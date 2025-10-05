El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Daniela Celis expresó unas palabras cargadas de fe a poco tiempo de su llegada a Luján (Instagram)

El destino de Daniela Celis cambió drásticamente a partir del 12 de septiembre, cuando el accidente en moto de Thiago Medina la puso frente a una realidad marcada por la urgencia, la incertidumbre y el miedo constante. Desde entonces, la exparticipante de Gran Hermano 2022 y madre de las hijas de Thiago debió afrontar los días más angustiantes de su vida, con el joven internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Aunque con el correr de las semanas Thiago logró estabilizarse y hoy se encuentra consciente y sin respirador artificial, el proceso de recuperación sigue siendo largo y cada avance, por mínimo que sea, es recibido como una victoria. En este contexto, la fe y el agradecimiento se convirtieron en pilares para Daniela, quien decidió materializarlos a través de una sentida peregrinación a Luján.

El recorrido de Celis hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los santuarios religiosos más emblemáticos de la Argentina, quedó documentado en sus historias de Instagram. Entre imágenes del templo iluminado y postales de la caminata nocturna, la influencer expresó sus sentimientos con una frase cargada de emoción. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, acompañando sus palabras con brillos y corazones. El gesto de fe, compartido ante sus miles de seguidores, mostró que más allá de las cámaras y los flashes, el pedido de salud por Thiago atraviesa cada aspecto de su vida.

Horas después, ya dentro del santuario, Daniela volvió a utilizar sus redes para compartir una nueva postal. Rodeada de la multitud que, como ella, se acercó a agradecer y a pedir por sus seres queridos. “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”, junto a emojis de oración, reflejando la importancia del abrazo espiritual en estos momentos tan delicados.

Daniela a las afueras de la Basílica de Nuestra Señora de Luján

La influencer había anticipado su participación en la peregrinación el sábado por la mañana. En una foto sencilla y sin poses, Celis mostró a la gente en movimiento rumbo a Luján, sin hacer ostentación y rodeada solo por su hermana Mara. Así, Daniela integró una de las manifestaciones de fe más masivas del país, con un solo objetivo: agradecer la mejoría de Thiago y pedir fuerza para lo que viene.

El camino de fe no fue el único motor para la esperanza. Paralelamente, la familia Medina recibió buenas noticias con respecto al estado de Thiago y, como siempre, fue Daniela la encargada de comunicar cada paso. A través de sus redes, celebró: “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”. Y no dudó en sumar: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

En cada publicación, Celis recalcó la importancia de la cadena de oración que convocó desde el primer instante y que, según la familia, ha sido clave para la evolución de Thiago. “Él ya sabe que están ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, escribió, reforzando la idea de una recuperación colectiva, construida también desde el apoyo de los seguidores, amigos y el propio equipo médico.

Durante la mañana del sábado, la influencer se sumó a los fieles que caminaban hacia Luján (Instagram)

Esta no es la primera vez que la fe se convierte en refugio para Daniela. A pocos días del accidente, Mara ya había compartido una foto de su hermana subiendo la famosa escalinata de la Basílica, y Celis la había replicado con palabras simples y directas a Thiago. “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”, escribió entonces, poniendo en primer plano la angustia, el amor y la plegaria desesperada de una familia que solo pide volver a estar unida.

A través del proceso de internación, los partes médicos, los pedidos de oración y las caminatas a Luján, Daniela mostró el costado más sincero y humano de una lucha que el espectáculo también eligió acompañar. Cada avance médico es recibido como una bendición y la esperanza, tejida entre las manos de sus seguidores, sigue tan firme como al principio. Mientras Thiago continúa transitando su recuperación, la fe, el amor y el apoyo colectivo permanecen más vivos que nunca en la vida de quienes lo esperan.