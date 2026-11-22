Agustín Aristarán, más conocido como Rada, construyó su carrera a pulmón, desde los trucos de magia con los que animaba fiestas hasta convertirse en uno de los actores y humoristas más convocantes del circuito teatral. Recorrió el mundo con una valija de magia antes de dar el salto a la actuación.
Comenzó a trabajar a los 12 años y, sin haber asistido nunca a una academia, tuvo una formación enteramente práctica. Antes de sumarse a los elencos de grandes producciones musicales, se animó a ponerse solo frente al público, confiando en su talento y en su arte para conquistarlos. A la vez, se afianzó como dupla cómica de Mario Pergolini en Otro día perdido, ciclo coproducido por Diego Guebel.
PUBLICIDAD
Ahora cierra la tercera temporada de Chanta, la obra donde interpreta en soledad a Julio Ballesteros, un personaje que lo acompaña desde hace varias temporadas, entre ellas una extensa tanda de funciones diarias en Mar del Plata. Rada decidió despedir a ese personaje mientras se prepara para su primer protagónico de cine y de serie, y un nuevo desafío teatral para el próximo año. Así lo contó en una entrevista exclusiva con Teleshow.
—¿Cómo fue volver con “Chanta” al teatro?
—Hermoso. Me tomó por sorpresa también el éxito, que siempre me sorprende la cantidad de gente que viene a verme. No dejo de asombrarme de que venga tanta gente a ver mis propuestas. Por suerte, a veces pienso que me alegra que siga sorprendiéndome, y ojalá que así sea para siempre. Desde que empezamos estamos entre los tres primeros. Estuvimos mucho tiempo en el primer puesto, a veces estamos ahí en el primero o segundo. La verdad es que no lo puedo creer, es algo extraordinario. Realmente, eso para mí es increíble.
PUBLICIDAD
—Venís de trabajar en superproducciones en conjunto, ¿cómo fue volver a estar solo en el escenario?
—Me gusta. Yo vengo de ahí, en realidad, porque mis espectáculos siempre fueron unipersonales. Entonces siempre valoran mucho eso de “¿y estás solo?”. Y para mí es natural. Lo otro tuve que aprenderlo a hacer. Que por supuesto, hoy si me das a elegir, yo quiero trabajar en equipo, yo quiero estar con gente arriba del escenario. Es mucho más gratificante. Pero lo descubrí, si bien ya hace muchos años, lo más nuevo para mí es trabajar en equipo, en elenco. A mí me encanta, los dos lugares me gustan mucho. Hoy si tengo que elegir, realmente disfruto mucho trabajar en equipo. De todas formas, en Chanta sí estoy solo arriba del escenario, hay un equipo muy grande detrás, porque es una obra muy compleja de realizar. No es un unipersonal de una luz y un micrófono, sino todo un gran despliegue escenográfico y de gente trabajando detrás para que suceda.
PUBLICIDAD
La obra evolucionó mucho, cambió mucho, maduró mucho, porque es una tercera temporada. La temporada anterior fue en Mar del Plata, donde hacíamos de martes a domingo, doble función todos los días. Entonces tiene un entrenamiento y un rodaje la obra realmente increíble. La maquinaria y el despliegue escenográfico para que suceda la vida de Julio Ballesteros contada hacia atrás es espectacular. Y la gente que está detrás funciona como una escudería de Fórmula 1 para cambiar las ruedas cada vez que me cambio de ropa y empiezo a rejuvenecer.
—¿Cómo fue volver a la piel de Julio?
—Pensé que la había dejado por completo, la despedí y volví, retractándome de lo que había dicho. Pero siento que ahora la despido sí, realmente, porque lo que viene dentro de muy poco es grabar una película y una serie, y después vuelvo al teatro, porque hay una obra muy grande también para el año que viene. Entonces no la voy a poder hacer. La verdad es que decir que no la voy a volver a hacer nunca más no, porquees una obra de esas que puedo retomarla cuando quiera, si es que los productores y todos quieren, por supuesto. Creo que un poco la idea es que, si dentro de dos o tres años la retomamos, seguirá vigente, porque este Julio Ballesteros va a seguir vigente, porque es un personaje de este tiempo.
PUBLICIDAD
—¿Y cómo actualizaron el personaje en esta nueva versión?
—Está muy actualizado y muy afilado. Le encontramos, yo creo, las deficiencias que tenía de guion, las pudimos pulir y acomodar, y hoy la obra tiene una energía constante, que antes sí tenía algunos picos donde había mucha más risa en momentos que después decaía un poco. Ahora la risa está constante. Encontramos un montón de cosas con Marcelo Caballero, el director, donde fuimos modificando, afinando y acomodando.
—¿Cómo te preparás emocionalmente para este cierre de etapa?
—Con un poco de nostalgia. Para mí es una obra muy importante para mi carrera, fue un quiebre. Si bien siempre siento que tengo la suerte de venir haciendo proyectos muy grandes y muy lindos y muy profundos, este en especial siento que con esta obra dejé de ser un estafador. A ver si se entiende: dejé de ser un impostor. Estafador no, porque yo no estafé a nadie. Me gusta pensarlo así, el famoso síndrome del impostor, que uno dice “no sé si sirvo para esto o no”. Bueno, puede gustar o no, pero yo sí sé que estoy dejando todo interpretando a Julio Ballesteros de la mejor manera que puedo. Lo hago siempre con los proyectos, pero en esta era una obra que sí, realmente estaba solo arriba del escenario y no tengo otra cosa más que pelar el personaje. No hay otra cosa más, hay texto y yo. Las otras veces que estaba en el escenario solo tenía la magia, tenía un montón de juegos, de actividades alrededor y demás. Entonces acá siento eso, como que me reconcilié con esa parte. Lo venía trabajando con los musicales, diciéndome: “Bueno, me parece que puedo servir para esto”. Y con esto digo: “Bueno, sí, está bien, soy actor”. Con esta obra me permití reconocerme como actor.
PUBLICIDAD
—¿Y cómo fue ese proceso de animarte a decirlo sin miedo?
—Es como que me lo permití y me acepté. Dije: ‘Me parece que soy actor. Sí, soy actor’. Y sin miedo. Si bien lo dije siempre, antes lo decía como con cierta reserva. Yo no tengo una formación académica de actor. Encima me agarrás en un momento muy especial, porque vengo de una muestra de fin de materia de Bianca, mi hija, en la UNA. Está estudiando actuación, dentro de un marco académico. Yo no tengo ese marco, la verdad. Tengo una formación práctica, que con la práctica intenté ir a lo teórico, pero es más desde la práctica. Entonces esa parte de “yo nunca me formé para esto en una institución”, me formé haciéndolo, desde que tengo 12 años. Pero a veces sí me costó y me sentía un poco impostor con todo esto. Y probablemente el mes que viene me vuelva a sentir un impostor, no es que lo tengo tan resuelto. Hoy me levanté bien.
PUBLICIDAD
—¿Cómo hacés para balancear teatro, grabaciones, familia y vida? Porque estás con muchas cosas
—Con un gran equipo. Tengo un gran equipo de trabajo que hace que yo solo me ocupe de lo que tengo que ocuparme, que es subirme al escenario o estar al costado de Mario, grabando. La verdad es esa. Yo creo que siempre estuve muy ocupado, pero esta vez creo que es la vez que más comprometido estoy con más proyectos a la vez, pero paradójicamente también la que más tranquilo estoy. Porque me armé un gran equipo también para poder trabajar.
—Hacés una dupla muy buena con Mario Pergolini. ¿Cómo es esta relación detrás de cámara?
—Espectacular. La verdad que tenemos una relación muy buena. Desde hace muchos años con Mario tenemos muy buena relación. Y siempre yo tuve un gran deseo de trabajar con él, y él también me lo manifestó muchas veces, con este proyecto, con Otro día perdido. Y ayer lo hablaba con Diego Guebel, su socio y productor general de “Otro día perdido”, y parte fundamental para que esto sea lo que es. Él me decía, y lo hablábamos los dos, que la química que logramos con Mario de mirarnos y saber para dónde ir es algo muy especial.
PUBLICIDAD
—¿Y cómo describirías esa química?
—Se puede decir que es suerte, porque hay química, la tenemos, y eso es algo muy valioso. La verdad que creo que sucede, por lo menos ahí lo sentimos. Él mira y encara para un lado, yo lo sigo, o al revés, y funciona de manera extraordinaria.
—Arrancaste con los trucos de magia, animando fiestas con mucho esfuerzo, y hoy sos un grande ¿Qué te pasa con eso?
—Me cuesta bastante mirar para atrás. Me encanta todo lo vivido y si vuelvo a nacer, elijo exactamente lo mismo, inclusive con los errores que cometí en el camino. Porque estoy muy agradecido de mi pasado, porque me constituye en el presente. Pero básicamente lo único que importa es ahora, lo que está pasando ahora, en este momento. Y está pasando de todo. Sin ese pasado no podría estar pasando este presente. A veces me detengo a pensar y me digo: “Todo esto que pasó estuvo muy bien”. La verdad que lo agradezco y no lo sufro. Me esforcé mucho, pero no lo siento como algo de sufrimiento. Lo vivo con agradecimiento y alegría. Tengo una vida extraordinaria desde que tengo uso de razón. Entonces no tengo más que agradecimiento. Tuve una vida increíble y lo que viví hasta acá fue maravilloso. Recorrí el mundo con una valija de magia, actuando en lugares más insólitos de los que alguna vez imaginé que estaría. No puedo pensar en otra cosa más que en gratitud.
PUBLICIDAD
—Me hablabas de Bianca, que se está incursionando en este mundo. ¿Le das algún consejo o la dejás libre?
—Mi consejo principal es siempre el mismo: no hay que seguir los consejos de nadie. Ese es mi consejo mayor. Pero de todas formas sí, por supuesto, me es imposible no decirle “cuidado acá, fijate, prestá atención”. Pero tampoco soy muy insistente, porque Bianca sabe que se da vuelta y estoy al costado siempre.
—¿Qué es lo que más te gusta de su camino?
—Lo que más me gusta de Bianca es que está tomando un camino completamente diferente al que tomé yo. Ella se metió en la universidad pública, está estudiando en la UNA (Universidad Nacional del Arte) Licenciatura en Arte Dramático. Se está dedicando a estudiar con mucha disciplina. Mi camino fue completamente diferente. Eso me alegra mucho, y ella me ayuda a mí cuando tengo que encarar un personaje nuevo. En las charlas que tenemos sobre cómo abordar un personaje me parece increíble poder hablar de eso con mi hija mientras compartimos una cena.
—Me decías de tus proyectos, que estás grabando una película y que tenés una obra de teatro. ¿Se puede saber más de eso?
—Te puedo contar que en el verano voy a grabar mi primer protagónico de largometraje. Y en marzo voy a grabar mi primer protagónico en una serie. Y después en mayo voy a estrenar una obra increíble. Todavía no puedo adelantar los títulos, pero las tres cosas son espectaculares.
—¿La obra de teatro es musical o de texto?
—No es musical, es de texto. Y va a sorprender mucho cuando se anuncie.
—¿Y en la temporada de verano, repetís en Mar del Plata como el año pasado?
—Me pareció increíble, amo esa ciudad y alguna vez voy a vivir un tiempo ahí. Pero este verano me quedo en Buenos Aires porque voy a estar grabando la película.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD