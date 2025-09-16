Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: “Disfrutalo”

Romina Uhrig contó cómo se enteró del accidente de Thiago Medina y su estado de salud (A la Barbarossa - Telefe)

La salud de Thiago Medina mantiene en vilo al mundo del espectáculo y en especial a las amistades que forjó en su paso por Gran Hermano 2022. Desde el viernes a la noche, el influencer de 22 años pelea por su vida luego de protagonizar un grave accidente a bordo de su motocicleta y permanece internado en el hospital de Moreno. En medio del panorama, tanto su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, como sus amigos más íntimos, entre ellos Juli Poggio, Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y Romina Uhrig, siguen de cerca cada parte médico y muestran su acompañamiento públicamente. Esta última habló con el equipo de A la Barbarossa (Telefe) y no solo recordó cómo se enteró del siniestro vial, sino también el último mensaje que obtuvo de parte del joven.

“Yo ayer la pude ver a Dani, porque cuando me entero esto, estaba en la Costa con mis nenas. Llegamos ese mismo viernes a la tarde y a mí me llaman tipo nueve y media de la noche”, contó Romina al aire, detallando cómo se enteró de lo ocurrido. “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”.

En esa charla, Uhrig reconoció que fue un momento muy duro: “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la Costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder, esas cosas que una después dice... Nada, me pone mal. Pero Thiago es recontra fuerte”, dijo con un tono de voz esperanzador. Y agregó: “La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo”.

El joven, quien es padre de dos nenas, quedó internado en terapia intensiva el viernes pasado (Instagram)

Al ser consultada sobre cómo recibió la noticia, la exdiputada explicó: “Yo estaba en clase virtual y ahí cuando veo el mensaje que decía: ‘Hola, Romina, nos comunicamos desde el hospital de Moreno, queríamos avisarte que Thiago tuvo un accidente.’ Y ahí yo llamo y ahí me dicen que él estaba muy grave, que sufrió un accidente y estaba muy delicado”. De inmediato, la exparticipante contactó a la familia Medina: “La llamé a Dani, ella tampoco caía. Creo que caí recién ayer cuando fui al hospital, uno lo hace de a poquito. Estaba llorando y la llamé a Camilota, que todavía no sabía. Y ahí le comenté lo que había pasado”.

Además de relatar el difícil momento, Romina detalló lo que informaron los médicos en las últimas horas: “Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis”. A su vez, explicó que Thiago tiene una operación pendiente por múltiples lesiones: “Es de las costillas, porque él tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”.

Romina junto a Daniela y Thiago en uno de sus cumpleaños pasados (Instagram)

Sobre el accidente, sumó: “Menos mal que tenía puesto el casco... El de él quedó roto. La parte frontal estaba rota del casco”. Y ante la pregunta de si se había animado a ingresar a verlo, Uhrig fue tajante y sincera: “No, chicos, no puedo. Dani me contó cómo lo vio y no, no quiero verlo así. No quiero”.

Así, con angustia, unidad y cadenas de oración, la familia y los compañeros de Medina siguen de cerca su evolución, mientras el reality deja paso a la realidad más cruda y todos apuestan por un milagro en las próximas horas.