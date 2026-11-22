La One visitó Todo sigue igual, sorprendió a Roberto Moldavsky y Toto Kirzner y, fiel a su estilo, hizo declaraciones que no pasaron inadvertidas.

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Moria Casán abrió la puerta de su intimidad y recordó cómo encaró su primera noche con Pato Galmarini. Según comentó, La One tenía una premisa clara: priorizar el disfrute sin prejuicios. La actriz y conductora fue invitada a Todo sigue igual (Eltrece), el ciclo conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, donde habló con franqueza sobre su vínculo con el sexo, la autosatisfacción y el comienzo de su relación con el exfuncionario.

La conversación surgió cuando Moldavsky destacó que Casán se expresó durante años con naturalidad sobre asuntos que todavía pueden generar incomodidad o pudor. El humorista mencionó los juguetes sexuales y la apertura con la que la artista suele abordar esos temas, aun cuando pertenecen a una generación marcada, según planteó, por mayores restricciones y silencios alrededor de la intimidad.

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Casán respondió que su mirada no es nueva y que nunca tuvo prejuicios sobre el deseo. “No tengo tabúes con respecto al sexo, nunca lo tuve. No tengo tabúes sobre la autosatisfacción”, afirmó. Para la conductora, persiste una fuerte represión social frente al goce, que condiciona la manera en que muchas personas viven su sexualidad.

En ese sentido, explicó que no ubica al sexo en un lugar excepcional ni solemne. “Tampoco sacralizo el sexo, no lo pongo en algún altar, como no pongo ni la comida, ni el sueño, ni el trabajo. Todo para mí es goce”, sostuvo. Desde esa perspectiva, vinculó el bienestar sexual con la posibilidad de dejar de lado la culpa y los mandatos.

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Casán afirmó que construyó su propia libertad y que recurre a la autogestión cuando algo no funciona en un encuentro íntimo

Toto Kirzner le preguntó si en algún momento había enfrentado limitaciones para experimentar con libertad. La respuesta de Casán fue directa: “Siempre me la creí, me la crié yo la libertad”. La figura televisiva señaló que esa seguridad fue parte de una construcción personal y que, dentro de su idea del disfrute, también está la posibilidad de resolver por cuenta propia aquello que no funciona en una relación íntima.

“Si no va bien el sexo con algo, me autogestiono yo”, expresó. La frase dio pie a una charla distendida sobre las presiones que pueden aparecer en los encuentros sexuales y sobre la importancia de no depositar toda la responsabilidad en una sola persona.

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Más adelante, Moldavsky llevó el diálogo hacia Pato Galmarini y bromeó con la posibilidad de que el exfuncionario hubiera tenido que adaptarse a la personalidad frontal de Casán. La actriz recordó entonces cómo fue el comienzo del vínculo entre ambos y relató una de las primeras conversaciones que mantuvieron.

Pato Galmarini inició el vínculo con la actriz tras presentarse como un hombre enamorado de Boca y de Perón

Según contó, Galmarini se presentó con una definición que resumía dos de sus pasiones: “Mirá, yo estoy enamorado de Boca y de Perón”. Casán dijo que le contestó con otra declaración igual de tajante: “No me digas, yo estoy enamorada de mí”. La conductora definió a su pareja como “cero romántico” y recordó que, durante aquella etapa inicial, él le enviaba imágenes históricas de Juan Domingo Perón y Eva Perón, además de referencias constantes al movimiento peronista.

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“Este era mi maestro de peronismo, aunque yo no sea peronista”, comentó Casán. También relató que le llamaba la atención la insistencia de Galmarini con esos temas y que esas conversaciones formaron parte del acercamiento entre los dos antes de su primer encuentro íntimo.

Al recordar ese momento, Casán explicó que decidió ir preparada desde el primer día. “El día uno yo explico todo”, dijo en el programa. Luego detalló que llevó juguetes sexuales y que se lo planteó a Galmarini sin rodeos, con el objetivo de quitarle dramatismo a la situación y evitar que existiera una expectativa de rendimiento.

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La artista remarcó que el paso del tiempo no anula el deseo y defendió la vigencia de la vida sexual a cualquier edad (Gentileza: Moria Casán)

“Si podés, lo uso con vos y si no, lo uso sola”, relató. La actriz aseguró que esa forma de hablar sobre el tema ayudó a distender el encuentro. Para Casán, decirlo de manera directa permite que la otra persona no quede atrapada en la presión de tener que responder a una exigencia determinada.

La conductora sostuvo que muchos hombres, sobre todo aquellos que fueron educados con otros códigos, pueden sentirse obligados a demostrar algo en la intimidad. “Hace como un ticket y dice: ‘Estuve bien, ¿no?’”, señaló al describir, con humor, una actitud que identifica en algunos vínculos.

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Casán señaló que muchos varones cargan con la presión de demostrar rendimiento y demandan aprobación tras las relaciones íntimas

Casán dijo que esa búsqueda de aprobación le genera ternura y que suele responder con afecto. “Estuviste divino”, afirmó. A su entender, la intimidad no debería convertirse en una evaluación ni estar sujeta a resultados rígidos, sino que debe permitir el diálogo, la confianza y distintas maneras de encontrar placer.

Hacia el final de la entrevista, la artista dejó una reflexión sobre el paso del tiempo y la vida sexual. “Gente, no crean en las edades”, expresó. Casán planteó que, más allá de las posibilidades de cada persona, es importante sostener el vínculo con el deseo y no asumir que la edad impide disfrutar de la intimidad.

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“Si no funciona de una manera, funciona de otra y todo se puede”, resumió. Sin presentarlo como una recomendación, sino como una postura personal, defendió la necesidad de relajarse, creer en uno mismo y dejar de lado los prejuicios.

“El sexo está bueno y pasarla bien con un ser humano es bueno a cualquier edad”, concluyó Casán en Todo sigue igual, donde volvió a exponer una mirada sin filtros sobre el placer, la libertad individual y la importancia de construir vínculos sin presiones.