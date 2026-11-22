El festejo de Trueno luego de que Boca venciera a Atlético Mineiro

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La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 tuvo su correlato inmediato fuera del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Después del 2 a 0 ante Atlético Mineiro en la final, figuras del espectáculo y del deporte vinculadas al club compartieron mensajes, videos e imágenes en sus redes sociales para acompañar la celebración xeneize.

El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se impuso este sábado 21 de noviembre en Colombia y volvió a levantar un título internacional luego de 18 años. Los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel resolvieron el encuentro, que comenzó a las 19:30, hora argentina, y que reunió a miles de hinchas de Boca en las tribunas y frente a las pantallas.

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Boca tuvo el control de la pelota y de los tiempos en la primera parte, etapa en la que construyó una ventaja que resultó determinante. Atlético Mineiro aumentó la presión después del descanso y obligó al conjunto argentino a sostenerse cerca de su área, pero el equipo de Arruabarrena respondió en los momentos de mayor exigencia y mantuvo el resultado hasta el pitazo final.

La obtención de la Copa Sudamericana fue el cierre de un objetivo que Boca había planteado desde el comienzo de la temporada, el 3 de marzo. Tras la premiación, los festejos se trasladaron a las redes sociales, donde hinchas y personalidades públicas siguieron de cerca las imágenes de los jugadores con el trofeo.

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Callejero Fino celebró el título de Boca Juniors

Entre las primeras reacciones estuvo la de Gianinna Maradona, reconocida hincha de Boca y heredera de la pasión de su padre, Diego Maradona. La empresaria publicó en sus historias de Instagram una imagen de su televisor, en la que se veía a Leandro Paredes emocionado después de la victoria ante el conjunto brasileño.

“Qué lindo es ser bostera. Gracias, los amo”, escribió Gianinna para celebrar una conquista que puso fin a una extensa espera del club en torneos internacionales. Su publicación se sumó a la de otros integrantes de la familia Maradona, habitualmente presentes en las grandes jornadas del equipo azul y oro.

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Alejandro Fantino le dedicó unas palabras a Rodolfo Arruabarrena y celebró la conquista internacional del equipo xeneize (Instagram)

Gianinna Maradona celebró el título de Boca con una imagen de su televisor, donde se veía a Leandro Paredes emocionado tras la final (Instagram)

Dalma Maradona también utilizó sus redes para festejar el título. La actriz recordó una promesa que había hecho en la previa de la final y contó que iría a la casa de un primo para tirarse a la pileta si Boca conseguía la copa. “Las promesas se cumplen”, publicó luego de la consagración en Barranquilla.

Más tarde, Dalma compartió una postal de parte del plantel durante la celebración. En la imagen se veía a varios futbolistas abrazados, de espaldas a la cámara, con sombreros y sombrillas de cotillón en los colores amarillo y azul. “Fotón”, escribió junto a la publicación.

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El músico Trueno se sumó a los festejos con un video grabado junto a amigos. En las imágenes se lo escucha cantar “Dale, dale, dale Boca” mientras seguía la definición, con una reacción marcada por la emoción tras la victoria.

Dalma Maradona recordó la promesa que hizo antes de la final y festejó la consagración de Boca con una publicación en redes (Instagram)

También celebró Mario Pergolini, quien publicó una imagen dedicada al plantel y al cuerpo técnico. “Gracias Boca, gracias a todos los jugadores. A todos”, decía el mensaje que compartió el conductor de Otro Día Perdido, por El Trece, y que circuló rápidamente entre los hinchas.

Por su parte, Alejandro Fantino eligió destacar a Arruabarrena. El conductor le dejó un mensaje al entrenador después de la final: “Un tipo que merece todo lo que vive. Gracias por esta locura, Vasco”. Luego completó su publicación con otra frase dirigida al club: “Gracias Boca de mi vida por esta alegría”.

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Mario Pergolini agradeció al plantel de Boca con un mensaje publicado en sus redes después de la victoria ante Atlético Mineiro (Instagram)

La celebración también tuvo un testigo en el estadio. Juan Martín del Potro se ubicó a pocos metros del campo de juego y filmó el momento en el que los futbolistas se acercaron a las tribunas para compartir el triunfo con los hinchas. “Vamos @bocajrs”, escribió el extenista junto al registro del festejo.

Entre los artistas que acompañaron la conquista estuvo Iván Noble, quien publicó una foto familiar junto a su hijo, Benito Noble Ortega, fruto de su relación con Julieta Ortega. “Gracias @bocajrs de mi vida por otra alegría con mi hijo”, expresó el cantante, mientras Boca celebraba en Barranquilla una nueva copa internacional.

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