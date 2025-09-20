Teleshow

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Luego de la operación del joven y a una semana del accidente, la influencer y Julio Medina hablaron con la prensa en una entrevista de la que también participó Nacho Castañares

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
El papá de Thiago Medina habló de los rumores de pelea con Daniela Celis (A la tarde. América)

A poco más de una semana de protagonizar un grave accidente con su moto, el exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Durante la jornada del viernes, el joven de 22 años fue intervenido y se aguarda su evolución minuto a minuto. Durante este tiempo, sus familiares y allegados estuvieron a su lado, entre los que se encuentran otros exconcursantes del reality que lo lanzó a la fama allá por 2022, incluida Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé.

En este panorama, surgieron versiones de cierto distanciamiento entre Julio Medina, el padre de Thiago y Celis, ya que trascendió que la influencer solo pudo ingresar dos veces a ver al joven durante toda esta semana. Camila Deniz, una de las hermanas de Thiago, abandonó un móvil de A la Barbarossa cuando la consultaron al respecto. "Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos".

El viernes, Thiago finalmente pudo ser intervenido, ya que no presentó fiebre. Y luego de la operación, Julio y Daniela dieron un móvil al programa A la tarde (América) por primera vez desde que ocurrió el accidente, del que también participó otro exhermanito, Nacho Castañares, padrino de una de las nenas. La influencer tomó la palabra, y luego de agradecer y destacar el trabajo de los profesionales de la salud, dio algunas precisiones sobre el cuadro del padre de sus hijas.

“Él está estable, está en terapia intensiva. También seguimos con el pedido de cadena oración, porque para mí es un día a día, es hora a hora, depende como Thiago evoluciona, cómo va a estar. Yo creo mucho en Dios y en toda la gente que está prendiendo una vela, las energías que nos mandan, porque sé que también gracias a eso Thiago está bien y esperamos que se pueda despertar”.

La hermana de Thiago Medina se enojó por una pregunta y abandono un móvil (A la Barbarossa. Telefe)

Por su parte, Julio destacó sus impresiones. “Hay que esperar que evolucione bien, tiene el pulmón lastimado, sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite y esperemos que la próxima información sea buena”. Y Nacho también manifestó su postura: ”Somos familia y necesitamos estar todos juntos como lo estamos. Conteniendo, ayudando en lo que sea y esperemos que Thiaguito siga evolucionando como lo está haciendo, que es muy positivo todo".

A continuación, Daniela contó cómo atravesaba esta situación: “Es un laburazo estar fuerte para ellas dos cuando estás hecha pelota por dentro. Pero tengo mucha contención familiar y de amigos y de padrinos y de madrinas, y toda mi familia unida y me está ayudando un montón para estar las tres contenidas, no solamente ellas dos, para no quebrarme ahí delante de ellas”.

Ante la atenta mirada de su exsuegro y de su amigo, Celis destacó que Thiago es un padre muy presente. “Sé que son muy chiquititas, sé que entienden todo y yo intento hacer lo mejor que me sale para que esto el día de mañana no sea traumático para ellas”. En cuanto a su actualidad, aseguró que dejó de trabajar y canceló todas sus ocupaciones. “Paré mi vida para poder estar con ellas todo el tiempo, me voy solamente dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa para estar abrazada a ellas”.

Julio asentía hasta que tomó la palabra: “Estamos todos juntos desde el primer momento. Quiero agradecerle a los hermanitos acá que se portaron rebién, están siempre presentes”, señaló apuntando a Nacho. Y tuvo unas últimas palabras para Daniela, que terminaron en una sonrisa: “Ella es una fenómena, es muy fuerte. Ella es una tora. No es como la otra Tora, pero es una tora”, aclaró, al darse cuenta la involuntaria mención a La Tora Villar, expareja de Nacho. ”Una leona", corrigió Celis, y todo terminó entre risas.

Temas Relacionados

Daniela CelisThiago Medina

Últimas Noticias

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

El joven cantante del equipo de Lali Espósito cuenta cómo vivió el reconocimiento instantáneo del jurado, su vocación desde la infancia, el rol de la familia y el poder de la música como refugio y motor de su vida

Valentino Rossi y el sueño

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Alguna vez fue simplemente conocida como “la chica del ukelele”. A los seis años inició su formación en canto, teatro y baile. Su impacto en la escena musical argentina se consolidó en 2023, cuando presentó Isla Mater en el Planetario de Buenos Aires. Así repasa su historia para Nacidos en Redes

Connie Isla y su experiencia

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

El músico argentino relata cómo el verdadero ángel de una canción surge de un lugar íntimo e inexplicable, y no solo del oficio y la práctica. Sus comienzos. El éxito con La Joven Guardia. Su etapa política y el exilio en España. El suceso como autor, la vuelta a la Argentina y una pasión insospechada: volar aviones

Roque Narvaja, un creador de

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

En un encuentro rodeado de calidez y bajo perfil, Chichita recibió el cariño de sus hijas y vivió un momento repleto de ternura y emoción

Torta decorada, ramo de flores

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián

La actriz y cantante es parte del jurado y deslumbró con un sencillo look total black

Lali brilló con un look
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió Enrique Blasco Garma, economista,

Murió Enrique Blasco Garma, economista, exfuncionario y columnista de Infobae

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

Presupuesto 2026: el Gobierno asegura que asistirá a 22,5 millones de argentinos, 1,3 millones menos que en la gestión anterior

Dura crítica de Cristina Kirchner a la política económica del Gobierno: “¡Qué olor a default!"

El mercado de termos Stanley falsos no da tregua: incautaron más de 12 mil envases truchos en Liniers

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

El discurso público anti-Israel señala que estamos viviendo una era de barbarie

Los terroristas de Hamas publicaron una foto de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián