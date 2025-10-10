La ilusión de Nacho Castañares por la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina: “Ojalá”

Nacho Castañares habló después del alta a Thiago Medina (LAM. América)

La recuperación de Thiago Medina tras el grave accidente que lo mantuvo hospitalizado casi un mes no solo estuvo marcada por el sostén familiar, sino también por la presencia constante de sus vínculos surgidos en Gran Hermano: su ex y madre de sus hijas Daniela Celis, y sus amigos Nacho Castañares, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio.

Horas después de que su amigo recibiera el alta médica, Castañares estuvo en LAM (América) para contar como transitaron este mes de angustia coronado con el milagro de la rehabilitación: “Fue un proceso largo, con mucha paciencia, muchos sustos también en el medio. Pero ya está en casa con las bebas y esperando una recuperación más tranquila”, sintetizó.

Según explicó el nacido en España, la ayuda diaria incluyó tareas elementales y fue mutando a medida que su amigo iba evolucionando. “Íbamos casi todos los días a la casa de Dani, lo que necesiten, ya sea ir al hospital, hacer compras, quedarnos con las bebés, hacer de comer. Al principio era más complicado porque estábamos todos afectados. La familia de Thiago, los hermanos y Dani no dormían, no comían. Entonces el rol era acompañar, sentarnos y comer juntos. Ya en estos últimos días se trataba de dar una mano con cuestiones básicas: ir al supermercado, cargar cosas, evitar que Dani fuera sola al hospital”, detalló el joven, quien permaneció cerca del círculo íntimo.

La experiencia también significó un aprendizaje personal que lo conectó con su pasado. “A mí me pasó algo también con respecto a haber sufrido pérdidas en mi familia y en ese momento no actué como a mí me hubiera gustado. Acá fue un rol más grande de contención, porque ahora puedo estar y ayudar, ponerme a disposición de la familia. Me nació así”, agregó Nacho, en clara alusión, aunque sin nombrarla, al fallecimiento de su madre.

Le dieron el alta a Thiago Medina (América)

Consultado por el alivio de ver a Thiago fuera de peligro, afirmó: “Tenerlo hoy en casa, que pueda bañarse, que pueda comer tranquilo y estar con sus hijas, fue un alivio gigante”. También se refirió al estado actual de Medina: “Thiago está bien, está sin dolores. Hay partes que le duelen, la herida en la espalda o las costillas, pero de piernas, de cabeza y de todo, está impecable”, aseguró.

La figura de Daniela Celis se volvió central en la rehabilitación del ex Gran Hermano, al punto que surgieron versiones de una posible reconciliación. “¡Ojalá se casen!”, exclamó Nacho, padrino de una de las niñas, ante los rumores que circularon. “Creo que en una situación así uno se replantea muchas cosas. Ahora ellos van a convivir en lo de Dani con las nenas”, analizó. Y se puso serio: “Lo que hizo ella fue increíble. A cualquier hora le escribías y te respondía, siempre atenta, también con los demás. Estuvo presente todos los días”, describió.

El pronóstico médico indica que el proceso de recuperación “es lento y va a ser de acuerdo a sus tiempos. No hay un plazo específico, tiene un poco de kinesiología, algunos medicamentos domiciliarios, pero ya en casa. Eso es un alivio para la familia”, concluyó Castañares acerca de los próximos pasos para el joven.

Tras recibir el alta en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Thiago Medina compartió en sus redes sociales el reencuentro con sus hijas. El ex participante de Gran Hermano agradeció el acompañamiento con el mensaje: “Gracias a ustedes hoy puedo ver de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias por darme una nueva vida”, sentenció