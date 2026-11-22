Un niño mira por la ventana de su apartamento, dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

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Durante semanas después de que un misil explotara frente a su edificio de apartamentos, Oleksandra Horban encontró trozos de vidrio en su pequeño apartamento. Tiró los peluches de su hijo de dos años, que estaban cubiertos de fragmentos de vidrio. Frente a su casa en la planta baja, los marcos de las ventanas, destrozados, se amontonaban formando una montaña de escombros a la espera de ser retirados. Trozos de vidrio se mezclaban con hojas de otoño en el suelo fangoso. “Incluso ahora seguimos encontrando vidrio”, aseguró Horban. “Aunque aspiremos tres veces, lavemos el piso y limpiemos, seguiremos encontrando esos fragmentos microscópicos en algún lugar, en la cama o en los juguetes”.

Con la llegada del invierno, Ucrania se enfrenta a una grave escasez de ventanas de repuesto, mientras que los ataques con misiles y drones rusos siguen dañando edificios, dejando a los residentes expuestos al frío. Las temperaturas en Kiev descendieron hasta los -20 grados Celsius (-4 grados Fahrenheit) el invierno pasado.

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La ayuda gubernamental puede tardar meses, hay escasez de instaladores cualificados y los costes de sustitución se han disparado, afectando con mayor dureza a los distritos de bajos ingresos cercanos a las zonas industriales.

Horban vive en un rascacielos de la era soviética, un enorme bloque de apartamentos horizontal en la capital ucraniana. La explosión de un misil en octubre dañó una sección vertical del edificio y destrozó cientos de ventanas de la fachada.

Las ventanas de un edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, fueron tapiadas con paneles de madera el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Una costosa carrera contra el frío

La mayoría de las ventanas rotas se han cubierto temporalmente con tableros de fibra o lonas. Algunos tableros tienen pequeñas aberturas para que entre la luz natural en los apartamentos. Cambiar las ventanas del apartamento de Horban costaría unos 1.700 dólares, más del triple del salario medio del país.

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La indemnización del gobierno puede tardar entre tres y cuatro meses. Muchos no pueden permitirse el lujo de esperar. Sin ventanas adecuadas, los apartamentos están expuestos al frío, la humedad y el moho, especialmente durante los cortes de luz.

Los daños a las viviendas constituyen uno de los mayores costos de la guerra. Según el Banco Mundial, a finales del año pasado se estimaba que tres millones de viviendas habían sido destruidas o gravemente dañadas, lo que supuso un aumento de 90.000 millones de dólares en las necesidades de reconstrucción de Ucrania.

Hay escasez de instaladores

Los fabricantes de ventanas de Ucrania pueden satisfacer la demanda de ventanas de repuesto. El principal obstáculo es la escasez de instaladores cualificados.

Mykhailo Orlenko, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Ucranianos de Estructuras Transparentes, afirmó que las empresas no podían eximir a sus empleados del servicio militar, incluidos muchos instaladores. “El mercado perdió a un gran número de estos especialistas”, afirmó.

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Las fábricas pueden fabricar ventanas en unos 10 días laborables, pero la instalación puede demorarse mucho más, ya que los clientes deben esperar a que haya un equipo disponible. La alta demanda ha provocado que los costos de instalación se hayan duplicado, como mínimo, durante el último año.

Un trabajador instala una ventana nueva en un edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Oleksandr, un instalador de 42 años con 25 años de experiencia en el sector, comentó que los cortes de luz complican aún más las cosas. Su equipo depende de herramientas a batería y, por lo general, tiene que subir materiales pesados ​​por las escaleras cuando los ascensores no funcionan.

En un trabajo reciente, su equipo reemplazó las puertas y ventanas del balcón de un apartamento en el cuarto piso, subiendo los materiales a mano.

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“Fueron 18 viajes de subida y bajada por las escaleras, cargando objetos pesados. Hubiera sido más fácil con un ascensor en funcionamiento, pero no esperamos a que volviera la luz; nos pusimos a trabajar de inmediato”, relató.

Formando a una nueva generación para la reconstrucción

Para paliar la escasez, el sector está invirtiendo en formación. Un centro de formación profesional en Kiev inauguró en marzo unas instalaciones financiadas por la Unión Europea, donde 26 alumnos de décimo curso han comenzado un programa de tres años para convertirse en instaladores de ventanas, puertas y fachadas.

Adolescentes con overoles nuevos practican alrededor de simulacros de ventanas construidos con ladrillos, bloques de hormigón, madera y materiales sintéticos. Sus clases se ven interrumpidas con frecuencia por alertas de misiles y drones.

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El programa se creó después de que las asociaciones profesionales presionaran al gobierno para que reconociera formalmente la instalación de ventanas como una profesión, lo que permitió al sector acceder a subvenciones y crear cursos de formación estructurados.

Mykhailo Orlenko, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Ucranianos de Estructuras Transparentes, explica a los estudiantes la construcción de ventanas en una escuela técnica en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Según Orlenko, los graduados pueden esperar salarios iniciales de alrededor de 900 dólares, similares a los de los licenciados en derecho debido a la grave fuga de talento en Ucrania.

El instructor Volodymyr Tserbii espera que los aprendices ayuden a reconstruir el país, ya que su formación ofrece a los estudiantes un camino hacia una profesión necesaria para la reconstrucción.

Según los planificadores del gobierno, la enorme tarea de reparar las viviendas, escuelas, carreteras, centrales eléctricas y demás infraestructuras dañadas de Ucrania llevará al menos una década.

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Sobrevivir a otro invierno

Para Horban, la espera de las nuevas ventanas se suma a una larga lista de problemas en su hogar. Su departamento no tiene gas, por lo que la familia se ve obligada a cocinar con una bombona portátil. Calientan la habitación de su hijo cuando hay electricidad. Una gotera en el techo de la cocina ha agravado los daños.

Residentes locales tapian las ventanas con paneles de madera en un edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

La explosión también dejó a su hijo pequeño, Viacheslav, aterrorizado. Los sonidos de la guerra se han convertido en parte de su vocabulario. Apoyando la nariz contra un cristal que sobrevivió al ataque, saluda a los transeúntes y le pregunta a su madre si habrá más bombardeos, utilizando las palabras “bam bam” para describir las explosiones.

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“¿Bam bam?”, pregunta.

“No, bam bam”, responde ella.

“Esto no es vida, es sobrevivir”, dijo Horban. “Esto es alargar la existencia, no vivir”.

(AP)