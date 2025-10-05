Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Este domingo, se conocieron los últimos avances en la salud del muchacho de 22 años (Instagram)

Tras casi tres semanas de incertidumbre, angustia y partes médicos reservados, Thiago Medina ya no requiere asistencia respiratoria ni cuidados intensivos. El joven, que se hizo conocido en Gran Hermano 2022, evoluciona ahora con esperanza y optimismo en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, tras el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre, cuando circulaba en moto y fue embestido por un automóvil en Francisco Álvarez.

Según el último parte médico, emitido este domingo por la directora ejecutiva del nosocomio, Dora Agüero: “El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”. Sobre el día a día de Thiago en la sala de internación, la médica detalló: “Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

El inédito esfuerzo médico que demandó su recuperación tuvo como punto de partida la noche del accidente, el 12 de septiembre. Medina fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias municipal y, al ingresar, el estado del joven era sumamente grave: “El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax”, explicó la doctora Agüero. La profesional agregó otro dato fundamental: “Este abordaje inicial le salvó la vida porque presentaba uno de los pulmones colapsados”.

Los partes internos detallan que Medina presentaba politraumatismos graves: entre otras lesiones, tenía varias costillas fracturadas, colapso pulmonar, y daños también en hígado, páncreas y bazo, que derivaron en hemorragias internas y le exigieron dos cirugías y múltiples transfusiones de sangre. En las operaciones, al paciente debieron extraerle el bazo y colocarle diferentes prótesis para lograr la recuperación de las costillas fracturadas.

La siguiente cirugía fue realizada con éxito por el equipo del hospital. “La siguiente operación fue realizada por cirujanas del servicio de cirugía del hospital, las doctoras Denise Fastman, jefa de servicio y Nadia Carsoglio, con la asistencia del médico Celestino Aranda, cirujano especialista del hospital del Bicentenario Esteban Echeverría”, sumó la directora.

Agüero también destacó el trabajo en equipo para acercar a Thiago a este presente alentador, poniendo en valor el compromiso colectivo: “El trabajo en red del equipo de salud y el aporte de todos los servicios que contribuyeron a la mejora de Thiago, entre ellos emergencias, unidad de terapia intensiva, nutrición, infectología, imágenes, cirugía, anestesiología, enfermería, kinesiología y personal no médico”, enumeró mientras mostró orgullo por los logros conseguidos hasta el momento.

Con el joven ya alojado en una habitación general y recuperando fuerzas, las autoridades sanitarias confirmaron que la expareja Daniela Celis y toda la familia de Thiago se mantienen a su lado en cada visita y celebran no solo el avance médico, sino la posibilidad de reencontrarse fuera de la terapia intensiva. A su vez, Celis continúa activa con pedidos de oraciones y hasta peregrinaciones a Luján, siendo la más reciente este sábado a la par de miles de fieles.

La recuperación sigue siendo gradual y el camino no está completamente despejado, pero el último parte abre una puerta concreta al optimismo: con cuidados en piso de internación y bajo estricta supervisión médica, Medina superó la etapa más crítica y ahora puede volver a pensar en el reencuentro con sus hijas, su gente y, sobre todo, en empezar una nueva etapa, marcada por la resiliencia y la fuerza colectiva que lo acompañó desde el primer minuto.