La palabra de Daniela Celis luego de visitar a Thiago Medina en el hospital: “Necesitamos cadena de oración”

La expareja del influencer pidió a los medios empatía y recalcó en público el apoyo al joven y su familia en medio del dolor y la incertidumbre por su estado luego del grave accidente

Daniela Celis, acompañada de Romina Uhrig, llegó al hospital donde se encuentra en terapia intensiva Thiago Medina desde el viernes pasado (Puro Show – El Trece)

El grave accidente vial de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, dejó en vilo tanto a sus seres queridos como al mundo del espectáculo. En medio de su internación en terapia intensiva y su posterior operación para extirparle el bazo, el joven continúa rodeado de los cuidados médicos y sus allegados, en especial de su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, y su hermana Camila Denis. A poco tiempo de conocerse un nuevo parte médico, Daniela apareció a las afueras del nosocomio y fue captada junto a Romina Uhrig, su excompañera de reality y su nuevo apoyo incondicional.

Pasadas las 11, a las afueras del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, las cámaras de los medios presentes tomaron la llegada de Celis y Uhrig. Si bien al principio evitaron el contacto con la prensa, minutos después se tomaron un instante para conversar y transmitir el mensaje que más necesitaba la familia. “Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, explicó Daniela, entre lágrimas y con tono quebrado, mientras intentaba retirarse junto a su excompañera del reality.

La palabra de Daniela Celis a la salida del hospital (Video: Puro show, El Trece)

Consultada sobre cómo transitan este momento, Celis remarcó con firmeza y humildad: “Estamos todos unidos”. La presencia de Romina no pasó inadvertida. Previamente, en su llegada al nosocomio, mientras sostenía el brazo de su amiga, fue abordada por la prensa y prefirió resguardar el silencio. Daniela, visiblemente afectada y cabizbaja, apenas pudo hablar. “No puedo hablar, por favor”, le dijo al cronista que le consultaba por novedades sobre la salud de Thiago. Subiendo las escaleras intentó abrazarse a la esperanza y agregó: “Yo también quiero saber”, en referencia a la incertidumbre constante mientras aguardan un nuevo parte de los médicos.

Daniela, expareja y madre de
Daniela, expareja y madre de las hijas de Thiago, expresó su angustia por su estado de salud (Instagram)

Cabe destacar que, para sorpresa de seguidores y de quienes siguen la historia de la expareja, Uhrig asumió un rol fundamental tras el accidente. Según trascendió por parte del equipo de Puro Show (El Trece), fue una de las personas que el hospital contactó de inmediato al reconocer a Thiago, y su pronta reacción sirvió de apoyo para Daniela, quien se encontraba profundamente angustiada por lo ocurrido. Así se recompuso un vínculo entre las amigas que tiempo atrás se había visto afectado por críticas, reproches y una separación mediática marcada por la infidelidad con Katia La Tana.

Si bien el reencuentro entre ambas no fue sencillo, lo ocurrido con Medina terminó por unirlas finalmente. Desde sus redes, Romina también sumó su pedido ante el difícil momento de su amiga. “Sólo pido que sigan orando por Thiaguito, gracias de todo corazón”, publicó en Instagram stories, ampliando la cadena de fe y buenos deseos que rodea al joven en este trance tan delicado.

Ahora, lejos de viejos conflictos, el presente las encuentra unidas por el dolor y el deseo compartido de recuperación. La vigilia a las puertas del hospital, los abrazos compartidos, las oraciones y el silencio respetuoso marcan cada jornada. Familiares, amigos, exparticipantes de Gran Hermano y seguidores multiplican cadenas de oración en redes sociales y se suman al pedido por la salud del influencer.

En medio de esa espera, cada gesto cobra valor para la familia de Thiago. Mientras los médicos trabajan y la familia aguarda, el entorno del joven redescubre el significado de estar presentes y acompañar más allá de viejas diferencias o distancias. Y en paralelo, sus seguidores aguardan las novedades de su estado de salud a medida que avanza el tiempo.

Daniela CelisThiago MedinaAccidenteRomina UhrigPuro ShowGran Hermano 2022

