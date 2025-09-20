Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

El papá de Thiago Medina habló de los rumores de pelea con Daniela Celis (A la tarde. América)

A poco más de una semana de protagonizar un grave accidente con su moto, el exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Durante la jornada del viernes, el joven de 22 años fue intervenido y se aguarda su evolución minuto a minuto. Durante este tiempo, sus familiares y allegados estuvieron a su lado, entre los que se encuentran otros exconcursantes del reality que lo lanzó a la fama allá por 2022, incluida Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé.

En este panorama, surgieron versiones de cierto distanciamiento entre Julio Medina, el padre de Thiago y Celis, ya que trascendió que la influencer solo pudo ingresar dos veces a ver al joven durante toda esta semana. Camila Deniz, una de las hermanas de Thiago, abandonó un móvil de A la Barbarossa cuando la consultaron al respecto. "Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos".

El viernes, Thiago finalmente pudo ser intervenido, ya que no presentó fiebre. Y luego de la operación, Julio y Daniela dieron un móvil al programa A la tarde (América) por primera vez desde que ocurrió el accidente, del que también participó otro exhermanito, Nacho Castañares, padrino de una de las nenas. La influencer tomó la palabra, y luego de agradecer y destacar el trabajo de los profesionales de la salud, dio algunas precisiones sobre el cuadro del padre de sus hijas.

“Él está estable, está en terapia intensiva. También seguimos con el pedido de cadena oración, porque para mí es un día a día, es hora a hora, depende como Thiago evoluciona, cómo va a estar. Yo creo mucho en Dios y en toda la gente que está prendiendo una vela, las energías que nos mandan, porque sé que también gracias a eso Thiago está bien y esperamos que se pueda despertar”.

La hermana de Thiago Medina se enojó por una pregunta y abandono un móvil (A la Barbarossa. Telefe)

Por su parte, Julio destacó sus impresiones. “Hay que esperar que evolucione bien, tiene el pulmón lastimado, sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite y esperemos que la próxima información sea buena”. Y Nacho también manifestó su postura: ”Somos familia y necesitamos estar todos juntos como lo estamos. Conteniendo, ayudando en lo que sea y esperemos que Thiaguito siga evolucionando como lo está haciendo, que es muy positivo todo".

A continuación, Daniela contó cómo atravesaba esta situación: “Es un laburazo estar fuerte para ellas dos cuando estás hecha pelota por dentro. Pero tengo mucha contención familiar y de amigos y de padrinos y de madrinas, y toda mi familia unida y me está ayudando un montón para estar las tres contenidas, no solamente ellas dos, para no quebrarme ahí delante de ellas”.

Ante la atenta mirada de su exsuegro y de su amigo, Celis destacó que Thiago es un padre muy presente. “Sé que son muy chiquititas, sé que entienden todo y yo intento hacer lo mejor que me sale para que esto el día de mañana no sea traumático para ellas”. En cuanto a su actualidad, aseguró que dejó de trabajar y canceló todas sus ocupaciones. “Paré mi vida para poder estar con ellas todo el tiempo, me voy solamente dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa para estar abrazada a ellas”.

Julio asentía hasta que tomó la palabra: “Estamos todos juntos desde el primer momento. Quiero agradecerle a los hermanitos acá que se portaron rebién, están siempre presentes”, señaló apuntando a Nacho. Y tuvo unas últimas palabras para Daniela, que terminaron en una sonrisa: “Ella es una fenómena, es muy fuerte. Ella es una tora. No es como la otra Tora, pero es una tora”, aclaró, al darse cuenta la involuntaria mención a La Tora Villar, expareja de Nacho. ”Una leona", corrigió Celis, y todo terminó entre risas.