posteo que dejó al respecto de la situación.

El primer pedido que hizo Daniela por las cadenas de oración por la salud de Thiago

Tras unos días de solo comunicarse por medio de historias de Instagram, Celis se animó a hacer frente a las cámaras que se encontraban apostadas fuera del hospital. El 15 de septiembre, tres días después del accidente, Daniela habló por primera vez y completamente quebrada emocionalmente de la salud de su exnovio.

“Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, explicó Daniela, entre unas lágrimas que hoy se leen como premonitorias.

Mientras todo esto sucedía en el ambiente de la fe, puertas afuera se decía que entre la familia del joven de 22 años y la influencer no había buena relación. Si esto es cierto o no, pasó a un segundo plano y de ambas partes se encargaron de maquillarlo. Todos se mantuvieron unidos en el dolor y se mostraron más cerca que nunca, al punto que el padre de Thiago decidió dar una nota junto a su exnuera, para disipar los rumores

El papá de Thiago Medina habló de los rumores de pelea con Daniela Celis (Video: América TV-DDM)

Con la fe como uno de los pilares más importantes, la joven fue parte de la Peregrinación a Luján con el objetivo de pedir por la salud de Medina y para que sus hijas tengan la posibilidad de reencontrarse con su papá tras el calvario que vivieron. Como si este tiempo fuera una representación de la caminata, ella veía la salida cada vez más cerca. Y sentía que el sacrificio había valido la pena.

Creer o reventar, al día siguiente Thiago dejó por primera vez la Unidad de Terapia Intensiva después de tres semanas en grave estado. “Los milagros existen, solo tienen que creer y confiar”, expresó en sus redes, donde también contó que Thiago había tenido la primera videollamada con las chicas.

En este contexto marcado por las mejoras, se animó a tener su primera salida que, como cada uno de sus pasos, tuvo relación directa con lo que viene transitando. Daniela fue con su hermana Mara a ver el musical de Patito Feo que protagoniza su amiga Julieta Poggio, madrina de una de las nenas. Allí volvió a hablar frente a las cámaras, en esta ocasión las de Puro Show, con un semblante más favorable. “Esperaba esta noticia hace muchísimo tiempo, sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó, no lo puedo creer, estoy muy contenta de estar bien y que el papá de mis hijas esté entre nosotras”, comenzó diciendo Dani.

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina (Video: El Trece-Puro Show)

Una de las primeras cosas que preguntó en el momento en el que se recuperó fue por las dos pequeñas que tienen en común y el cronista no dudó en preguntarle sobre el reencuentro. “Las nenas lo vieron por videollamada. Hacemos videollamada todos los días, los tres quieren verse, ya falta poquito para el alta y se dará el reencuentro de ese abrazo que se deben los tres”, contó expectante.

Pasaron dos días y en la mañana del jueves publicó la noticia más esperada: Thiago iba a recibir el alta médica. Atrás quedaban los días angustiantes en la Unidad de Terapia Intensiva, cuando todo era incertidumbre y desesperación. Ese abrazo que soñaron Laia y Aimé llegó horas después, con una de las imágenes más conmovedoras de los últimos tiempos:las niñas corriendo al encuentro de su padre, a puro grito y sonrisa.

Pero detrás del vínculo entre padres e hijos hay otra historia que transcurre al compás de este milagro. Mientras la recuperación de Thiago se aceleraba, trascendió una posible reconciliación ante esta nueva oportunidad que le daba la vida.

“Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y él quiere casarse con ella”, explicó Romina Uhrig, amiga íntima de ambos. “Ojalá se casen”, exclamó Nacho Castañares, sumándose a la propuesta. Sin embargo, el propio Thiago lo negó una vez que salió del hospital. Está claro que no es tiempo de pensar en ello ni de hacer ningún tipo de hipótesis. En todo caso, será el destino el que se encargue de escribir un nuevo capítulo en su relación.