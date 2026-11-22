El influencer se presentará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 4 de diciembre (Video: Instagram)

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Con más de 20 millones de seguidores en sus plataformas digitales y una década de recorrido como creador de contenido, Pablito Castillo lleva sus personajes del formato breve de las redes a una obra teatral de una hora y veinte minutos. El artista nacido en Florencio Varela, conocido por figuras como La Pelo y El Sugar, prepara la llegada de La risa que me parió al Teatro Coliseo de Buenos Aires, donde se presenta el 4 de diciembre como cierre de una gira que pasa por Villa Carlos Paz y distintas ciudades del país.

La función tiene para el influencer un componente personal: supone volver a Buenos Aires, donde creció, después de haberse radicado en Córdoba junto a su pareja, la productora Nella Milla, juntos desde hace 7 años. El espectáculo reúne cuadros de humor, momentos emotivos, cambios de vestuario y una producción pensada para acercar al escenario a una comunidad que lo sigue desde las pantallas.

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El creador de contenido, que prepara el cierre de su gira con La risa que me parió en el Teatro Coliseo, habló de su salto de las redes al escenario, su vida en Córdoba y el deseo de sumar ficción a su carrera (Instagram)

En diálogo con Teleshow, el actor y creador de contenido habla de los nervios que vivió en su salto de las redes al teatro, su vínculo con el público, la salud mental, la casa que compró con su pareja, su búsqueda por crecer en la actuación y la concreción de un sueño anhelado.

—Se viene el Teatro Coliseo de Buenos Aires para despedir el año con tu espectáculo, La risa que me parió. ¿Cómo vivís este paso en tu carrera?

—Estamos muy contentos porque llegamos por primera vez a Buenos Aires, que es el lugar de donde soy. En este momento vivo en Córdoba: me vine por las sierras, por una forma de vida distinta, pero volver a tu lugar tiene algo especial. Es reencontrarte con amigos, con la familia y con los espacios que te vieron crecer. Hacer un show en Buenos Aires estaba pensado desde el comienzo de la gira porque es el cierre. Cuando surgió la posibilidad de terminar en el Coliseo, aparecía también la ansiedad de tener que esperar todo el año hasta que llegara esa fecha. Ahora llegó el momento. Estoy muy feliz con todo el equipo, preparando cada detalle para hacer un cierre como corresponde y darlo todo.

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El humorista nacido en Florencio Varela cierra una gira que pasó por distintas ciudades del país y proyecta un nuevo paso profesional, con la mira puesta en series y películas

—El show ya tiene el recorrido de la gira, pero jugás de local. ¿Habrá cambios?

—La base del show es la misma que venimos haciendo durante la gira, pero va a tener algo muy lindo: habrá sorpresas, invitados especiales, amigos y colegas de Buenos Aires con los que ya hablamos y que reservaron esa noche para estar conmigo. También será una función distinta porque voy a estar de local, con mi gente. A veces a mis amigos y a mi familia se les complicaba viajar a alguna provincia para verme. Encontrarnos todos en una noche va a ser especial. Además, con el equipo vamos a anunciar dos noticias importantes: una es personal y la voy a contar ese día; la otra tiene que ver con el trabajo, con la obra y con algo que preparamos para la temporada de verano. Se juntan muchas cosas lindas para cerrar el año.

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El influencer divierte con sus videos en las redes donde acumula más de 20 millones de seguidores (Video: Instagram)

—¿Cómo recibe tu entorno este presente?

—Tengo la suerte de contar con amigos que me acompañan hace años, no solo por lo que soy hoy. Me conocen desde los comienzos. También está mi pareja, con quien llevo siete años de convivencia. Ellos vieron el proceso, el crecimiento y el paso a paso, por eso están muy contentos y orgullosos. Para mí poder compartir todo lo que está sucediendo con ellos y con mi familia es muy importante. Llegar a hacer teatro, llenar salas en cada provincia que visitamos y tener este cierre en Buenos Aires es parte de un camino largo. Después de que baja el telón, ellos son quienes te ponen los pies sobre la tierra. Compartir esos momentos con las personas que querés es de lo más valioso.

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—¿Cómo bajás después de una función, con la emoción y los aplausos?

—La energía empieza antes de arrancar el show, incluso antes de que se abra el telón. El teatro tiene algo mágico: lo que sucede en ese instante, el ida y vuelta con el público, las reacciones, la risa y también el llanto que puede generar una escena. Es una experiencia que te da el teatro y que no se puede replicar.

El influencer cumplió el año pasado otro de sus sueños: conocer a Lionel Messi

Cuando termina la función se juntan muchas emociones. Para bajar a tierra, casi siempre cenamos con el equipo. Somos todos parte de La risa que me parió: iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, cargas, producción y mi pareja, que es la productora general. Después de horas sin comer, nos sentamos, hablamos de lo que pasó en el escenario y de cualquier cosa del día. Tal vez comentamos un partido que nadie pudo ver o algo que ocurrió mientras estábamos concentrados en la obra. Ahí recién nos reímos y empezamos a bajar.

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Después termina ese momento con los compañeros de trabajo y volvemos a casa. En el caso de Buenos Aires, seguramente iría a visitar a mi mamá. Extraño mucho estar en casa, así que imagino que, después de la función, terminaré comiendo con ella. Me espera con mi comida preferida: las marineras con puré, o el escalope, como le dicen algunos.

El salto de Pablito Castillo de las redes al teatro: “Fue un desafío muy grande”

Pablito vuelve a Buenos Aires con una función especial, invitados y anuncios pendientes, mientras combina sus proyectos teatrales con la preparación para dar el salto a la actuación audiovisual

—Tus videos suelen tener una repercusión grande y reciben comentarios de figuras conocidas. ¿Cómo lo tomás?

—Me pone muy feliz porque llevo más de diez años creando contenido y siempre fui muy respetuoso. Mi humor es sano. Más allá de una comparación, de un personaje o de un chiste, la intención siempre es buena. Por eso, cuando alguien reacciona a un video —como pasó con la China Suárez, con Franco Colapinto o con jugadores de la selección— hay un ida y vuelta que se da desde un buen lugar. La otra persona entiende que no hay una intención de faltarle el respeto ni de que se lo tome mal. Cuando aparece un comentario, algún medio lo retoma y la gente lo comparte, a mí me alegra porque significa que hay buena onda del otro lado. También es lindo contar con artistas y colegas que entienden esa forma de hacer contenido. Un comentario puede hacer que el video llegue a otros públicos, pero para mí lo importante es mantener el respeto y que el humor no lastime a nadie.

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—¿Cómo fue el paso de las redes al teatro?

—Teatro estudié de grande, no de chico. Mientras hacía contenido para redes, me fui formando un poco en actuación. Cuando el año pasado llegó la propuesta de hacer teatro, entendí que era un desafío muy grande llevar los personajes que funcionan en un video al escenario. En redes te preparás para hacer reír a alguien durante unos segundos. En teatro tenés que sostener una hora y veinte de show, lograr que un personaje entretenga durante varios minutos y construir una obra con escenas, ritmo, vestuario, luces, sonido y una estructura. Era muy diferente a lo que conocía.

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Pablito Castillo imitó a la China Suárez cantando con medio cuerpo afuera de un automóvil y besando luego a Mauro Icardi en el lugar del conductor, y la actriz tuvo un gesto inesperado en sus redes

—¿Cómo fue ese acompañamiento?

—Por suerte, tuvimos un equipo capacitado, un director y todas las personas que hacen falta para una obra. Lo tomé con mucha seriedad, con la intención de que la gente disfrutara de los personajes de una manera similar a como los recibe en las redes, pero dentro de una experiencia en vivo. También era un desafío que la gente comprara una entrada. Quien crea contenido está acostumbrado a que alguien lo siga, le dé un “me gusta”, comparta o comente. Pero ir a un teatro implica que la persona se movilice, salga de su casa, se tome un colectivo o un auto y, a veces, deje una hora de trabajo para ir a ver el show. Que el público hiciera ese esfuerzo para acompañarme fue muy significativo.

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—¿Qué recordás de la primera vez que saliste a escena?

—Lo recuerdo como si fuera ayer. Fueron momentos de mucho nervio y también de llanto, porque me emocionaba y necesitaba desahogar lo que estaba sintiendo. Antes de salir pensás en todo lo peor: que te podés olvidar una parte, que un chiste no va a funcionar o que no vas a saber cómo improvisar si algo cambia. Los compañeros técnicos estaban ahí: “Vamos, llegó el día, va a estar todo bien”. Te recuerdan que el público ya conoce tu trabajo y que puede disfrutarlo, pero igual aparece el miedo. Está ese temor de olvidarte un pedacito del esquema de la obra o de no saber cómo resolver algo en el momento. Cuando se abre el telón, todo cambia. El teatro tiene esa magia: salís, te encontrás con el público, ves las caras de personas que quizás te miran por primera vez en vivo y aparece otra energía. Te acordás de todo, asumís otro papel y entendés que el escenario transforma lo que sentías antes de salir. Para mí, el teatro es increíble.

Pablito Castillo recordó el cuadro de depresión que vivió: “Hablar es fundamental”

En una charla íntima, Castillo habló del vértigo de llenar teatros, su experiencia con la salud mental, la casa que compró con su pareja y la meta que todavía quiere cumplir

—Contaste que atravesaste un cuadro de depresión. ¿Por qué elegiste hacerlo público?

—Lo conté hace uno o dos años, si no recuerdo mal. Venía pasando por esa situación y decidí hablarlo porque sentía que había muchas personas del otro lado atravesando algo parecido. Quizás no tenían un mensaje que las ayudara a identificar lo que les pasaba o no sabían cómo decirlo. Cuando publiqué el video tuvo mucha repercusión y recibí mensajes de colegas y de seguidores. Algunas personas lo compartieron con una mamá, un papá, un hermano o alguien cercano para explicar: “Esto es lo que me está pasando, pero no sabía cómo contártelo”. Leer eso fue muy fuerte para mí. Saber que ese relato pudo ayudar a alguien fue muy importante.

—Más en este momento del mundo y del país.

—La salud mental fue un tema tabú durante mucho tiempo. Había miedo de hablar y de que te miraran como alguien raro. El poder aportar un granito de arena fue importante, igual que saber que del otro lado también había personas que se sentían acompañadas. En las redes existe una exigencia permanente: crear, entregar, mostrar algo nuevo y mantenerse presente para no ser olvidado, porque todo es muy volátil. Esa presión puede llevarte a un lugar oscuro y gris. Hoy estoy bien, acompañado y medicado. Estoy agradecido por el presente que estoy viviendo.

Los influencer compartieron un divertido video juntos (Video: Instagram)

—¿Qué lugar ocupa la terapia y la posibilidad de verbalizar lo que uno siente?

—Hablar es fundamental. Siempre digo que esa palabra tiene un peso muy grande, porque cuando hablamos podemos contar de verdad lo que nos pasa. Muchas veces guardamos cosas por miedo, por no preocupar a la otra persona o por pensar: “No pasa nada, yo lo resuelvo”. Pero no se trata de resolver todo solo. Es levantar la mano y decir: “Acá estoy, me está pasando esto y necesito ayuda”. Hay que poder pedir ayuda y dejarse ayudar. También entender que no estamos solos: hay amigos, familia, compañeros de trabajo y personas a nuestro alrededor que pueden escucharnos. Hablar puede ser el primer paso para salir adelante.

La mudanza de Pablito Castillo a Córdoba y el sueño de la casa propia: “Es nuestro espacio de tranquilidad”

El influencer sorprendió a su pareja en el Caribe mexicano (Video: Instagram)

—Compartiste con tus seguidores que pudiste comprar una casa con tu pareja. ¿Qué significó?

—Es algo de lo que hablo mucho con mis amigos y con mi familia, que conocen el momento cero y saben cuánto nos costó llegar a tener lo nuestro. Con mi mamá alquilamos toda la vida hasta que, hace unos años, gracias a Dios, pudimos comprar su casa. Sabemos el sacrificio que hace cada persona para seguir adelante y tener su lugar. Con lo bien que nos fue el año pasado en el teatro, el trabajo en redes y el trabajo de mi pareja, pudimos comprar nuestra casa. Es nuestra unión, nuestro espacio de tranquilidad. Cuando llegamos ahí, todo baja y encontramos nuestro lugar. En un país donde a veces se hace difícil proyectar, poder tener lo propio es una bendición grande. Hoy lo disfrutamos con amigos, familia y la gente que nos visita. Poder recibir a los seres queridos en tu casa es algo muy lindo.

—¿Cómo fue la adaptación a Córdoba?

—Córdoba nos recibió de la mejor manera. Nos enamoramos de Carlos Paz, de la ciudad, de las sierras y de la naturaleza. Salimos mucho a pasear y encontramos un poco de todo: la ciudad, las sierras, el río y muchos lugares para conocer. Incluso hay gente de Córdoba que todavía no conoce toda la provincia, así que imaginate todo lo que nos queda por recorrer. También estamos muy agradecidos con la gente de acá. Cada vez que salimos al centro, a pasear o a comprar, nos encontramos con personas muy alegres y amorosas. Veníamos de vivir en Núñez, en Buenos Aires, rodeados de autos, movimiento y ruido. Mudarnos a Córdoba fue bajar muchos cambios y nos hizo muy bien.

Pablito Castillo y sus referentes: “Tenemos grandes maestros del humor”

El influencer y la productora compartieron una buena noticia con sus seguidores (Video: Instagram)

—¿Qué humoristas te marcaron?

—En Argentina tenemos grandes maestros del humor: Alberto Olmedo, Emilio Disi, Antonio Gasalla, Diego Capusotto y Fabio Posca, entre muchos otros. Son artistas que dejaron un legado enorme y con los que me siento identificado por sus historias, sus vidas y su forma de hacer humor. En mi casa, mi abuela era fanática de Olmedo. Tenía cuadros de él y siempre contaba una historia sobre un encuentro muy cercano que habría tenido con él (risas).

Era un tema de las reuniones familiares. Como soy de 1996, no pude verlo en vivo: lo conocí a través de videos, de YouTube y de las plataformas que permiten recuperar ese material. También admiro mucho a los creadores de contenido y a quienes hacen stand up. Creo que nadie crea de la nada. Uno entra a las redes, toma algo de acá, algo de allá, recuerda situaciones, se deja influir y después lo transforma en algo propio. Todo tiene una referencia previa. Por eso respeto a cada colega y a todos los que hacen humor en el presente.

“Nuestra casa es nuestra unión, nuestro espacio de tranquilidad”, definió Pablito Castillo sobre la casa que comparte con su pareja en Córdoba con su novia Nella Milla

—¿Cómo se dan las colaboraciones con otros creadores?

—Con Martín Cirio, por ejemplo, teníamos un amigo en común. Le escribí a partir de ese vínculo, empezamos a hablar y le propuse hacer un video. Martín fue muy copado, se sumó y me preguntó qué podíamos hacer. Compartimos un momento muy lindo en casa. Llegó al mediodía, comimos un asado, grabamos por la tarde y después se fue a una entrevista que tenía a la noche. Son experiencias que te quedan. Cada vez que tenemos oportunidad de hablar, nos mandamos mensajes, compartimos algo de lo que estamos haciendo y nos felicitamos por los proyectos. Esos encuentros son lindos cuando hay ganas reales. No se trata solo de grabar por las visualizaciones. También tiene que haber química y una manera de sentirse cómodo con la otra persona.

—¿Te pasó de rechazar una propuesta de colaboración porque no te identificabas con el contenido?

—Sí, me pasó más de una vez. Y no tiene que ver con faltar el respeto ni con desmerecer el trabajo de nadie. Es lo que uno siente, la identificación con la otra persona y también cómo se maneja. Soy muy de las vibras y de cómo percibo al otro. Si no siento que una propuesta vaya conmigo, trato de explicarlo con respeto: valoro lo que hace esa persona, pero de mi parte no me siento cómodo para hacerlo. Igual, siempre me gusta crear con otros y abrir el juego, porque cada creador tiene su público y una colaboración puede acercar perfiles distintos. Pero hay casos en los que simplemente no se da.

Pablito Castillo y el objetivo de actuar en series y películas: “Sería tocar el cielo con las manos”

Pablito Castillo y Nella Milla, su novia desde hace 7 años y productora de su espectáculo

—Después del Teatro Coliseo, ¿qué otros sueños te gustaría cumplir?

—Siempre hay nuevos sueños y objetivos. El Teatro Coliseo y el cierre de año son momentos muy lindos, pero quiero seguir preparándome. Estoy estudiando y metiéndome más en lo actoral porque me gustaría hacer castings y empezar a trabajar en series y películas. La idea es hacer el año que viene una gira europea con La risa que me parió. Tenemos un mes de preparación en España y queremos aprovecharlo para hacer audiciones para algunas series con las que ya había contactos. Poder participar en una serie o en una película es un objetivo que todavía tengo pendiente. Sería algo muy importante para mí; sería tocar el cielo con las manos.