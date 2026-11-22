La conductora se refirió a su abuela en la mesaza y dio detalles de un particular momento que vivieron juntas

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Durante una nueva emisión de La noche de Mirtha, Juana Viale habló sobre el vínculo que mantiene con Mirtha Legrand fuera de cámara y contó cómo reacciona su abuela cuando sigue el programa. La conductora también relató una escena familiar que la tomó por sorpresa en la puerta de su casa, cuando se encontró con Legrand y con su madre durante un paseo por Buenos Aires.

La conversación surgió a partir de una pregunta de los invitados de la mesa, interesados en saber si la histórica conductora suele hacerle observaciones a su nieta después de cada emisión. Viale explicó que Legrand observa el ciclo con atención, aunque no interviene con correcciones. “No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa. Que cómo charlamos, siempre muy atenta”, afirmó.

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La respuesta describió la forma en que Legrand acompaña el trabajo de Viale al frente del ciclo. La conductora señaló que su abuela sigue el intercambio con los invitados y repara especialmente en el desarrollo de las conversaciones que se producen durante la cena televisada.

Más adelante, Viale compartió una situación que vivió días atrás y que vinculó con las recorridas de su madre y de su abuela por la ciudad. La anécdota comenzó mientras realizaba una actividad en el exterior de su vivienda: “El otro día yo estaba haciendo una cosa en la calle, en la puerta de mi casa, y de repente miro así y estaba mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos”, relató.

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Juana Viale completó su vestuario para la cena televisiva con pendientes colgantes, una pulsera fina y labios rojos (La noche de Mirtha)

La diseñadora Evangelina Bomparola confeccionó el vestido de crep de seda natural rojo elegido para la emisión del ciclo (La noche de Mirtha)

La presencia de ambas en ese lugar la sorprendió porque, según aclaró, su domicilio se encuentra fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Entre risas, terminó de dimensionar la distancia que habían recorrido con una comparación: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”.

El relato provocó risas entre quienes compartían la mesa. A partir de esa escena, Robertito Funes lanzó una propuesta para trasladar el formato de las comidas de Legrand a un punto emblemático de la ciudad: “Mirtha tiene que hacer una comida en el Obelisco”.

La conductora comparó el paseo de sus familiares con una salida tradicional extendida a veinte kilómetros de distancia (La noche de Mirtha)

Juana Viale apostó por un vestido rojo de silueta ceñida y mangas con volantes (Crédito: La noche de Mirtha)

Antes de recibir a los invitados, la conductora también se detuvo en el vestuario elegido para esa noche. Frente a las cámaras, saludó al público y describió de manera detallada el diseño rojo que llevaba puesto: “Hola, buenas noches a todos en sus casas. Nos encontramos en otro programa hermosísimo. Miren este vestidazo que tengo, es un vestido de crep de seda natural rojo, doble largo, de corte asimétrico con volados cortados en espiral que acompañan hombros y escote que terminan con la espalda descubierta. Es una belleza espectacular de Evangelina Bomparola”.

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Robertito Funes propuso organizar una de las comidas televisadas de Mirtha Legrand en el Obelisco (La noche de Mirtha)

Juana Viale reveló la reacción de Mirtha Legrand frente a las emisiones de La noche de Mirtha (La noche de Mirtha)

Para la emisión, Juana Viale lució un vestido largo rojo de silueta ceñida, con escote en forma de corazón y mangas cortas con volados en los hombros. La prenda se ajustaba al cuerpo y se abría hacia el bajo, hasta extenderse sobre el suelo. Completó el conjunto con el cabello castaño, largo y ondulado, peinado con raya al medio, pendientes colgantes, labios rojos y una pulsera fina.

A fines de octubre, Mirtha Legrand realizó su primera aparición pública después de recibir el alta médica el 6 de ese mes. La conductora, de 99 años, había permanecido 18 días internada por una neumonía bacteriana en el Sanatorio Mater Dei y asistió al festejo de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en el barrio porteño de Barrio Parque.

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Legrand llegó en auto a la casa de la homenajeada, acompañada por su nuevo chofer. Sonriente, eligió un diseño estampado en tonos rosa de Cosano, uno de sus colores predilectos. La reunión tuvo una temática de Halloween y reunió a familiares y amistades cercanas de Tinayre y de la conductora de La noche de Mirtha, que se emite por El Trece.

Mirtha Legrand llega al cumpleaños de su hija Marcela Tinayre

En la entrada de la residencia, los invitados recibieron a Legrand antes de que ocupara una mesa para seis personas. Allí compartió la cena con su nieta Juana Viale, Teté Coustarot y Amalia Idoya Molina, entre otros. En el jardín se distribuyeron otras cinco mesas, en un espacio decorado con una estética de villa mediterránea que acompañó el menú de la noche. Con el transcurso de la celebración, integrantes de la familia encabezaron distintas mesas.

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Viale había quedado al frente del programa de su abuela durante la internación. También participó del cumpleaños Ignacio Viale del Carril, exmarido de Tinayre y padre de sus hijos. La lista de asistentes incluyó al médico Mauricio D’Alessandro y a su esposa, la doctora Gallego; al empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez; además de Alejandro Veroutis y Amalia Idoya Molina.

Más tarde se sumaron Nacho Viale, hijo de Marcela Tinayre y nieto de Legrand; Connie Solari, sobrina nieta de la conductora; Dani Mañas y Ámbar de Benedictis, bisnieta de la figura televisiva. Teté Coustarot también estuvo entre los invitados de la celebración familiar.

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